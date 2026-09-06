Quem procurou o resultado da Lotofácil hoje, domingo (06/09), não vai encontrar nenhum concurso sorteado — e não é erro de divulgação. A Lotofácil não teve sorteio neste domingo porque a modalidade está em pausa, aguardando o concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Por que não teve resultado da Lotofácil hoje

O último concurso regular da Lotofácil foi o 3779, sorteado na quinta-feira (03/09) — quatro apostas simples e três bolões dividiram o prêmio principal de R$ 532.221,72 cada bilhete. Desde sexta-feira (04/09), as vendas da modalidade são exclusivas para o concurso especial 3780, o que significa que não há mais sorteios diários até a realização do especial.

Essa pausa é um procedimento normal, que a Caixa Econômica Federal repete todos os anos por volta desta época para concentrar toda a arrecadação da Lotofácil no concurso especial de setembro.

Quando volta a ter resultado da Lotofácil

Os sorteios regulares só devem ser retomados depois da realização do concurso especial de 15 de setembro, seguindo o calendário que a Caixa vai divulgar após a Independência.

O que é a Lotofácil da Independência

É o concurso especial anual da Lotofácil, com uma regra que o diferencia dos sorteios regulares: o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor desce em cascata para quem acertou 14, depois 13, 12 e 11 números — o que praticamente garante um ganhador no dia do sorteio.

Dados do concurso especial 3780

Item Informação Concurso 3780 Data do sorteio Terça-feira, 15/09/2026 Horário 11h Prêmio estimado R$ 300 milhões Prazo final para apostar 10h do dia 15/09 Aposta mínima R$ 3,50 (15 dezenas)

Como apostar na Lotofácil da Independência

A mecânica é a mesma da Lotofácil tradicional: o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. É possível apostar em qualquer lotérica credenciada, pelo portal Loterias Online da Caixa, pelo aplicativo oficial, usando a Surpresinha ou formando um bolão.

Confira o guia completo do concurso especial

Para entender todas as regras, valores de aposta e como funciona o rateio, veja o guia completo da Lotofácil da Independência 2026.

Perguntas frequentes

Por que não teve resultado da Lotofácil hoje (06/09)?

Porque os sorteios regulares foram pausados para dar lugar às vendas exclusivas do concurso especial da Lotofácil da Independência, sorteado em 15 de setembro.

Qual foi o último resultado da Lotofácil?

O concurso 3779, sorteado na quinta-feira (03/09), com quatro apostas simples e três bolões dividindo o prêmio principal.

Quando volta a ter Lotofácil normal?

Somente após o concurso especial 3780, em 15 de setembro. A retomada segue o calendário que a Caixa vai divulgar depois disso.

Ainda dá para apostar na Lotofácil?

Sim — mas toda aposta feita agora vale exclusivamente para o concurso especial 3780, da Lotofácil da Independência.

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência?

Em 15 de setembro de 2026, terça-feira, às 11h.

Qual é o prêmio da Lotofácil da Independência?

Estimado em R$ 300 milhões.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.