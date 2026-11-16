Resumo executivo 🌉 O que foi construído? Duplicação de 30,5 quilômetros da BR-116 entre Juquitiba e Miracatu (SP), com 39 pontes e viadutos e 4 túneis. ⚙️ Como funciona a engenharia? Viadutos crescem no alto sem apoio no chão da mata e túneis furam o morro em etapas curtas de concreto. 🌿 Por que importa? Preserva nascentes e animais da Mata Atlântica enquanto corta a descida da serra de até 3 horas para 25 minutos. 🛡️ Qual o custo e segurança? Investimento de R$ 1,3 bilhão com pistas separadas, áreas de escape para caminhões e monitoramento contínuo.

Erguer pistas duplas sobre paredões de floresta fechada exigiu viadutos suspensos e túneis sem fechar o tráfego. Na serra entre Juquitiba e Miracatu, 25 mil veículos diários dividiam uma pista simples apertada entre abismos e floresta. Duplicar a BR-116 exigiu suspender a estrada em pilares altos sem parar o trânsito.

Por que os engenheiros construíram viadutos sem apoiar andaimes no chão da mata?

Construir uma ponte onde caminhões e guindastes não chegam ao fundo do vale exige uma técnica engenhosa. Os engenheiros erguem pilares isolados e avançam a pista para os dois lados, como uma gangorra. Esse método é chamado de balanços sucessivos.

Cada trecho de concreto é moldado no alto com cabos de aço, vencendo vãos de 70 metros. Nos morros fechados, a escavação avançou em etapas curtas pelo Novo Método Austríaco de Túneis (NATM). Assim, nascentes e trilhas da Mata Atlântica ficaram intactas sob a estrada.

Nos maiores viadutos, o método dos balanços sucessivos permite avançar com a estrutura a partir dos pilares — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho real das estruturas erguidas na Serra do Cafezal?

O trecho pertence à Rodovia Régis Bittencourt, principal corredor de cargas entre o Sudeste e o Sul do Brasil. Sob gestão da concessionária Arteris, regulação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e licenciamento do Ibama, a obra substituiu cortes de morro por estruturas aéreas e subterrâneas.

Conjunto de pontes e viadutos: ao longo dos 30,5 quilômetros duplicados entre os quilômetros 336 e 367, foram erguidas 3 pontes e 36 viadutos, somando 39 estruturas elevadas e quase 120 mil metros quadrados de tabuleiro.

Viadutos de grandes vãos e altura: os dois maiores viadutos atingem 400 metros e 800 metros de extensão, apoiados em pilares que passam de 50 metros de altura — equivalente a um prédio de 17 andares no meio do vale.

os dois maiores viadutos atingem 400 metros e 800 metros de extensão, apoiados em pilares que passam de 50 metros de altura — equivalente a um prédio de 17 andares no meio do vale. Túneis escavados na rocha e no solo: quatro túneis somam quase 2 quilômetros de passagem subterrânea, oferecendo três faixas no sentido Curitiba, quatro faixas no sentido São Paulo e um túnel exclusivo de emergência para pedestres.

quatro túneis somam quase 2 quilômetros de passagem subterrânea, oferecendo três faixas no sentido Curitiba, quatro faixas no sentido São Paulo e um túnel exclusivo de emergência para pedestres. Fundações profundas em terreno íngreme: sem espaço para máquinas pesadas nas encostas, as bases usaram tubulões com base alargada e estacas raiz perfuradas fundo para travar os pilares na rocha firme.

sem espaço para máquinas pesadas nas encostas, as bases usaram tubulões com base alargada e estacas raiz perfuradas fundo para travar os pilares na rocha firme. Volume de concreto e reaproveitamento de solo: a obra consumiu mais de 150 mil metros cúbicos de concreto e reaproveitou boa parte dos 700 mil metros cúbicos escavados nos túneis em aterros controlados, evitando despejo na floresta.

Como a obra avançou sem fechar a rodovia nem bloquear os caminhões?

Como sete em cada dez veículos no trecho são caminhões de carga, interromper a estrada paralisaria o abastecimento regional. Os engenheiros começaram pelas pontas da serra e afastaram a nova pista em até 5 quilômetros do traçado antigo nos pontos mais críticos.

Nos túneis 1 e 2, a escavação passou diretamente por baixo da rodovia em operação, com reforço imediato do teto para suportar o peso dos carros acima. Com a entrega final, o trajeto que levava até 3 horas em dias de chuva caiu para cerca de 25 minutos, somando ainda 12 passagens de fauna e uma área de escape de 130 metros para caminhões sem freio.

Critério de Obra Corte e Aterro Tradicional Viadutos e Túneis (Solução Adotada) 🌳 Impacto na Floresta Desmatamento largo e aterro sobre riachos Pista elevada preserva vales, nascentes e fauna ⛰️ Estabilidade na Encosta Risco alto de deslizamento em solo encharcado Fundações profundas ancoradas direto na rocha 🚛 Fluxo da Rodovia Bloqueios frequentes por detonações na pista Obra paralela e subterrânea sem fechar o tráfego 💰 Orçamento do Projeto Estimativa inicial de R$ 400 milhões (inviável) Investimento final de R$ 1,3 bilhão aprovado

Como ficaram os viadutos e túneis depois de prontos na serra paulista?

Quem percorre hoje a serra entre São Paulo e Curitiba encontra pistas separadas por barreiras físicas, eliminando o risco de colisões frontais nas curvas fechadas. Os viadutos acompanham o contorno das montanhas com inclinação máxima de 6%, dando mais controle aos caminhões pesados.

A apresentação oficial do projeto mostra como os trechos de subida e descida foram divididos para atender às exigências ambientais e ampliar a capacidade da ligação com o Mercosul.

Abaixo, um vídeo do Ministério dos Transportes que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem que esses viadutos suportem carretas pesadas e chuvas fortes?

No Brasil, pontes e viadutos rodoviários seguem critérios rigorosos definidos pela ABNT NBR 7187 (projeto de pontes de concreto armado e protendido) e pela ABNT NBR 7188 (cargas móveis de veículos pesados). Já as bases cravadas nas encostas obedecem à ABNT NBR 6122, que regula fundações profundas e contenções.

Seguir essas normas na Serra do Mar evita que a água da chuva infiltre nas armaduras de aço ou que a frenagem brusca de carretas abale os pilares. Nos túneis, sistemas de ventilação, drenagem de líquidos inflamáveis e combate a incêndio completam a proteção dos motoristas.

Os viadutos permitem que a nova pista acompanhe o relevo acidentado da Serra do Cafezal — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório contratar engenheiro civil ou geotécnico em obras de encosta e contenção?

Qualquer obra de contenção, ponte de acesso ou corte em terreno inclinado exige um engenheiro civil especialista em estruturas. Também é indispensável contratar um engenheiro geotécnico para furar o solo e medir sua resistência antes de construir.

Não é um trabalho para fazer por conta própria porque a terra encharcada pela chuva ganha peso rápido. Sem drenagem interna e fundações profundas calculadas por norma, o muro cede e provoca deslizamentos graves.