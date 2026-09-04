Quem foi procurar o resultado da Lotofácil nesta sexta-feira (04/09) e não encontrou nenhum concurso sorteado não errou a conta: não há sorteio regular da Lotofácil hoje. O motivo é simples — a modalidade está em pausa por causa do concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Por que a Lotofácil não sorteou hoje

O último concurso regular da Lotofácil foi o 3779, sorteado na quinta-feira (03/09). A partir de hoje, sexta-feira (04/09), as vendas da modalidade passaram a ser exclusivas para o concurso especial 3780, da Lotofácil da Independência. Ou seja: quem for a uma lotérica agora não está mais apostando em um sorteio diário comum — está concorrendo direto ao prêmio de R$ 300 milhões do dia 15.

Essa pausa é um procedimento normal da Caixa Econômica Federal, que acontece todos os anos por volta desta época, para concentrar toda a arrecadação da Lotofácil no concurso especial de setembro.

Quando a Lotofácil volta a sortear normalmente

Os sorteios regulares da Lotofácil ficam suspensos até a realização do concurso especial. Depois do sorteio de 15 de setembro, a expectativa é de que a programação diária da modalidade seja retomada, seguindo o calendário divulgado pela própria Caixa.

O que é a Lotofácil da Independência

É o concurso especial anual da Lotofácil, realizado sempre em setembro, com uma característica que o diferencia dos sorteios regulares: o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o valor é redistribuído em cascata para quem acertou 14, depois 13, 12 e 11 números — o que praticamente garante que sempre haja algum ganhador no dia do sorteio.

Dados do concurso especial 3780

Item Informação Concurso 3780 Data do sorteio Terça-feira, 15/09/2026 Horário 11h Prêmio estimado R$ 300 milhões Prazo final para apostar 10h do dia 15/09 Aposta mínima R$ 3,50 (15 dezenas)

Como apostar na Lotofácil da Independência

A mecânica é a mesma da Lotofácil tradicional: o apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. É possível apostar em qualquer lotérica credenciada, pelo portal Loterias Online da Caixa, pelo aplicativo oficial, usando a Surpresinha ou formando um bolão.

Confira o guia completo do concurso especial

Para entender todas as regras, valores de aposta e como funciona o rateio, veja o guia completo da Lotofácil da Independência 2026.

Perguntas frequentes

Por que não teve sorteio da Lotofácil hoje (04/09)?

Porque os concursos regulares foram pausados para dar lugar às vendas exclusivas do concurso especial da Lotofácil da Independência, que será sorteado em 15 de setembro.

Quando volta a ter Lotofácil normal?

Somente após o sorteio do concurso especial 3780, em 15 de setembro. A retomada segue o calendário divulgado pela Caixa.

Qual foi o último concurso regular da Lotofácil?

O concurso 3779, sorteado na quinta-feira (03/09).

Ainda dá para apostar na Lotofácil?

Sim — mas a partir de agora, toda aposta feita na modalidade vale exclusivamente para o concurso especial 3780, da Lotofácil da Independência.

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência?

Em 15 de setembro de 2026, terça-feira, às 11h.

Qual é o prêmio da Lotofácil da Independência?

Estimado em R$ 300 milhões.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.