O resultado da Quina 7110 saiu nesta sexta-feira (04/09). As dezenas sorteadas foram: 54 – 09 – 14 – 57 – 80. O rateio está sendo apurado pela Caixa Econômica Federal e será divulgado assim que os dados oficiais saírem.
Números sorteados
54 – 09 – 14 – 57 – 80
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), às 21h. Prêmio estimado: R$ 15 milhões.
A Quina acumulou?
A confirmar.
Ganhadores por faixa
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio
|5 números (Quina)
|A confirmar
|A confirmar
|4 números (Quadra)
|A confirmar
|A confirmar
|3 números (Terno)
|A confirmar
|A confirmar
|2 números (Duque)
|A confirmar
|A confirmar
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. Detalhes na página oficial da Caixa.
Últimos 10 resultados da Quina
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|7109
|03/09
|27-30-61-66-70
|Acumulou
|7108
|02/09
|04-28-29-30-67
|Acumulou
|7107
|01/09
|33-36-49-61-71
|Acumulou
|7106
|31/08
|18-23-34-49-69
|Acumulou
|7105
|30/08
|02-33-41-48-78
|Acumulou
|7104
|28/08
|07-51-61-66-75
|Acumulou
|7103
|27/08
|20-25-26-59-68
|—
|7102
|26/08
|11-14-38-43-77
|—
|7101
|25/08
|32-48-52-62-68
|—
|7100
|24/08
|27-34-36-48-76
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Quina.
Fique de olho no próximo sorteio
Veja como se preparar para a Quina 7111 — o próximo concurso acontece no domingo (06/09).
Perguntas frequentes
Quais foram os números sorteados na Quina 7110?
▶ [INSERIR DEZENAS]
Houve algum ganhador com as 5 dezenas?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio da Quina?
No domingo (06/09), às 21h.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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