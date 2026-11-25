Resumo executivo 🚇 O que é a obra? Um túnel rodoviário bidirecional de 13,15 km perfurado sob o passo de montanha Zoji La, ligando Caxemira a Ladakh. ⛏️ Como segura a rocha frágil? A escavação usa detonação controlada e revestimento imediato de concreto projetado que transforma a própria montanha em suporte. ❄️ Por que vence o inverno extremo? Passa por dentro da rocha protegido contra avalanches, temperaturas de até −45 °C e acúmulos de 15 metros de neve. ⏱️ Qual o ganho prático? Reduz uma travessia perigosa de até quatro horas em zigue-zague para um trajeto seguro de aproximadamente 15 minutos.

Com a conclusão da escavação principal anunciada em junho de 2026, o corredor subterrâneo entre Srinagar e Leh garante tráfego o ano inteiro sob nevascas e avalanches.

Por que escavar uma montanha fraturada exige que a própria rocha ajude a se segurar?

Imagine cavar um buraco na areia úmida: se você demorar para escorar as paredes, o teto desaba antes de terminar. No Himalaia, as placas tectônicas comprimem as camadas geológicas há milhões de anos, criando falhas cheias de água sob alta pressão.

Por isso, os engenheiros aplicaram o Novo Método Austríaco de Tunelamento, conhecido pela sigla NATM. Em vez de usar máquinas gigantes rígidas que ficariam presas em rochas quebradiças, a técnica aplica concreto projetado e tirantes de aço logo após cada detonação para estabilizar o maciço.

O concreto projetado e os elementos de ancoragem ajudam a estabilizar a montanha durante a escavação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões exatas e os sistemas internos do Túnel Zojila?

Operar um corredor subterrâneo extenso em grande altitude exige redundância total para renovar o ar e evacuar motoristas em emergências. Cada parâmetro da obra coordenada pela NHIDCL foi projetado para suportar tráfego pesado sob frio severo.

Extensão da galeria principal: o túnel principal tem 13,15 quilômetros de comprimento em pista dupla bidirecional, tornando-se o maior túnel rodoviário da Ásia em sua categoria.

Altitude média da travessia: a escavação ocorre a cerca de 3.528 metros acima do nível do mar, onde o ar rarefeito reduz a eficiência dos motores e das equipes.

a escavação ocorre a cerca de 3.528 metros acima do nível do mar, onde o ar rarefeito reduz a eficiência dos motores e das equipes. Ventilação longitudinal e transversal: ventiladores a jato de alta potência e três poços verticais expulsam gases tóxicos dos escapamentos e controlam fumaça em caso de incêndio.

ventiladores a jato de alta potência e três poços verticais expulsam gases tóxicos dos escapamentos e controlam fumaça em caso de incêndio. Passagens de emergência a cada 250 metros: nichos protegidos por portas corta-fogo conectam os motoristas a uma galeria paralela de fuga pressurizada sem fumaça.

nichos protegidos por portas corta-fogo conectam os motoristas a uma galeria paralela de fuga pressurizada sem fumaça. Detecção térmica por fibra óptica: cabos sensores instalados no teto identificam qualquer aumento anormal de temperatura em segundos e acionam hidrantes automatizados.

Como os engenheiros avançaram na obra sob temperaturas de até 45 graus negativos?

No inverno rigoroso, a água usada nas perfuratrizes congela dentro das mangueiras e o concreto fresco corre o risco de rachar antes de endurecer. Para manter os turnos ininterruptos, a construtora Megha Engineering and Infrastructures instalou usinas aquecidas nos portais de entrada.

Além disso, os portais ganharam galerias externas de proteção contra avalanches de neve que despencam das encostas vizinhas. Assim, o avanço subterrâneo continuou protegido mesmo quando as estradas externas estavam bloqueadas pelo gelo.

Critério operacional Estrada antiga (Passo Zoji La) Novo Túnel Zojila ⏱️ Tempo de travessia 3 a 4 horas em curvas estreitas Cerca de 15 minutos em pista contínua ❄️ Disponibilidade anual Fechada até 6 meses por nevascas Aberta 365 dias por ano sem interrupção ⚠️ Exposição a riscos Avalanches, gelo na pista e abismos Ambiente controlado com sensores e abrigos 🚛 Velocidade de projeto Abaixo de 20 km/h em trechos críticos Até 80 km/h com pavimentação rígida

O que o rompimento da rocha em junho de 2026 representa na prática?

Quando as frentes de escavação vindas de Sonamarg e Minamarg se encontraram no interior da montanha em junho de 2026, a etapa mais imprevisível da obra foi vencida. Esse encontro confirma que todas as zonas de falha geológica foram atravessadas com segurança.

A partir desse marco, os trabalhos concentram-se no revestimento final de concreto, na pavimentação e nos testes eletromecânicos. O registro oficial da construtora mostra a estrutura interna e a inspeção técnica no portal oeste do empreendimento.

Abaixo, um vídeo da Megha Engineering and Infrastructures Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas internacionais regem a segurança contra incêndio em túneis longos?

Como o calor dentro de um túnel fechado não tem para onde escapar, o projeto segue diretrizes rígidas do Indian Roads Congress e padrões europeus da PIARC para segurança subterrânea. No Brasil, projetos rodoviários subterrâneos seguem critérios equivalentes da norma ABNT NBR 15661.

Essas normas obrigam a instalação de sistemas que empurram a fumaça para longe das rotas de fuga em menos de dois minutos. Assim, os ocupantes conseguem caminhar até as saídas laterais antes que o ar se torne irrespirável.

As condições extremas de inverno tornam a construção e a operação do túnel um desafio de engenharia — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório acionar engenheiros especializados em escavações subterrâneas?

Qualquer intervenção que envolva cortes profundos em encostas rochosas, galerias de drenagem subterrânea ou contenção de taludes exige um engenheiro geotécnico e um engenheiro de túneis. Esses especialistas mapeiam fraturas internas e calculam a pressão que a rocha exerce sobre o revestimento.

Não é um trabalho que se executa sem monitoramento instrumental porque pequenas infiltrações de água mudam rapidamente o equilíbrio do maciço. Somente ensaios geológicos e instrumentação contínua evitam desmoronamentos durante a escavação.