Resumo 🌿 O que é: Multiplicação do alecrim (Salvia rosmarinus) a partir do corte de ramos semi-lenhosos. ✂️ Tamanho do corte: Galhos de 10 a 15 cm sem folhas na base garantem enraizamento rápido. ⏳ Tempo de enraizamento: As primeiras raízes brancas surgem entre 15 e 21 dias no vaso ou na água. 🪴 Substrato ideal: Mistura porosa de terra vegetal com areia grossa evita o apodrecimento da haste.

Ao caminhar pelo jardim e notar aquele ramo verde e perfumado de alecrim, a vontade de multiplicar a planta para ter tempero fresco sempre à mão é imediata. Esse broto saudável e firme esconde o potencial para gerar uma nova muda idêntica à planta mãe sem custar nada.

Por que a estaca de alecrim ganha raízes novas quando colocada na água ou no solo úmido?

O galho de alecrim funciona como uma pequena fábrica independente que guarda hormônios de crescimento concentrados nos seus nós. Quando a ponta do ramo é cortada e colocada em contato com a umidade, a planta redireciona sua energia para cicatrizar o ferimento e produzir raízes de busca.

Em termos botânicos, esse processo de clonagem vegetal é chamado de estaquia. Os hormônios vegetais chamados auxinas migram para a base do caule descascado, estimulando a diferenciação das células do tecido vascular em raízes adventícias que fixam a muda.

Ramos saudáveis e firmes são uma boa escolha para iniciar a propagação por estaquia — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os erros mais comuns que fazem a muda de alecrim secar e apodrecer?

Escolher galhos velhos demais ou encharcar a terra todos os dias são os principais motivos de fracasso no cultivo doméstico. Segundo orientações técnicas da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agroperguntada), o acúmulo de água no fundo do vaso sufoca as raízes jovens e atrai fungos do solo.

Deixar folhas submersas na água ou enterradas na terra também acelera a decomposição da haste antes da emissão das primeiras brotações. A folhagem inferior precisa ser removida com cuidado para deixar os nós de crescimento livres para a respiração.

PARÂMETROS TÉCNICOS PARA MULTIPLICAR ALECRIM 📐 TAMANHO DO CORTE Haste de 10 a 15 cm O comprimento ideal garante reservas energéticas sem exigir evaporar água em excesso. ⏱️ PRAZO DE ENRAIZAMENTO 15 a 21 Dias Tempo necessário para a emissão de raízes consistentes aptas ao plantio definitivo. 🪴 PROPORÇÃO DO SOLO 50% Areia e 50% Terra Mistura drenante que simula o solo mediterrâneo de origem do alecrim.

Como preparar a estaca de alecrim e fazer o plantio passo a passo no vaso?

O segredo para a muda pegar rápido é cortar a ponta de um ramo jovem que ainda esteja verde e flexível na parte superior, mas firme na base. Usar tesoura de poda bem afiada evita esmagar os vasos por onde a água vai subir.

Lavar o recipiente e usar um substrato bem leve garante que as raízes recém-nascidas consigam se espalhar sem encontrar resistência. Acompanhe a sequência simples para garantir o enraizamento saudável da estaca:

Corte o galho ideal: Meça uma haste de 10 a 15 cm na ponta dos ramos e faça um corte na diagonal logo abaixo de um nó. Limpe a base do ramo: Retire todas as folhas dos 5 cm inferiores da haste para evitar o contato da folhagem com a umidade do solo. Prepare a mistura do vaso: Preencha um copo ou vasinho furado com metade de terra vegetal e metade de areia grossa de construção. Mantenha em meia-sombra: Espete o galho 3 cm no solo e regue suavemente, mantendo o vaso em local claro sem sol direto forte por 21 dias.

Método de Propagação Vantagens Práticas Cuidados Recomendados 🫙 Enraizamento na Água Permite visualizar a saída das raízes dia a dia. Trocar a água limpa a cada 2 dias sem falta. 🪴 Estaquia Direta no Substrato Forma raízes mais fortes e adaptadas à terra. Manter o solo levemente úmido, nunca encharcado. 🌱 Plantio por Sementes Gera grande quantidade de mudas de uma vez. Germinação demorada que pode levar até 40 dias.

Como saber se a muda de alecrim pegou e qual o momento de passar para o sol?

O primeiro sinal de que a estaquia funcionou é o aparecimento de pequenos brotos de verde claro no topo do galho. Se você puxar a haste delicadamente para cima e sentir uma leve resistência, significa que a rede de raízes já se ancorou na terra.

A adaptação ao sol direto deve ser feita de forma gradual durante uma semana para não queimar as folhas jovens. Comece oferecendo duas horas de sol da manhã e aumente a exposição aos poucos até a planta aguentar o dia todo ao ar livre.

Abaixo, um vídeo do canal Sprouting / Sprouting Hortas (YouTube) que aprofunda o tema:

O que dizem os manuais de horticultura sobre a rega e a drenagem do alecrim?

O alecrim (Salvia rosmarinus) é uma erva nativa da região mediterrânea, adaptada a solos pedregosos e secos. A regra de ouro da horticultura é esperar a camada superficial da terra secar completamente antes de regar novamente.

Utilizar vasos com furos largos e uma camada de argila expandida no fundo garante o escoamento rápido da água da chuva. Seguir essa necessidade botânica evita que o excesso de umidade promova o surgimento de manchas pretas nas folhas.

Remover as folhas inferiores evita que fiquem enterradas ou submersas durante o enraizamento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando vale a pena consultar um engenheiro agrônomo ou especialista em viveiros?

Se a sua intenção é montar uma horta comunitária grande ou comercializar vasos de temperos, a consultoria de um engenheiro agrônomo ajuda no controle do pH do solo e no combate a pragas. Esse profissional indicará correções de solo exatas para acelerar a produção.

Para o cultivo em horta caseira, consultar um paisagista ou viveirista local auxilia na escolha dos melhores adubos orgânicos para fortalecer o vaso. O olhar técnico previne o esgotamento dos nutrientes da terra com o passar dos meses.