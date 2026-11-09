Olhar para uma parreira carregada de galhos secos no quintal e ficar em dúvida sobre o mês exato de passar a tesoura é a principal incerteza de quem cultiva uvas em casa.
Por que o clima tropical e subtropical do Brasil altera o descanso natural da videira?
Cortar os ramos no inverno funciona como um sinal para a planta concentrar toda a sua energia nas raízes antes de disparar a nova brotação de Primavera. Se a poda é feita antes da hora em regiões quentes, a parreira acorda cedo demais e corre o risco de perder os brotos com geadas tardias.
Esse descanso vegetativo é conhecido tecnicamente como dormência hibernal, desencadeado pela redução de horas de luz e queda na temperatura. Em áreas tropicais como o Vale do São Francisco, onde não há frio hibernal, agrônomos utilizam a irrigação controlada e desfolha para induzir ciclos contínuos de colheita.
Quais são as diferenças entre a poda doméstica e os métodos dos parreirais comerciais?
Em pomares caseiros, o objetivo principal é manter a planta com formato organizado e arejado dentro do quintal. Conforme especificações técnicas da Embrapa Uva e Vinho, a poda precisa equilibrar a quantidade de ramos vegetativos com a capacidade de produção de açúcar dos frutos.
Já nas produções comerciais de uvas americanas como a Isabel ou finas como a Cabernet Sauvignon, os cortes seguem rigorosos cálculos de carga por hectare. Deixar galhos demais resulta em cachos pequenos e azedos, enquanto podar em excesso reduz drasticamente o volume da colheita.
Como fazer a poda de frutificação passo a passo no seu parreiral caseiro?
Antes de iniciar os cortes, desinfete a tesoura de poda com álcool 70% para não transmitir doenças fúngicas entre os galhos. Realize a operação sempre em dias secos e ensolarados para facilitar a cicatrização dos tecidos.
Escolha os ramos mais grossos e bem maduros do ano anterior, cortando sempre na diagonal logo acima de uma gema saudável. Siga o procedimento sequencial para estruturar a planta de forma correta:
- Identifique o ramo principal: selecione os sarmentos que nasceram no ano anterior e apresentem casca firme de tom castanho.
- Realize o corte em bisel: faça um corte inclinado a 1 cm acima da última gema escolhida, direcionando a água da chuva para longe do olho.
- Mantenha de 2 a 3 gemas: reduza o comprimento do galho mantendo no máximo 3 gemas viáveis por esporão.
- Elimine galhos fracos e secos: remova totalmente as varas finas, retorcidas ou que estejam crescendo para dentro da copa.
- Pince os brotos excessivos: durante a Primavera, elimine brotações duplas para concentrar a seiva nos cachos principais.
|Região do Brasil
|Época Recomendada de Poda
|Sistema Predominante
|🍇 Região Sul (RS, SC, PR)
|Julho a Agosto (fim da dormência rigorosa)
|Latada e Espaldeira tradicional
|🍇 Sudeste (SP, MG)
|Junho a Julho (poda seca de inverno)
|Espaldeira e Dupla Poda de Inverno
|🍇 Nordeste (Vale do São Francisco)
|Ano todo (escalonada via irrigação)
|Pérgula irrigada com ciclos contínuos
O que dizem os manuais de viticultura sobre a proteção dos cortes contra pragas?
Manuais agronômicos de fitossanidade destacam que os ferimentos expostos pela poda são a principal porta de entrada para o fungo Eutypa lata e outros causadores do secamento dos braços da videira. O tecido cortado permanece vulnerável até a cicatrização completa.
A aplicação imediata de calda bordalesa a 1% ou pasta cicatrizante cúprica forma uma película protetora que impede o desenvolvimento de esporos levados pelo vento, preservando o tronco por décadas.
Quando vale a pena consultar um engenheiro agrônomo ou especialista em fruticultura?
Se a sua videira apresentar ramos amarelados, furos no tronco causados por brocas ou secamento repentino de braços inteiros, a intervenção de um engenheiro agrônomo é fundamental para evitar a perda do pé.
Um especialista em fruticultura conseguirá coletar amostras de solo, diagnosticar deficiências nutricionais de boro ou zinco e elaborar um plano de adubação equilibrado para o ciclo subsequente.