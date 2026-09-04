A Lotofácil da Independência 2026 chega à sua 15ª edição com prêmio estimado em R$ 300 milhões — o maior já anunciado para o concurso especial. O sorteio, de número 3780, acontece no dia 15 de setembro, uma terça-feira, em horário excepcional. Reunimos aqui tudo que você precisa saber antes de apostar: data, valor, regras e prazos.

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2026

O concurso 3780 será sorteado em 15 de setembro de 2026, às 11h (horário de Brasília) — um horário diferente do habitual, já que os sorteios regulares da Lotofácil costumam acontecer às 21h. As apostas podem ser feitas até as 10h do mesmo dia, uma hora antes da extração.

Apesar do nome fazer referência à data de 7 de setembro, o sorteio não acontece no feriado da Independência. A Caixa optou por realizar a extração alguns dias depois, no dia 15.

Quanto é o prêmio

A Caixa estima o prêmio principal em R$ 300 milhões — valor que já supera edições recentes do concurso especial, que pagaram cerca de R$ 232 milhões em 2025 e R$ 159 milhões em 2021. Vale lembrar: essa é uma estimativa inicial; o valor final e efetivamente distribuído só é confirmado depois do encerramento das vendas e da apuração.

A regra que torna esse concurso diferente: o prêmio não acumula

Ao contrário dos sorteios regulares da Lotofácil — onde o prêmio acumula quando ninguém acerta as 15 dezenas —, a Lotofácil da Independência tem uma regra de ouro: o dinheiro é sempre distribuído no mesmo dia.

Veja como funciona a cascata de premiação:

Situação O que acontece Alguém acerta 15 números Prêmio principal é pago a essa(s) aposta(s) Ninguém acerta 15 Valor passa para quem acertou 14 Ninguém acerta 14 Valor passa para quem acertou 13 Ninguém acerta 13 Valor passa para quem acertou 12 Ninguém acerta 12 Valor passa para quem acertou 11 Ninguém acerta nenhuma das cinco faixas Aí, sim, acumula — para a faixa de 15 acertos do próximo concurso regular

Esse mecanismo é o que garante que praticamente sempre exista um vencedor no dia do sorteio especial.

Como apostar na Lotofácil da Independência

Desde 4 de setembro, as vendas da Lotofácil passaram a ser exclusivas para o concurso especial 3780 — ou seja, quem for a uma lotérica agora está apostando automaticamente na Independência, não em um concurso regular.

A mecânica de aposta é igual à da Lotofácil tradicional: o jogador marca de 15 a 20 números, entre os 25 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta 15 (mínimo) R$ 3,50 16 R$ 56,00 17 R$ 476,00 18 R$ 2.856,00 19 R$ 13.566,00 20 (máximo) R$ 54.264,00

Você pode apostar:

Em qualquer lotérica credenciada de todo o país

de todo o país Pelo portal Loterias Online da Caixa

Pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa

das Loterias Caixa Usando a Surpresinha , que sorteia os números automaticamente

, que sorteia os números automaticamente Em Bolão Caixa, com valor mínimo de R$ 14 e cota mínima de R$ 4,50 (lotéricas privadas podem cobrar taxa de serviço de até 35% sobre a cota)

Aposte pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Até quando dá para apostar

As apostas para o concurso 3780 ficam abertas até as 10h do dia 15 de setembro, uma hora antes do sorteio. Depois desse horário, não é mais possível registrar jogos para a edição especial.

Quem ganha, o que recebe

Ganham prêmio as apostas que acertarem de 11 a 15 números. As faixas de 11, 12 e 13 acertos têm valor fixo — atualmente R$ 7, R$ 14 e R$ 35, respectivamente. Já as faixas de 14 e 15 acertos (ou a faixa que acabar recebendo o prêmio principal, seguindo a cascata) têm valor variável, de acordo com a arrecadação e o número de ganhadores.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — inclusive via Mercado Pago, para quem apostou online. Valores acima disso só podem ser retirados nas agências da Caixa, mediante identidade, CPF e o recibo original da aposta. Prêmios de R$ 10.000 ou mais são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após o sorteio — depois disso, o valor vai para o FIES. Mais detalhes na página oficial da Caixa.

O que muda depois do dia 15

Encerrado o sorteio especial, os concursos regulares da Lotofácil devem voltar ao calendário normal, seguindo a programação divulgada pela Caixa Econômica Federal.

Perguntas frequentes

Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2026?

Em 15 de setembro de 2026, terça-feira, às 11h (horário de Brasília).

Por que não é sorteada no dia 7 de setembro?

Apesar do nome fazer referência à Independência do Brasil, a Caixa tradicionalmente realiza o sorteio alguns dias depois do feriado — em 2026, no dia 15.

Qual é o prêmio da Lotofácil da Independência 2026?

A estimativa da Caixa é de R$ 300 milhões, valor que pode ser ajustado após o fechamento das apostas.

O prêmio da Lotofácil da Independência acumula?

Não, exceto no caso raro de nenhuma aposta acertar entre 11 e 15 números — aí sim, o valor acumula para o próximo concurso regular.

Até quando posso apostar?

As apostas ficam abertas até as 10h do dia 15 de setembro, uma hora antes do sorteio.

Quanto custa a aposta mínima?

R$ 3,50, para 15 números marcados.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo portal ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Qual é o número do concurso?

3780 — a 15ª edição da Lotofácil da Independência.

Acompanhe aqui todas as atualizações sobre a Lotofácil da Independência 2026 até o dia do sorteio.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.