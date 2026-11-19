Resumo executivo 🌊 O que é o complexo? Um complexo industrial de dessalinização na costa de Sorek que converte água salgada do Mediterrâneo em água potável para mais de 1,5 milhão de moradores. 🧪 Como o sal sai da água? Bombas empurram a água contra filtros microscópicos de poliamida que deixam passar apenas moléculas puras e bloqueiam sais, vírus e bactérias. ⚡ Como economiza eletricidade? A salmoura que sobra sob pressão aciona pistões internos que transferem até 96% dessa força mecânica de volta para a água nova que entra na usina. 💧 Por que isso importa? Garante segurança hídrica em regiões áridas mesmo durante secas severas, servindo de modelo técnico para cidades costeiras no mundo todo.

Instalada na costa do Mediterrâneo ao sul de Tel Aviv, a usina de Sorek retira o sal da água marinha sob alta pressão e abastece cerca de 20% da demanda doméstica de Israel.

Por que empurrar água do mar contra um filtro retira todo o sal?

Na natureza, quando água doce e água salgada ficam separadas por uma película fina, a água doce atravessa sozinha para diluir o sal. Para inverter esse fluxo natural e produzir água limpa, os engenheiros aplicam uma força mecânica gigante chamada osmose reversa.

Bombas industriais comprimem a água marinha a cerca de 70 bar — pressão equivalente a uma coluna de 700 metros de profundidade no oceano. Sob esse aperto, apenas moléculas de água atravessam poros menores que um milionésimo de milímetro na membrana de poliamida, deixando o sal retido para trás.

Sistemas de recuperação de energia aproveitam parte da pressão da salmoura para reduzir o trabalho das bombas. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e dimensões da usina de Sorek em Israel?

Inaugurada em 2013 e ampliada recentemente com a unidade vizinha Sorek 2, a planta substituiu tubos horizontais tradicionais por vasos de pressão verticais de grande diâmetro para economizar terreno e tubulações na faixa litorânea.

Capacidade de produção da primeira unidade: gera 624.000 metros cúbicos de água potável por dia — volume suficiente para encher 250 piscinas olímpicas a cada 24 horas.

Ampliação com a unidade Sorek 2: acrescenta mais 200 milhões de metros cúbicos por ano ao sistema nacional, consolidando um dos maiores polos de dessalinização do planeta.

acrescenta mais 200 milhões de metros cúbicos por ano ao sistema nacional, consolidando um dos maiores polos de dessalinização do planeta. Vasos de pressão verticais: utiliza cilindros de 16 polegadas de diâmetro posicionados na vertical, dobrando o volume filtrado por tubo em comparação aos modelos antigos de 8 polegadas.

utiliza cilindros de 16 polegadas de diâmetro posicionados na vertical, dobrando o volume filtrado por tubo em comparação aos modelos antigos de 8 polegadas. Tubulação submarina de captação: puxa água a 1,15 quilômetro da praia e a 20 metros de profundidade por dois dutos de polietileno de alta densidade (PEAD) com 2,5 metros de largura.

puxa água a 1,15 quilômetro da praia e a 20 metros de profundidade por dois dutos de com 2,5 metros de largura. Consumo específico de energia: gasta cerca de 3,5 quilowatts-hora para produzir mil litros de água potável, reduzindo a conta elétrica que antes inviabilizava projetos desse porte.

Como a água bruta vira água de torneira e como a energia é reaproveitada?

Antes de tocar nas membranas delicadas, a água captada no Mediterrâneo atravessa grades de proteção contra peixes e filtros de areia e antracito que removem algas e microplásticos. Esse pré-tratamento impede que sujeiras entupam os poros microscópicos e exige menos produtos químicos de limpeza.

Na saída dos filtros, metade vira água doce e a outra metade sai como salmoura concentrada ainda sob altíssima pressão. Essa salmoura entra em trocadores isobáricos de pressão, onde pistões cerâmicos transferem até 96% da energia hidráulica para pressurizar a água marinha recém-chegada antes de devolvê-la diluída ao mar.

Indicador Operacional Dado Técnico em Sorek Impacto Econômico e Ambiental 💰 Custo de produção Cerca de US$ 0,58 por m³ Viabiliza tarifa acessível para abastecimento urbano contínuo 🧂 Descarte de salmoura Salinidade ~2x maior que o mar Difusores submarinos dispersam o sal para proteger a fauna marinha 🧪 Remineralização final Adição de calcita e magnésio Evita corrosão nos canos da cidade e repõe minerais essenciais

Como é o interior das galerias de filtragem onde milhões de litros são tratados?

Dentro dos galpões industriais de Sorek, fileiras extensas de cilindros brancos operam de forma automatizada com sensores de salinidade, pressão e vazão monitorados segundo a segundo.

A apresentação técnica abaixo mostra as instalações internas, os sistemas de bombeamento e as soluções de eficiência energética aplicadas na nova etapa do complexo israelense.

Abaixo, um vídeo da IDE Technologies que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem que a água dessalinizada seja segura para beber?

Para evitar riscos à saúde pública e corrosão na rede urbana, a operação segue diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), requisitos sanitários do Ministério da Saúde de Israel e códigos internacionais da ASME para vasos de alta pressão.

Como a água saída das membranas é pura demais e dissolve metais de encanamentos comuns, a etapa final adiciona cálcio e magnésio antes da distribuição. Assim, a água chega às torneiras com sabor equilibrado e proteção contra vazamentos nas tubulações municipais.

Depois da osmose reversa, a água passa por etapas de estabilização, remineralização e desinfecção antes da distribuição. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável acionar engenheiros especialistas em dessalinização?

Qualquer projeto de captação marinha ou tratamento por membranas exige um engenheiro químico especialista em processos de membranas, um engenheiro hidráulico para dimensionar bombas e dutos submarinos e um engenheiro ambiental para modelar a dispersão da salmoura.

Não é um sistema que admite adaptações improvisadas porque a água salgada sob alta pressão corrói aços comuns em semanas e o descarte mal calculado cria zonas mortas no fundo do mar. Somente ligas especiais resistentes à corrosão e estudos oceanográficos mantêm a operação segura.