Resumo 🥬 Quais espécies funcionam: Alface, rúcula, cebolinha, coentro, agrião-da-terra, salsinha e almeirão têm raízes curtas e cabem em garrafas de 2 litros. 💧 Segredo da drenagem: Fazer de 6 a 8 furos no fundo e usar uma camada de drenagem evita que a água empoce e apodreça as raízes. ☀️ Luz na medida certa: Hortaliças folhosas precisam de 3 a 4 horas de sol direto por dia perto de janelas ou sacadas bem ventiladas. ✂️ Prazo de colheita: Folhas jovens como rúcula e cebolinha já rendem cortes a partir de 25 a 40 dias após o plantio.

Na hora de preparar o jantar, você abre a geladeira e percebe que o maço de cebolinha comprado há três dias já murchou, enquanto duas garrafas PET vazias esperam pelo descarte na área de serviço. Mesmo sem quintal, uma janela iluminada ou a mureta da varanda bastam para transformar esses recipientes em canteiros produtivos de folhas e temperos frescos.

Por que hortaliças de folha crescem bem em garrafas PET quando têm drenagem e sol?

Uma garrafa sem furos funciona como um copo fechado onde a raiz afoga e apodrece em poucos dias, mas com furos no fundo e terra solta ela age como uma esponja úmida que deixa a planta respirar. Como folhas e temperos não formam troncos lenhosos nem raízes profundas, eles não exigem vasos grandes para completar o ciclo.

Na fisiologia vegetal, essas espécies possuem sistema radicular fasciculado superficial (conjunto de raízes finas que exploram apenas os primeiros 10 a 15 centímetros de solo). Além disso, fazem fotossíntese eficiente com 3 a 4 horas diárias de radiação solar direta, tornando parapeitos e varandas suficientes para o desenvolvimento.

Com recipientes limpos, substrato adequado e mudas saudáveis, é possível começar uma pequena horta em casa — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as 7 hortaliças que se adaptam melhor ao espaço da garrafa PET?

As melhores opções para recipientes reaproveitados são as folhosas de ciclo curto e os temperos de corte contínuo, que ocupam pouco volume de terra e rebrotam após a colheita. Frutos grandes como tomate ou abóbora pedem vasos acima de 20 litros e não rendem bem em garrafas comuns.

De acordo com os manuais de horticultura doméstica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Hortaliças), estas são as 7 hortaliças mais indicadas para cultivar em garrafas PET no apartamento:

Alface (Lactuca sativa): Variedades crespa, lisa ou mimosa crescem bem em garrafas cortadas na horizontal (tipo jardineira) com pelo menos 12 centímetros de profundidade e colheita entre 45 e 60 dias. Rúcula (Eruca vesicaria): Exige pouco espaço de raiz, tolera bem varandas com 3 horas de sol e permite colher as primeiras folhas picantes a partir de 25 a 35 dias. Cebolinha (Allium fistulosum): Adapta-se a garrafas cortadas na vertical com 15 centímetros de altura de substrato, permitindo cortar as folhas a 3 centímetros da base para rebrotar continuamente. Coentro (Coriandrum sativum): Prefere semeadura direta na garrafa sem transplante para não abalar a raiz principal, ficando pronto para corte entre 35 e 45 dias. Agrião-da-terra (Barbarea verna): Diferente do agrião aquático, cresce em terra úmida bem drenada dentro de garrafas deitada e suporta meia-sombra iluminada com colheita em 40 dias. Salsinha (Petroselinum crispum): Precisa de recipiente vertical de pelo menos 15 centímetros de fundo para acomodar sua raiz pivotante fina e rende cortes sucessivos após 60 dias. Almeirão (Cichorium intybus): Bastante rústico e resistente a variações de temperatura, desenvolve folhas firmes em jardineiras de garrafa PET de 2 a 3 litros em cerca de 50 dias.

Medidas ideais para a horta em garrafa PET 🧴 TAMANHO DO RECIPIENTE Garrafas de 2 a 5 litros Garanta pelo menos 12 a 15 cm de altura útil de terra para que as raízes cresçam sem bater rápido no fundo plástico. 🕳️ DRENAGEM E SUBSTRATO 6 a 8 furos no fundo Furos de 5 mm na base mais 2 cm de argila expandida ou brita impedem o encharcamento e mantêm o solo arejado. ☀️ SOL E REGA DIÁRIA 3 a 4 horas de sol direto Regue apenas quando os primeiros 2 cm da terra estiverem secos ao toque, evitando molhar as folhas sob sol forte.

