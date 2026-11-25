Os Pilares da Percepção Real
Como o idealismo imaterialista de George Berkeley redefine a relação entre os objetos do mundo e a mente que os observa.
Para o pensador irlandês, existir não significa ocupar espaço de forma invisível, mas ser percebido por alguma mente consciente. No início do século XVIII, o filósofo irlandês George Berkeley desafiou o senso comum ao afirmar que objetos físicos não possuem uma existência material independente fora da percepção. Sua provocação transformou a forma como a filosofia moderna analisa a realidade, os sentidos e a consciência.
O que levou George Berkeley a afirmar que existir é ser percebido?
Nascido na Irlanda em 1685, o filósofo e bispo anglicano George Berkeley desenvolveu seu sistema em resposta direta ao empirismo de John Locke. Enquanto seus contemporâneos dividiam o mundo entre qualidades mentais e uma matéria física invisível, ele apontou que jamais temos acesso a algo fora de nossas próprias sensações.
Em obras fundamentais como Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, publicado em 1710, ele sintetizou sua descoberta na máxima latina esse est percipi, expressão que significa exatamente que o ser das coisas sensíveis consiste em serem percebidas.
Como funciona o idealismo imaterialista na experiência cotidiana?
Ao analisarmos qualquer objeto comum, como uma maçã ou uma árvore no campo, percebemos apenas qualidades ligadas aos nossos sentidos e à nossa consciência:
Quais equívocos distorcem a filosofia de Berkeley?
Por desafiar hábitos mentais antigos, o idealismo imaterialista costuma ser confundido com a negação da realidade física, mas o autor combateu essas leituras simplistas:
Qual é o papel de Deus na continuidade da existência da árvore?
Se um objeto só existe enquanto é percebido, surge imediatamente a dúvida sobre o que acontece com uma árvore numa floresta deserta ou com os móveis de uma sala vazia. Para George Berkeley, essas coisas não deixam de existir quando fechamos a porta.
Dentro de seu sistema filosófico, Deus atua como a mente infinita e onipresente que percebe todas as coisas o tempo inteiro. É esse olhar divino contínuo que garante a permanência, a estabilidade e a realidade objetiva do mundo independente da presença humana.
Por que essa reflexão ainda importa para entendermos a realidade hoje?
Mais de três séculos depois, o pensamento de George Berkeley permanece relevante nos debates sobre consciência, neurociência da percepção e filosofia da mente. Ele nos lembra que todo conhecimento humano passa inevitavelmente pelo filtro da experiência vivida.
Questionar o que tomamos como óbvio ajuda a evitar certezas automáticas e amplia nossa atenção sobre como interpretamos os fatos, as informações e o ambiente ao nosso redor.📖 Leia também: Ensaios e reflexões de filosofia no caderno Pensar do Portal UAI
O que aprendemos ao olhar para o mundo com os olhos de Berkeley?
A pergunta sobre a árvore solitária na floresta não serve para nos fazer duvidar do chão onde pisamos, mas para revelar o papel central da percepção consciente na construção de tudo o que chamamos de real.
Quando reconhecemos que a realidade ganha sentido no encontro entre o mundo e a mente que o observa, passamos a viver com mais presença, rigor intelectual e espanto diante da existência.