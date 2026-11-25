Projetado pela agência nacional de águas PUB, o corredor subterrâneo substitui dezenas de estações elevatórias antigas e transforma esgoto tratado em água ultrapura.
Por que usar a gravidade em túneis profundos reduz falhas e economiza energia?
Pense na tubulação da pia da sua cozinha: a água só escoa sozinha porque o cano tem uma leve queda até a rua. Em cidades planas e grandes, os canos rasos precisam de bombas elétricas a cada poucos quilômetros para empurrar o esgoto para frente.
No Deep Tunnel Sewerage System, ou DTSS, a agência PUB cavou galerias principais com declive contínuo de até 55 metros de profundidade. Assim, a gravidade conduz todo o fluxo sem paradas até as estações de recuperação na costa, onde o líquido é bombeado uma única vez.
Quais são os números exatos e os materiais da segunda fase do projeto?
Concebido nos anos 1990 em duas etapas, o sistema interliga bairros residenciais e polos industriais às estações centralizadas de Changi e Tuas. Cada detalhe construtivo foi pensado para durar cem anos sob o subsolo urbano.
Extensão total da rede subterrânea: somando as duas fases, o DTSS alcança 206 quilômetros de dutos profundos e coletores de ligação que cobrem toda a ilha de Singapura.
- Túneis da Fase 2: a expansão para o sul e oeste acrescentou 100 quilômetros de galerias com diâmetro interno entre 3 e 6 metros, escavadas por tuneladoras abaixo das linhas de metrô.
- Revestimento anticorrosivo de PEAD: uma manta interna de polietileno de alta densidade protege o concreto armado contra o ácido sulfúrico produzido por bactérias do esgoto.
- Sensores de fibra óptica integrados: cabos instalados dentro das paredes detectam qualquer fissura ou vazamento em tempo real sem precisar esvaziar o túnel para inspeção humana.
- Capacidade de tratamento em Tuas: a estação Tuas Water Reclamation Plant trata até 800 mil metros cúbicos por dia usando biorreatores de membrana de última geração.
Como o sistema impede maus odores e produz água limpa para a cidade?
Quando o esgoto despenca por poços verticais de dezenas de metros, o deslocamento de ar poderia empurrar gases malcheirosos de volta para as ruas. Para evitar isso, os engenheiros instalaram tubos de desvio chamados air jumpers que reinjetam o ar de volta no fluxo.
Na estação final, o efluente passa por microfiltração, osmose reversa e desinfecção ultravioleta, gerando a água ultrapura NEWater. Além disso, o lodo residual é misturado a restos de alimentos para gerar biogás que alimenta a própria usina.
Como a segunda fase do túnel funciona por baixo da ilha na prática?
A interligação entre os túneis sul e industrial permite isolar trechos específicos para manutenção sem interromper a coleta dos bairros. Enquanto um segmento passa por revisão, o esgoto é desviado automaticamente por rotas paralelas.
A animação técnica divulgada pela própria agência nacional de águas de Singapura detalha o trajeto subterrâneo sob o leito marinho e o funcionamento dos biorreatores verticais.
Abaixo, um vídeo do sgPUB (PUB, Singapore’s National Water Agency) que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas garantem a durabilidade de redes de esgoto profundas?
O projeto liderado pela PUB segue os padrões internacionais da International Tunnelling and Underground Space Association e normas singapurenses de saneamento para proteção contra gases corrosivos. No Brasil, projetos de coletores-tronco e interceptores seguem critérios rigorosos da norma ABNT NBR 9649.
Essas normas definem a declividade mínima para que sólidos não se depositem no fundo do tubo e exigem materiais resistentes ao ataque químico. Assim, o sistema opera por décadas sem entupimentos nem contaminação do lençol freático.
Quando é necessário acionar engenheiros especialistas em saneamento e drenagem?
Sempre que um empreendimento urbano exige redes coletoras profundas, estações elevatórias ou sistemas de reaproveitamento de águas cinzas, é obrigatório contratar um engenheiro sanitarista e um engenheiro geotécnico. Esses especialistas calculam a vazão máxima e definem o caimento exato das tubulações.
Não é um serviço que se improvisa porque falhas de vedação ou inclinação incorreta provocam retorno de esgoto e corrosão acelerada nas fundações. Somente projetos hidráulicos certificados garantem salubridade e proteção ambiental duradoura.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro sanitarista e engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de vazamento, infiltração no solo ou comprometimento estrutural.