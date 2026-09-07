Quem foi conferir o resultado das loterias nesta segunda-feira (07/09) não vai encontrar nenhum sorteio: não há extração de nenhuma modalidade hoje, por causa do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil.
Por que não tem sorteio de loteria hoje
A Caixa Econômica Federal não realiza sorteios em feriados nacionais, e a data magna do país é um deles. Com isso, ficam suspensos hoje os concursos que normalmente aconteceriam nesta segunda-feira: Super Sete, Lotomania, Quina, Dupla Sena e Dia de Sorte.
A Lotofácil não sofre uma suspensão específica por causa do feriado — ela já estava com os sorteios regulares pausados desde 4 de setembro, período de vendas exclusivas para o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro.
As casas lotéricas também estão fechadas
Além da ausência de sorteios, as unidades lotéricas físicas ficam fechadas em todo o país nesta segunda-feira, por conta do feriado nacional. Quem quiser fazer alguma aposta mesmo assim pode usar os canais digitais oficiais — portal e aplicativo das Loterias Caixa — desde que a modalidade escolhida ainda esteja com as apostas abertas.
Quando os sorteios voltam ao normal
A programação de extrações retorna normalmente na terça-feira (08/09), seguindo a grade habitual de cada modalidade:
|Modalidade
|Retorno
|Quina
|Terça-feira (08/09)
|Lotomania
|Quarta-feira (09/09)
|Dupla Sena
|Quarta-feira (09/09)
|Super Sete
|Quarta-feira (09/09)
|Dia de Sorte
|Terça-feira (08/09)
|Mega-Sena
|Terça-feira (08/09)
|Timemania
|Terça-feira (08/09)
A Lotofácil segue em calendário próprio, sem sorteios regulares, até o concurso especial de 15 de setembro.
E a Lotofácil da Independência? Também não sorteia hoje
Apesar do nome fazer referência à data, a Lotofácil da Independência não é sorteada no feriado de 7 de setembro. A Caixa nunca realiza sorteios em feriados nacionais, e o nome do concurso é uma homenagem à data, não uma marcação de quando ele acontece. Em 2026, o sorteio está marcado para 15 de setembro, terça-feira, às 11h, coincidindo com o aniversário de 64 anos das Loterias Caixa.
Dados do concurso especial 3780
|Item
|Informação
|Concurso
|3780
|Data do sorteio
|Terça-feira, 15/09/2026
|Horário
|11h
|Prêmio estimado
|R$ 300 milhões
|Prazo final para apostar
|10h do dia 15/09
Confira o guia completo do concurso especial
Para entender todas as regras, valores de aposta e como funciona o rateio, veja o guia completo da Lotofácil da Independência 2026.
Perguntas frequentes
Por que não tem sorteio de loteria hoje (07/09)?
Porque é feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, e a Caixa Econômica Federal não realiza sorteios em feriados nacionais.
Quais modalidades foram afetadas pela suspensão de hoje?
Super Sete, Lotomania, Quina, Dupla Sena e Dia de Sorte, que normalmente teriam concurso nesta segunda-feira.
A Lotofácil também foi afetada pelo feriado?
Não diretamente — ela já está sem sorteios regulares desde 4 de setembro, por causa do período de vendas exclusivas para a Lotofácil da Independência.
As lotéricas estão abertas hoje?
Não, as unidades físicas ficam fechadas em todo o país durante o feriado nacional.
Dá para apostar mesmo com as lotéricas fechadas?
Sim, pelos canais digitais oficiais — portal e aplicativo das Loterias Caixa — desde que a modalidade ainda esteja com apostas abertas.
Quando os sorteios voltam ao normal?
Na terça-feira (08/09), seguindo o calendário habitual de cada modalidade.
A Lotofácil da Independência é sorteada hoje, no feriado?
Não. Apesar do nome, o sorteio é em 15 de setembro, terça-feira, às 11h.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.