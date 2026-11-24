Resumo executivo 🚇 O que é o projeto? Um túnel submarino de 18 quilômetros ligando Rødbyhavn, na Dinamarca, a Puttgarden, na Alemanha, com pistas para carros e trens. 🚢 Como funciona a montagem? Módulos ocos de concreto são fechados como navios, rebocados até o mar e afundados com precisão milimétrica em uma vala dragada. ⏱️ Por que isso importa? A travessia que leva 45 minutos de balsa cai para 7 minutos de trem ou 10 minutos de carro entre a Escandinávia e a Europa Central. 🏗️ Em que estágio está a obra? Com a vala marinha dragada e a fábrica em operação contínua, a instalação dos blocos no fundo do mar avançou ao longo de 2026.

Em vez de escavar sob o leito marinho com tatuzões gigantes, engenheiros fabricam blocos de concreto em terra firme e os afundam em uma vala no mar Báltico. O estreito de Fehmarn, no mar Báltico, obriga motoristas e trens de carga a depender de balsas ou dar uma volta terrestre de 160 quilômetros, gargalo que a Femern A/S resolve com o maior túnel imerso do mundo.

Por que o túnel não está sendo perfurado por baixo do fundo do mar?

Quando imaginamos um túnel submarino, logo pensamos em máquinas perfuratrizes gigantes rasgando rocha sólida bem abaixo da água, como no Eurotúnel. No estreito de Fehmarn, porém, o fundo do mar é formado por camadas instáveis de argila e giz que tornam a escavação profunda lenta e arriscada.

Por isso, os engenheiros adotaram a técnica de túnel imerso, em que uma vala rasa de 12 metros de profundidade é aberta diretamente no leito marinho. Assim, os blocos pré-moldados repousam logo abaixo do fundo do mar, exigindo rampas de acesso mais curtas e menos consumo de energia.

Os módulos são fabricados em terra, vedados e transportados por água antes de serem afundados na posição planejada — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho dos módulos de concreto e da linha de montagem?

Para erguer 18 quilômetros de ligação dupla sem interromper o tráfego intenso de navios no mar Báltico, a estatal dinamarquesa Femern A/S construiu a maior fábrica de pré-moldados do mundo em Rødbyhavn.

Peso e dimensões de cada módulo padrão: são 79 elementos principais com 217 metros de comprimento, 42 metros de largura, 9 metros de altura e massa superior a 73.000 toneladas de concreto armado, o equivalente ao peso de mais de 10.000 elefantes adultos.

Total de peças da travessia: além dos 79 blocos padrão, o projeto inclui 10 elementos especiais mais largos com subsolo técnico para bombas, ventilação e energia elétrica.

além dos 79 blocos padrão, o projeto inclui 10 elementos especiais mais largos com subsolo técnico para bombas, ventilação e energia elétrica. Configuração interna de transporte: cada bloco reúne duas galerias para rodovia de quatro faixas, duas galerias para ferrovia eletrificada de alta velocidade e um corredor central de manutenção.

cada bloco reúne duas galerias para rodovia de quatro faixas, duas galerias para ferrovia eletrificada de alta velocidade e um corredor central de manutenção. Ritmo industrial de concretagem: cada segmento de 24 metros exige 3.300 metros cúbicos de concreto despejados continuamente durante 30 horas até formar um módulo completo de nove segmentos.

cada segmento de 24 metros exige 3.300 metros cúbicos de concreto despejados continuamente durante 30 horas até formar um módulo completo de nove segmentos. Dragagem do leito marinho: dragas de grande porte removeram 15 milhões de metros cúbicos de sedimento ao longo de 18 quilômetros, material reaproveitado para criar novas áreas costeiras na ilha de Lolland.

Como blocos de 73.000 toneladas flutuam e se encaixam debaixo d’água?

Parece impossível fazer uma peça de 73.000 toneladas flutuar, mas o princípio é o mesmo de um navio cargueiro de aço: como o interior do módulo é oco e cheio de ar, ele desloca um volume de água mais pesado que o próprio concreto. Antes de sair da doca seca, anteparas temporárias vedam as duas pontas do bloco.

Rebocadores levam o módulo até a posição exata no mar, onde pontões especializados enchem tanques internos de lastro com água para fazê-lo descer suavemente até a vala com precisão de 12 milímetros. Depois que braços hidráulicos aproximam a peça do bloco anterior, a água presa entre as juntas é bombeada para fora, e a própria pressão do mar comprime as vedações de borracha até travar a passagem estanque.

Critério Travessia atual (Balsa) Túnel Fehmarnbelt 🚄 Tempo de viagem (trem) 45 minutos de embarque e travessia 7 minutos em linha direta 🚗 Tempo de viagem (carro) 45 minutos mais espera no porto 10 minutos contínuos 🌦️ Operação climática Sujeita a atrasos por tempestades Protegida sob o leito marinho

Como acompanhar na prática a fabricação e a imersão dos módulos?

Com a abertura do portal dinamarquês e o avanço da imersão dos primeiros elementos ao longo de 2026, a obra entrou na fase mais delicada de alinhamento subaquático. Depois de posicionado na vala, cada módulo recebe cobertura de cascalho, areia e uma camada de pedras de proteção para resistir a âncoras de navios.

Abaixo, um vídeo do Femern A/S que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem que o concreto suporte a pressão do mar?

Submerso a dezenas de metros da superfície, o túnel precisa suportar a pressão constante da água salgada e a variação térmica das estações sem abrir fissuras. Na Europa, o dimensionamento segue os critérios do Eurocode 2 (EN 1992) para estruturas de concreto e especificações marítimas da International Tunnelling Association (ITA), equivalentes aos requisitos de durabilidade em ambiente agressivo da ABNT NBR 6118 no Brasil.

As juntas de borracha dupla instaladas entre os 89 módulos funcionam como juntas de dilatação flexíveis, permitindo que os blocos se expandam ou contraiam milímetros sem perder a estanqueidade. Isso garante uma vida útil projetada de 120 anos para a estrutura submarina.

Cada elemento precisa ser posicionado e conectado com precisão para formar a estrutura contínua do túnel — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro geotécnico ou especialista em obras subterrâneas?

Qualquer escavação abaixo do lençol freático, passagem subterrânea urbana, contenção de subsolo ou travessia sob cursos d’água exige a atuação conjunta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em estruturas. Mesmo em obras locais menores, o empuxo da água e a instabilidade do solo multiplicam os esforços sobre paredes e lajes.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque falhas na impermeabilização, na drenagem ou no cálculo de flutuação podem causar infiltrações severas e ruptura estrutural. Apenas projetos calculados com sondagem do solo e normas técnicas asseguram estabilidade permanente.