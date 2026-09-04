A Quina 7110 sorteia hoje (sexta-feira, 04/09) um prêmio estimado em R$ 15 milhões. O concurso acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. Veja como apostar e todos os detalhes do concurso.

O que está em jogo hoje na Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7109 de ontem — a melhor faixa premiada foi a quadra, com 25 apostas levando R$ 20.407,94 cada. Com o acúmulo, o prêmio salta para R$ 15 milhões nesta sexta, mantendo a sequência de vários concursos seguidos sem ganhador da faixa principal.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7110 Data Sexta-feira, 04/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 15 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Quina

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 5 números (Quina) Variável — valor principal 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável 2 números (Duque) Variável

Por que este concurso está atrativo?

O prêmio já subiu significativamente ao longo da semana e chega a R$ 15 milhões nesta sexta — um dos maiores valores da Quina nas últimas semanas, puxado por uma sequência de sorteios sem ganhador da faixa principal.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7109 03/09 ▶ [INSERIR — confirmar as 5 dezenas junto à Caixa] Acumulou 7108 02/09 04-28-29-30-67 Acumulou 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 — 7101 25/08 32-48-52-62-68 — 7100 24/08 27-34-36-48-76 —

Confira o histórico completo na página oficial da Quina.

Como resgatar se você ganhar

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o resultado de ontem

Veja como foi o sorteio da Quina 7109 e como o prêmio chegou aos R$ 15 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7110?

O prêmio estimado é de R$ 15 milhões.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Quina?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 acertos (duque).

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7110 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.