Como montar o vaso de garrafa PET e acertar nos furos, no sol e na rega?

Preparar o recipiente corretamente antes de plantar evita que a terra vire lama compactada e garante que as mudas não murchem nas tardes mais quentes. O corte da garrafa muda conforme o formato da planta: corte na horizontal para alface e rúcula, ou na vertical para cebolinha e salsinha.

Siga estas 6 etapas práticas para montar e manter sua mini-horta produtiva em casa:

Lave e recorte a garrafa com segurança: Retire o rótulo, lave o interior com água e sabão e recorte uma janela lateral (para jardineira horizontal) ou remova o terço superior (para vaso vertical de 15 centímetros de altura). Perfure toda a base para escoar a água: Faça de 6 a 8 furos de cerca de 5 milímetros no fundo do recipiente usando prego aquecido ou furadeira, garantindo saída livre do excesso de rega. Monte a camada de drenagem no fundo: Espalhe 2 centímetros de argila expandida, brita limpa ou cacos de telha na base e cubra com um pedaço de manta geotêxtil (bidim) ou filtro de café de papel para a terra não escorrer pelos furos. Preencha com substrato leve e adubado: Misture 2 partes de terra vegetal solta com 1 parte de húmus de minhoca ou composto orgânico peneirado, deixando 2 centímetros livres até a borda. Plante respeitando o espaçamento mínimo: Deixe 15 centímetros entre pés de alface ou almeirão e 8 centímetros entre touceiras de cebolinha ou rúcula para que o vento circule entre as folhas. Regue pelo teste do dedo em local ensolarado: Posicione as garrafas onde recebam de 3 a 4 horas de sol da manhã ou fim da tarde e regue devagar até a água pingar embaixo sempre que os 2 centímetros superficiais secarem.

Hortaliça Corte da Garrafa PET Sol e Colheita 🥬 Alface e Almeirão Horizontal (jardineira, mín. 12 cm fundo) 3 a 4 h de sol/dia • Colheita em 45 a 60 dias 🌿 Rúcula e Agrião-da-terra Horizontal ou garrafa de 5 litros cortada 3 h de sol/dia • Colheita em 25 a 40 dias 🌱 Cebolinha e Salsinha Vertical (copo alto com 15 cm de altura) 4 h de sol/dia • Cortes a partir de 30 a 60 dias 🍃 Coentro Vertical (semeadura direta sem transplante) 4 h de sol/dia • Colheita em 35 a 45 dias

Como planejar a primeira horta no apartamento sem gastar dinheiro com vasos caros?

Começar com poucas garrafas de folhosas que você realmente consome na cozinha evita desperdício de tempo e dinheiro logo nas primeiras semanas. Observar por onde o sol entra na janela antes de fixar os recipientes garante que cada espécie receba a luminosidade certa sem queimar ou esticar em busca de luz.

Além de reaproveitar embalagens plásticas, é possível usar talos de cebolinha e sementes da própria despensa para dar os primeiros passos na jardinagem doméstica.

Abaixo, um vídeo do Minhas Plantas (YouTube) que aprofunda o tema:

O que mostram os manuais de horticultura sobre cultivo urbano e segurança da garrafa PET?

Publicações técnicas da Embrapa Hortaliças sobre agricultura urbana apontam que recipientes reciclados atendem bem às hortaliças folhosas desde que tenham volume mínimo de 1,5 a 2 litros e drenagem eficiente. Em vasos estreitos, a água evapora mais rápido pela parede plástica aquecida ao sol, exigindo checagem diária da umidade.

Quanto à segurança alimentar, as garrafas de refrigerante e água são fabricadas com polietileno tereftalato (PET), polímero regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na RDC nº 105 e livre de bisfenol A (BPA). Substituir garrafas muito ressecadas pelo sol a cada 12 meses evita que o plástico quebre e libere fragmentos no substrato.

Folhosas e temperos podem fornecer pequenas colheitas domésticas quando recebem cuidados adequados — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola para cuidar da sua horta?

Se as folhas apresentarem manchas amareladas persistentes mesmo com adubação orgânica ou sofrerem ataques recorrentes de pulgões, cochonilhas e mosca-branca que não cedem com limpeza manual, procure um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola para indicar defensivos naturais registrados e seguros para hortaliças.

Caso você pretenda montar grandes painéis verticais suspensos ou instalar dezenas de jardineiras pesadas fixadas no guarda-corpo da varanda, consulte também o síndico e um engenheiro civil para respeitar o limite de sobrecarga da sacada e as regras da fachada do condomínio.