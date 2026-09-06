O resultado da Quina 7111 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.

Números sorteados

13 – 15 – 44 – 47 – 79

Sorteio da Quina realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 17 milhões.

A Quina acumulou?

Ninguém conseguiu os 5 acertos, e a premiação acumulou para R$ 18,5 milhões;

Ganhadores por faixa

4 acertos: 116 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5.725,77;

3 acertos: 7.364 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 85,89;

2 acertos: 164.484 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,84.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7110 04/09 09-14-54-57-80 Acumulou 7109 03/09 27-30-61-66-70 Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 — 7101 25/08 32-48-52-62-68 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Fique de olho no próximo sorteio

Veja como se preparar para a Quina 7112 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (07/09).

Perguntas frequentes

Quais foram os números sorteados na Quina 7111?

▶ [INSERIR DEZENAS]

Houve algum ganhador com as 5 dezenas?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio da Quina?

Na segunda-feira (07/09), às 21h.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.