O resultado do Dia de Sorte 1288 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 100 mil. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
O que está em jogo hoje no Dia de Sorte
Uma aposta de Brasília (DF) levou sozinha quase R$ 3 milhões no concurso 1287 de ontem, encerrando uma sequência de acúmulo que já durava vários sorteios. Com a faixa principal paga, o Dia de Sorte 1288 volta à faixa regular de premiação, estimada em R$ 100 mil.
Dados oficiais do concurso
|Item
|Informação
|Concurso
|1288
|Data
|Quarta-feira, 02/09/2026
|Horário
|21h
|Local
|Espaço da Sorte, São Paulo (SP)
|Prêmio estimado
|R$ 100 mil
|Situação
|Não acumulado
|Aposta mínima
|R$ 3,00 (7 dezenas)
|Encerramento das apostas
|20h
Quando e onde acontece o sorteio
O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube — dá para acompanhar as sete dezenas e o Mês da Sorte saindo em tempo real.
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Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.
Como apostar no Dia de Sorte
O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 disponíveis, além de um Mês da Sorte entre os 12 meses do ano.
|Dezenas marcadas
|Valor da aposta
|Probabilidade (7 acertos)
|7
|R$ 3,00
|1 em 2.629.575
|8
|R$ 24,00
|1 em 328.697
|9
|R$ 108,00
|1 em 65.739
|10
|R$ 360,00
|1 em 18.211
O Mês da Sorte paga prêmio independente das demais faixas — quem acertar o mês recebe um valor fixo, mesmo sem acertar nenhuma dezena.
Faixas de premiação
|Acertos
|Prêmio
|7 números
|Variável — valor principal
|6 números
|Variável
|5 números
|Variável
|4 números
|Variável
|Mês da Sorte
|Variável (independente)
Últimos 10 resultados do Dia de Sorte
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1287
|01/09
|03-06-16-18-26-27-29
|Novembro
|1286
|31/08
|02-04-08-10-12-17-23
|Novembro
|1285
|30/08
|04-05-06-10-12-15-17
|Abril
|1284
|28/08
|04-05-08-14-22-25-30
|Abril
|1283
|27/08
|01-04-06-09-13-18-30
|Maio
|1282
|26/08
|07-11-15-20-22-23-29
|Junho
|1281
|25/08
|01-02-18-20-21-28-31
|Abril
|1280
|24/08
|05-10-17-22-25-28-30
|Fevereiro
|1279
|23/08
|01-03-04-14-15-30-31
|Novembro
|1278
|21/08
|01-03-04-10-12-24-30
|Março
Confira o histórico completo na página oficial do Dia de Sorte.
Como resgatar se você ganhar
Prêmios de até R$ 2.428,79 são resgatados em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total é de 90 dias. Veja mais na página oficial da Caixa.
Confira também o sorteio de ontem
Veja como a aposta de Brasília levou quase R$ 3 milhões no Dia de Sorte 1287 e por que o prêmio de hoje voltou à faixa regular.
Perguntas frequentes
Qual é o prêmio do Dia de Sorte 1288?
O prêmio estimado é de R$ 100 mil, já que o concurso anterior teve ganhador.
Que horas sai o resultado hoje?
O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Onde posso apostar no Dia de Sorte?
Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.
Até que horas dá para apostar?
As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.
Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?
A partir de 4 acertos, ou acertando só o Mês da Sorte.
O que acontece se ninguém acertar as 7 dezenas?
O valor acumula para o próximo concurso.
Dá para apostar pela internet?
Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O resultado do concurso 1288 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.