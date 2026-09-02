O resultado da Lotomania 2971 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 2,7 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje na Lotomania

O concurso 2970 de segunda-feira terminou sem ninguém acertar as 20 dezenas, mantendo o ciclo de acúmulo que já vem de vários sorteios seguidos. Com isso, a Lotomania 2971 chega a esta quarta com prêmio estimado em R$ 2,7 milhões — e uma característica única entre as loterias da Caixa: até acertar zero dezenas também paga prêmio.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 2971 Data Quarta-feira, 02/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 2,7 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (50 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube — dá para acompanhar as 20 dezenas saindo em tempo real.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Lotomania

O apostador marca 50 números dentre os 100 disponíveis no volante — aposta fixa, sem opção de reduzir ou ampliar a quantidade de dezenas escolhidas.

Modalidade Valor da aposta Probabilidade (20 acertos) Aposta única (50 dezenas) R$ 3,00 1 em 11.372.635

A Surpresinha e o bolão também estão disponíveis pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 20 números Variável — valor principal 19 números Variável 18 números Variável 17 números Variável 16 números Variável 15 números Variável 0 números (nenhum acerto) Variável

A faixa de zero acertos é uma marca registrada da Lotomania: quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas também ganha prêmio, com a mesma probabilidade da faixa máxima.

Últimos 10 resultados da Lotomania

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 2970 31/08 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96 Acumulou 2969 28/08 00-13-15-21-25-38-40-47-55-56-57-58-62-68-70-75-84-86-90-99 Acumulou 2968 26/08 00-02-05-13-16-19-30-35-38-43-44-48-56-60-63-65-74-76-92-95 Acumulou 2967 25/08 04-07-10-18-27-29-38-41-44-56-57-67-75-81-85-90-91-94-96-98 1 ganhador 2966 21/08 14-17-20-23-26-31-34-36-38-46-53-59-60-63-71-73-77-84-95-97 Acumulou 2965 19/08 05-15-16-22-27-32-40-44-49-52-61-62-63-65-69-72-78-83-86-93 Acumulou 2964 17/08 07-13-14-16-25-29-33-40-41-44-56-60-61-64-67-68-73-77-83-85 Acumulou 2963 14/08 00-09-11-15-16-25-31-33-35-38-39-41-42-52-63-70-74-79-83-89 Acumulou 2962 12/08 13-15-21-29-34-35-36-42-47-56-60-64-74-75-86-89-91-95-96-99 Acumulou 2961 10/08 04-09-10-20-25-26-32-38-39-47-50-52-53-58-62-63-77-80-89-91 —

Confira o histórico completo na página oficial da Lotomania.

Como resgatar se você ganhar

Prêmios de até R$ 2.428,79 são pagos em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, com prazo total de 90 dias para resgatar. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o sorteio de segunda

Veja como foi o resultado da Lotomania 2970 e por que o prêmio segue acumulando.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotomania 2971?

O prêmio estimado é de R$ 2,7 milhões, já que o concurso está acumulado.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Lotomania?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 15 acertos — ou zero acertos, uma particularidade única da Lotomania.

O que acontece se ninguém acertar as 20 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 2971 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.