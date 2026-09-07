Quem foi conferir o resultado das loterias nesta segunda-feira (07/09) não vai encontrar nenhum sorteio: não há extração de nenhuma modalidade hoje, por causa do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil.

Por que não tem sorteio de loteria hoje

A Caixa Econômica Federal não realiza sorteios em feriados nacionais, e a data magna do país é um deles. Com isso, ficam suspensos hoje os concursos que normalmente aconteceriam nesta segunda-feira: Super Sete, Lotomania, Quina, Dupla Sena e Dia de Sorte.

A Lotofácil não sofre uma suspensão específica por causa do feriado — ela já estava com os sorteios regulares pausados desde 4 de setembro, período de vendas exclusivas para o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro.

As casas lotéricas também estão fechadas

Além da ausência de sorteios, as unidades lotéricas físicas ficam fechadas em todo o país nesta segunda-feira, por conta do feriado nacional. Quem quiser fazer alguma aposta mesmo assim pode usar os canais digitais oficiais — portal e aplicativo das Loterias Caixa — desde que a modalidade escolhida ainda esteja com as apostas abertas.

Quando os sorteios voltam ao normal

A programação de extrações retorna normalmente na terça-feira (08/09), seguindo a grade habitual de cada modalidade:

Modalidade Retorno Quina Terça-feira (08/09) Lotomania Quarta-feira (09/09) Dupla Sena Quarta-feira (09/09) Super Sete Quarta-feira (09/09) Dia de Sorte Terça-feira (08/09) Mega-Sena Terça-feira (08/09) Timemania Terça-feira (08/09)

A Lotofácil segue em calendário próprio, sem sorteios regulares, até o concurso especial de 15 de setembro.

E a Lotofácil da Independência? Também não sorteia hoje

Apesar do nome fazer referência à data, a Lotofácil da Independência não é sorteada no feriado de 7 de setembro. A Caixa nunca realiza sorteios em feriados nacionais, e o nome do concurso é uma homenagem à data, não uma marcação de quando ele acontece. Em 2026, o sorteio está marcado para 15 de setembro, terça-feira, às 11h, coincidindo com o aniversário de 64 anos das Loterias Caixa.

Dados do concurso especial 3780

Item Informação Concurso 3780 Data do sorteio Terça-feira, 15/09/2026 Horário 11h Prêmio estimado R$ 300 milhões Prazo final para apostar 10h do dia 15/09

Confira o guia completo do concurso especial

Para entender todas as regras, valores de aposta e como funciona o rateio, veja o guia completo da Lotofácil da Independência 2026.

Perguntas frequentes

Por que não tem sorteio de loteria hoje (07/09)?

Porque é feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, e a Caixa Econômica Federal não realiza sorteios em feriados nacionais.

Quais modalidades foram afetadas pela suspensão de hoje?

Super Sete, Lotomania, Quina, Dupla Sena e Dia de Sorte, que normalmente teriam concurso nesta segunda-feira.

A Lotofácil também foi afetada pelo feriado?

Não diretamente — ela já está sem sorteios regulares desde 4 de setembro, por causa do período de vendas exclusivas para a Lotofácil da Independência.

As lotéricas estão abertas hoje?

Não, as unidades físicas ficam fechadas em todo o país durante o feriado nacional.

Dá para apostar mesmo com as lotéricas fechadas?

Sim, pelos canais digitais oficiais — portal e aplicativo das Loterias Caixa — desde que a modalidade ainda esteja com apostas abertas.

Quando os sorteios voltam ao normal?

Na terça-feira (08/09), seguindo o calendário habitual de cada modalidade.

A Lotofácil da Independência é sorteada hoje, no feriado?

Não. Apesar do nome, o sorteio é em 15 de setembro, terça-feira, às 11h.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.