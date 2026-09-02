O resultado do Dia de Sorte 1288 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 100 mil. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje no Dia de Sorte

Uma aposta de Brasília (DF) levou sozinha quase R$ 3 milhões no concurso 1287 de ontem, encerrando uma sequência de acúmulo que já durava vários sorteios. Com a faixa principal paga, o Dia de Sorte 1288 volta à faixa regular de premiação, estimada em R$ 100 mil.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 1288 Data Quarta-feira, 02/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 100 mil Situação Não acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (7 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube — dá para acompanhar as sete dezenas e o Mês da Sorte saindo em tempo real.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar no Dia de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 7 R$ 3,00 1 em 2.629.575 8 R$ 24,00 1 em 328.697 9 R$ 108,00 1 em 65.739 10 R$ 360,00 1 em 18.211

O Mês da Sorte paga prêmio independente das demais faixas — quem acertar o mês recebe um valor fixo, mesmo sem acertar nenhuma dezena.

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 números Variável — valor principal 6 números Variável 5 números Variável 4 números Variável Mês da Sorte Variável (independente)

Últimos 10 resultados do Dia de Sorte

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1287 01/09 03-06-16-18-26-27-29 Novembro 1286 31/08 02-04-08-10-12-17-23 Novembro 1285 30/08 04-05-06-10-12-15-17 Abril 1284 28/08 04-05-08-14-22-25-30 Abril 1283 27/08 01-04-06-09-13-18-30 Maio 1282 26/08 07-11-15-20-22-23-29 Junho 1281 25/08 01-02-18-20-21-28-31 Abril 1280 24/08 05-10-17-22-25-28-30 Fevereiro 1279 23/08 01-03-04-14-15-30-31 Novembro 1278 21/08 01-03-04-10-12-24-30 Março

Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.

Como resgatar se você ganhar

Prêmios de até R$ 2.428,79 são resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total é de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.

Confira também o sorteio de ontem

Veja como a aposta de Brasília levou quase R$ 3 milhões no Dia de Sorte 1287 e por que o prêmio de hoje voltou à faixa regular.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1288?

O prêmio estimado é de R$ 100 mil, já que o concurso anterior teve ganhador.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Dia de Sorte?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.

O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 1288 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.