Quem procurou o resultado da Lotofácil hoje, domingo (06/09), não vai encontrar nenhum concurso sorteado — e não é erro de divulgação. A Lotofácil não teve sorteio neste domingo porque a modalidade está em pausa, aguardando o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.
Por que não teve resultado da Lotofácil hoje
O último concurso regular da Lotofácil foi o 3779, sorteado na quinta-feira (03/09) — quatro apostas simples e três bolões dividiram o prêmio principal de R$ 532.221,72 cada bilhete. Desde sexta-feira (04/09), as vendas da modalidade são exclusivas para o concurso especial 3780, o que significa que não há mais sorteios diários até a realização do especial.
Essa pausa é um procedimento normal, que a Caixa Econômica Federal repete todos os anos por volta desta época para concentrar toda a arrecadação da Lotofácil no concurso especial de setembro.
Quando volta a ter resultado da Lotofácil
Os sorteios regulares só devem ser retomados depois da realização do concurso especial de 15 de setembro, seguindo o calendário que a Caixa vai divulgar após a Independência.
O que é a Lotofácil da Independência
É o concurso especial anual da Lotofácil, com uma regra que o diferencia dos sorteios regulares: o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor desce em cascata para quem acertou 14, depois 13, 12 e 11 números — o que praticamente garante um ganhador no dia do sorteio.
Dados do concurso especial 3780
|Item
|Informação
|Concurso
|3780
|Data do sorteio
|Terça-feira, 15/09/2026
|Horário
|11h
|Prêmio estimado
|R$ 300 milhões
|Prazo final para apostar
|10h do dia 15/09
|Aposta mínima
|R$ 3,50 (15 dezenas)
Como apostar na Lotofácil da Independência
A mecânica é a mesma da Lotofácil tradicional: o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. É possível apostar em qualquer lotérica credenciada, pelo portal Loterias Online da Caixa, pelo aplicativo oficial, usando a Surpresinha ou formando um bolão.
Confira o guia completo do concurso especial
Para entender todas as regras, valores de aposta e como funciona o rateio, veja o guia completo da Lotofácil da Independência 2026.
Perguntas frequentes
Por que não teve resultado da Lotofácil hoje (06/09)?
Porque os sorteios regulares foram pausados para dar lugar às vendas exclusivas do concurso especial da Lotofácil da Independência, sorteado em 15 de setembro.
Qual foi o último resultado da Lotofácil?
O concurso 3779, sorteado na quinta-feira (03/09), com quatro apostas simples e três bolões dividindo o prêmio principal.
Quando volta a ter Lotofácil normal?
Somente após o concurso especial 3780, em 15 de setembro. A retomada segue o calendário que a Caixa vai divulgar depois disso.
Ainda dá para apostar na Lotofácil?
Sim — mas toda aposta feita agora vale exclusivamente para o concurso especial 3780, da Lotofácil da Independência.
Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência?
Em 15 de setembro de 2026, terça-feira, às 11h.
Qual é o prêmio da Lotofácil da Independência?
Estimado em R$ 300 milhões.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.