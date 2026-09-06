O resultado da Quina 7111 saiu neste domingo (06/09). O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
13 – 15 – 44 – 47 – 79
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 11h. Prêmio estimado: R$ 17 milhões.
A Quina acumulou?
Ninguém conseguiu os 5 acertos, e a premiação acumulou para R$ 18,5 milhões;
Ganhadores por faixa
- 4 acertos: 116 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5.725,77;
- 3 acertos: 7.364 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 85,89;
- 2 acertos: 164.484 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,84.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7110
|04/09
|09-14-54-57-80
|Acumulou
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
|7103
|27/08
|20-25-26-59-68
|—
|7102
|26/08
|11-14-38-43-77
|—
|7101
|25/08
|32-48-52-62-68
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Quina 7112 — o próximo concurso acontece na segunda-feira (07/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Quina 7111?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 5 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
Na segunda-feira (07/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.