Os Pilares da Origem Natural
A investigação de Tales de Mileto substituiu explicações sobrenaturais pela busca de uma causa única e observável na própria natureza.
Olhar para um rio correndo ou para a chuva que faz brotar uma semente parece algo comum hoje, mas foi a partir dessa observação simples que nasceu a investigação racional sobre o universo.
Quem foi Tales de Mileto e o que significa o conceito de arché?
Nascido por volta de 624 a.C. na próspera cidade portuária de Mileto, na região da Jônia (atual costa da Turquia), Tales de Mileto foi matemático, astrônomo e o primeiro pensador da tradição ocidental. Como nenhum escrito original seu sobreviveu, conhecemos suas ideias principalmente por meio dos relatos de Aristóteles na obra Metafísica.
Segundo a tradição filosófica, Tales dedicou-se a encontrar a arché — palavra grega que designa o princípio originário, o sustento e a substância fundamental de tudo o que existe. Em meio à aparente multiplicidade de formas, cores e mudanças do mundo, ele buscou uma unidade oculta capaz de explicar como a realidade se mantém coesa.
Por que Tales escolheu a água como princípio de todas as coisas?
A escolha da água não foi um palpite arbitrário, mas o resultado de observações cuidadosas sobre a vida e o ambiente marítimo de Mileto. Aristóteles sugere que o pensador jônico partiu de evidências biológicas e físicas acessíveis ao olhar humano daquela época.
O que mudou na história quando o mito deu lugar à explicação natural?
Antes dos filósofos pré-socráticos, terremotos, tempestades e colheitas eram atribuídos à vontade imprevisível de divindades como Poseidon ou Zeus. Ao afirmar que a própria Terra flutuava sobre uma imensa extensão de água e que os tremores vinham da agitação dessas ondas, Tales de Mileto propôs uma explicação puramente física para o cosmos.
Por que fazer a pergunta certa vale mais do que ter a resposta definitiva?
Hoje sabemos que a água é uma molécula formada por hidrogênio e oxigênio, e não o elemento indivisível que compõe toda a matéria. Mesmo assim, a ciência contemporânea continua buscando exatamente aquilo que motivou Tales de Mileto: uma teoria unificada capaz de explicar as forças fundamentais do universo.
Essa trajetória mostra que o avanço do conhecimento não depende de acertar tudo na primeira tentativa, mas de formular perguntas corajosas que libertam o pensamento de explicações automáticas.
Como o olhar investigativo de Tales ajuda nas decisões do cotidiano?
No dia a dia, muitas vezes reagimos aos problemas como se fossem obra do azar ou de forças fora do nosso alcance. Adotar a postura investigativa da filosofia pré-socrática significa parar diante de um impasse, observar os fatos concretos e procurar a causa raiz em vez de culpar o destino.
Seja em um conflito profissional, em uma dificuldade financeira ou em um hábito que não funciona, identificar o elemento central que sustenta o problema permite agir com clareza e método.
O que o legado de Tales de Mileto ainda ensina sobre curiosidade e lucidez?
A célebre história de que Tales caiu em um poço enquanto caminhava olhando para as estrelas — narrada por Platão no diálogo Teeteto — costuma ser lembrada como retrato do pensador distraído. No entanto, ela também revela alguém capaz de erguer os olhos além das urgências imediatas para tentar compreender a ordem maior da vida.
Manter viva a capacidade de se espantar diante do que parece óbvio continua sendo o ponto de partida para qualquer descoberta genuína.