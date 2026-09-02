O resultado da Quina 7108 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 12,5 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje na Quina

A Quina segue sem dar a faixa principal desde o concurso 7107, quando ninguém acertou a sequência 33-36-49-61-71. É o terceiro sorteio seguido sem ganhador do prêmio máximo, o que já elevou a estimativa para R$ 12,5 milhões — um valor que muda a vida de quem acertar as cinco dezenas sozinho.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 7108 Data Quarta-feira, 02/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 12,5 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (5 dezenas) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

A extração acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e Facebook das Loterias Caixa — dá para ver as cinco dezenas saindo em tempo real.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Para apostar sem sair de casa, use a plataforma oficial Loterias Online da Caixa.

Como apostar na Quina

O apostador escolhe entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante.

Dezenas marcadas Valor da aposta Probabilidade (5 acertos) 5 R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 R$ 63,00 1 em 1.144.762 8 R$ 168,00 1 em 429.286 9 R$ 378,00 1 em 190.786 10 R$ 756,00 1 em 95.393

Também dá para fazer bolão ou Surpresinha pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 5 números (Quina) Variável — valor principal do concurso 4 números (Quadra) Variável 3 números (Terno) Variável 2 números (Duque) Variável

Na Quina, todas as faixas são variáveis — dependem da arrecadação total e do número de ganhadores em cada faixa.

Por que este concurso está atrativo?

Três sorteios seguidos sem acerto máximo fizeram o prêmio saltar de R$ 10,1 milhões para R$ 12,5 milhões em menos de uma semana. É esse ciclo de acúmulo — sorteio após sorteio sem ninguém levar tudo — que transforma um concurso comum em um dos mais aguardados do mês.

Últimos 10 resultados da Quina

Concurso Data Dezenas sorteadas Situação 7107 01/09 33-36-49-61-71 Acumulou 7106 31/08 18-23-34-49-69 Acumulou 7105 30/08 02-33-41-48-78 Acumulou 7104 28/08 07-51-61-66-75 Acumulou 7103 27/08 20-25-26-59-68 — 7102 26/08 11-14-38-43-77 — 7101 25/08 32-48-52-62-68 — 7100 24/08 27-34-36-48-76 — 7099 23/08 27-33-35-42-59 — 7098 21/08 04-17-21-38-47 —

Consulte o histórico completo na página oficial da Quina.

Como resgatar se você ganhar

Prêmios de até R$ 2.428,79 são pagos em qualquer lotérica credenciada ou agência Caixa — inclusive via Mercado Pago para quem apostou online. Acima de R$ 2.428,80, o resgate é só nas agências da Caixa, com identidade, CPF e recibo original. Valores de R$ 10.000 ou mais saem em até dois dias úteis. O prazo total é de 90 dias após o sorteio. Detalhes na página oficial de resgate da Caixa.

Confira também o sorteio de ontem

Veja o resultado da Quina 7107 desta terça-feira e como ficou o valor acumulado até aqui.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da Quina 7108?

O prêmio estimado é de R$ 12,5 milhões, já que o concurso está acumulado.

Que horas sai o resultado da Quina hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na Quina?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 acertos (duque) já há premiação.

O que acontece se ninguém acertar as 5 dezenas?

O valor acumula e é somado ao prêmio do próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 7108 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.