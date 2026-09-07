O resultado da Quina não sai nesta segunda-feira (07/09), por conta do feriado nacional do Dia da Independência do Brasil. A Caixa Econômica Federal não realiza sorteios em feriados nacionais, e por isso o concurso que normalmente aconteceria hoje fica suspenso.

Por que a Quina não sorteia hoje

A suspensão de hoje afeta diretamente a programação da Quina, que costuma sortear de segunda a sábado. Como 7 de setembro é feriado nacional, a extração é simplesmente cancelada para a data — não é adiada dentro da mesma semana com um concurso extra, e sim incorporada ao próximo sorteio da grade normal.

Quando sai o próximo sorteio da Quina

O próximo concurso da Quina será realizado na terça-feira (08/09), retomando a programação normal da modalidade. O prêmio segue acumulado desde o último sorteio realizado.

As lotéricas estão fechadas hoje

Além da ausência de sorteio, as unidades lotéricas físicas ficam fechadas em todo o país durante o feriado. Quem quiser fazer uma aposta para o próximo concurso pode usar os canais digitais oficiais — portal e aplicativo das Loterias Caixa.

Como apostar na Quina

O apostador escolhe de 5 a 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762

Como resgatar o prêmio, caso você tenha ganhado em concursos anteriores

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — e, se a aposta foi feita online, o valor pode cair direto via Mercado Pago. Prêmios a partir de R$ 2.428,80 só saem nas agências da Caixa, mediante documento de identidade, CPF e o recibo original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio. Todos os detalhes estão na página oficial de resgate da Caixa.

Perguntas frequentes

Por que a Quina não sorteia hoje (07/09)?

Porque é feriado nacional do Dia da Independência do Brasil, e a Caixa Econômica Federal não realiza sorteios em feriados nacionais.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Na terça-feira (08/09), retomando a programação normal da modalidade.

As lotéricas estão abertas hoje?

Não, as unidades físicas ficam fechadas em todo o país durante o feriado nacional.

Dá para apostar mesmo com as lotéricas fechadas?

Sim, pelo portal e aplicativo das Loterias Caixa.

Como faço para resgatar um prêmio de concurso anterior?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.