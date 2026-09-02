O resultado da Lotomania 2971 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 2,7 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
O que está em jogo hoje na Lotomania
O concurso 2970 de segunda-feira terminou sem ninguém acertar as 20 dezenas, mantendo o ciclo de acúmulo que já vem de vários sorteios seguidos. Com isso, a Lotomania 2971 chega a esta quarta com prêmio estimado em R$ 2,7 milhões — e uma característica única entre as loterias da Caixa: até acertar zero dezenas também paga prêmio.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|2971
|Data
|Quarta-feira, 02/09/2026
|Horário
|21h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 2,7 milhões
|Situação
|Acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (50 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube — dá para acompanhar as 20 dezenas saindo em tempo real.
▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]
Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar na Lotomania
O apostador marca 50 números dentre os 100 disponíveis no volante — aposta fixa, sem opção de reduzir ou ampliar a quantidade de dezenas escolhidas.
|Modalidade
|Valor da aposta
|Probabilidade (20 acertos)
|Aposta única (50 dezenas)
|R$ 3,00
|1 em 11.372.635
A Surpresinha e o bolão também estão disponíveis pelo portal oficial das Loterias Caixa.
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|20 números
|Variável — valor principal
|19 números
|Variável
|18 números
|Variável
|17 números
|Variável
|16 números
|Variável
|15 números
|Variável
|0 números (nenhum acerto)
|Variável
A faixa de zero acertos é uma marca registrada da Lotomania: quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas também ganha prêmio, com a mesma probabilidade da faixa máxima.
Últimos 10 resultados da Lotomania
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Situação
|2970
|31/08
|07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96
|Acumulou
|2969
|28/08
|00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99
|Acumulou
|2968
|26/08
|00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95
|Acumulou
|2967
|25/08
|04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98
|1 ganhador
|2966
|21/08
|14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97
|Acumulou
|2965
|19/08
|05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93
|Acumulou
|2964
|17/08
|07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85
|Acumulou
|2963
|14/08
|00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89
|Acumulou
|2962
|12/08
|13-15-21-29-34-35-36-42-47-56-60-64-74-75-86-89-91-95-96-99
|Acumulou
|2961
|10/08
|04-09-10-20-25-26-32-38-39-47-50-52-53-58-62-63-77-80-89-91
|—
Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.
Como resgatar se você ganhar
Prêmios de até R$ 2.428,79 são pagos em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias para resgatar. Detalhes na página oficial da Caixa.
Confira também o sorteio de segunda
Veja como foi o resultado da Lotomania 2970 e por que o prêmio segue acumulando.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio da Lotomania 2971?
O prêmio estimado é de R$ 2,7 milhões, já que o concurso está acumulado.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar na Lotomania?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 15 acertos — ou zero acertos, uma particularidade única da Lotomania.
O que acontece se ninguém acertar as 20 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 2971 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.