O resultado da Lotofácil 3778 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje na Lotofácil

A Lotofácil chega a mais um concurso sem embalo de acúmulo: o sorteio de ontem (3777) teve ganhador único — uma aposta de 17 dezenas em Quatro Barras (PR) levou R$ 1.219.021,34 sozinha. Por isso, o concurso 3778 volta à faixa regular, com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 3778 Data Quarta-feira, 02/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 2 milhões Situação Não acumulado Aposta mínima R$ 3,50 (15 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Caixa Econômica Federal transmite ao vivo pelo canal oficial no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa — dá para acompanhar a extração das 15 dezenas em tempo real, direto da fonte oficial.

Para apostar direto pelo celular ou computador, o caminho oficial é a plataforma Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Lotofácil

O apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas marcadas, maior o valor da aposta — e maior a chance de acerto.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (15 acertos) 15 R$ 3,50 1 em 3.268.760 16 R$ 56,00 1 em 204.298 17 R$ 476,00 1 em 24.035 18 R$ 2.856,00 1 em 3.473 19 R$ 13.566,00 1 em 575 20 R$ 54.264,00 1 em 211

Também dá para apostar em bolão, com cotas a partir de R$ 6, ou usar a Surpresinha para deixar o sistema escolher os números. Faça sua aposta pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 15 números Variável — valor principal do concurso 14 números Variável 13 números R$ 35 (fixo) 12 números R$ 14 (fixo) 11 números R$ 7 (fixo)

As faixas de 11, 12 e 13 acertos são fixas desde a primeira apuração; 14 e 15 dependem da arrecadação e do número de ganhadores.

Últimos 10 resultados da Lotofácil

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 1 ganhador 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 1 ganhador 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3 ganhadores 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 Acumulou 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 4 ganhadores 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25 Acumulou 3771 25/08 02-03-04-05-09-10-11-12-15-16-17-18-21-23-25 1 ganhador 3770 24/08 01-02-04-07-08-12-13-15-16-17-18-19-23-24-25 6 ganhadores 3769 23/08 01-02-03-04-05-09-10-11-15-16-17-21-23-24-25 Acumulou 3768 21/08 02-03-04-05-06-07-10-11-12-14-15-17-20-23-24 Acumulou

Consulte o histórico completo na página oficial da Lotofácil.

Como resgatar se você ganhar

Ganhou? Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa — e, se a aposta foi feita online, o valor pode cair direto via Mercado Pago. Prêmios a partir de R$ 2.428,80 só saem nas agências da Caixa, mediante documento de identidade, CPF e o recibo original. Valores acima de R$ 10.000 são pagos em até dois dias úteis. O prazo para resgatar é de 90 dias corridos após o sorteio — depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Todos os detalhes estão na página oficial de resgate da Caixa.

Fique de olho também no concurso de amanhã

Enquanto a Lotofácil 3778 é apurada, veja como foi o resultado da Lotofácil 3777 desta terça-feira para comparar o histórico recente de dezenas.

Lotofácil da Independência se aproxima

A partir de sexta-feira (04/09), os sorteios regulares da Lotofácil serão pausados: toda a arrecadação passa a ser destinada ao concurso especial da Lotofácil da Independência, marcado para 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões — recorde para a modalidade.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Lotofácil 3778?

O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

Que horas sai o resultado da Lotofácil hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Lotofácil?

Em qualquer lotérica credenciada em todo o Brasil ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas ficam abertas até as 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 11 acertos já há premiação, mesmo que em valor fixo menor.

O que acontece se ninguém acertar as 15 dezenas?

O valor da faixa principal acumula e é somado ao prêmio do próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa, com pagamento via cartão, Pix ou saldo em conta.

O que é a Lotofácil da Independência?

É o concurso especial anual da modalidade, com prêmio milionário fixo e regras próprias de comercialização — em 2026, previsto para 15 de setembro com R$ 300 milhões em jogo.

O resultado do concurso 3778 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.