Resumo executivo ❄️ O que é o sistema? Uma rede subterrânea de resfriamento que utiliza água fria natural e trocadores de calor para climatizar os terminais. 🔄 Como funciona na prática? Placas metálicas transferem o calor interno do prédio para a água fria captada, sem misturar os dois líquidos. ⚡ Por que isso importa? Substitui grande parte da operação de chillers convencionais, cortando picos de energia elétrica e emissões de carbono. 🌊 Quais são os limites ambientais? Exige controle rigoroso da temperatura de devolução da água para não alterar ecossistemas costeiros nem desequilibrar o aquífero.

Em vez de depender exclusivamente de compressores elétricos pesados para resfriar terminais gigantescos, o complexo dinamarquês aproveita a temperatura baixa do subsolo costeiro e trocadores de calor em circuito fechado.

Por que água fria natural substitui compressores sem entrar nos canos do prédio?

Imagine encostar uma garrafa de água gelada na testa em um dia quente: o calor do seu corpo passa para o líquido frio através do plástico, sem que você precise abrir a garrafa. Na engenharia predial, esse contato indireto acontece dentro de equipamentos chamados trocadores de calor a placas.

A água salgada ou subterrânea circula por um lado de finas chapas de titânio resistentes à corrosão, enquanto a água limpa do sistema interno de ar-condicionado corre pelo lado oposto. Esse princípio é conhecido como resfriamento gratuito (free cooling), permitindo absorver a carga térmica dos terminais apenas com bombas de circulação de baixo consumo.

No trocador de calor, os dois circuitos permanecem separados enquanto a energia térmica passa de um fluido para o outro. — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é a escala e a capacidade técnica do sistema instalado em Copenhague?

Segundo relatórios técnicos de sustentabilidade da operadora Copenhagen Airports A/S e projetos de engenharia térmica nórdica (como os sistemas ATES — Aquifer Thermal Energy Storage adotados na região de Kastrup), a integração sazonal reduz drasticamente a demanda elétrica. Os dados operacionais explicam o dimensionamento da planta:

Profundidade dos poços térmicos subterrâneos: atinge entre 60 e 110 metros no aquífero calcário costeiro sob o aeroporto, onde a água permanece estável ao redor de 8 °C a 10 °C.

Material dos trocadores de calor: placas corrugadas de titânio comercialmente puro suportam a salinidade e a presença de cloretos sem sofrer perfurações por corrosão galvânica.

placas corrugadas de titânio comercialmente puro suportam a salinidade e a presença de cloretos sem sofrer perfurações por corrosão galvânica. Capacidade de resfriamento térmico: as centrais de água gelada e armazenamento subterrâneo fornecem dezenas de megawatts térmicos (MWt) para atender terminais, hangares e edifícios administrativos.

as centrais de água gelada e armazenamento subterrâneo fornecem dezenas de megawatts térmicos (MWt) para atender terminais, hangares e edifícios administrativos. Ciclo sazonal reversível: no inverno dinamarquês, a água fria da superfície ou de poços frios é resfriada e reinjetada no subsolo para ser utilizada como reserva gelada durante o verão.

no inverno dinamarquês, a água fria da superfície ou de poços frios é resfriada e reinjetada no subsolo para ser utilizada como reserva gelada durante o verão. Redução do consumo de energia elétrica: operar no modo de troca térmica direta exige até 70% menos eletricidade do que acionar chillers mecânicos convencionais em plena carga.

Como os circuitos fechados operam sem contaminar o lençol freático ou o mar?

Para evitar qualquer vazamento de produtos químicos ou alteração na salinidade local, a instalação divide-se em dois circuitos hidráulicos totalmente isolados. No circuito primário, bombas submersas puxam a água fria da fonte natural, passam-na pelo trocador de titânio e devolvem o mesmo volume ao reservatório de origem sem adicionar substâncias químicas.

No circuito secundário fechado, a água doce resfriada segue por tubulações isoladas até as unidades de tratamento de ar (fancoils) espalhadas pelo terminal, absorve o calor dos passageiros e retorna à central. Quando a temperatura externa sobe acima do limite de troca direta, chillers de alta eficiência entram em operação apenas para complementar a diferença.

Critério de Projeto Climatização Convencional Resfriamento com Fonte Natural ⚡ Consumo elétrico de pico Alto, devido aos compressores de gás Reduzido, restrito às bombas de circulação 💧 Consumo de água potável Elevado por evaporação em torres de resfriamento Quase zero, pois o circuito é fechado 🌡️ Restrição geográfica Funciona em qualquer clima ou latitude Depende de água fria natural abaixo de 12 °C

Como a engenharia de redes distritais aplica essa lógica em grandes complexos?

O princípio adotado em grandes aeroportos e distritos urbanos concentra a produção de água gelada em uma central única, substituindo dezenas de torres de resfriamento barulhentas nos telhados. Quando há lagos profundos, mares frios ou aquíferos estáveis por perto, a rede aproveita essa temperatura natural como sumidouro térmico.

No vídeo institucional abaixo, a associação técnica explica como o resfriamento centralizado em circuito fechado reduz a sobrecarga elétrica e integra fontes naturais de água fria.

Abaixo, um vídeo do canal oficial International District Energy Association que aprofunda o tema:

Quais limites ambientais e normas impedem o superaquecimento da água devolvida?

Devolver água excessivamente quente ao mar ou ao subsolo pode alterar o oxigênio dissolvido, favorecer proliferação de algas e prejudicar a fauna aquática local. Por isso, na Dinamarca e na União Europeia, projetos de troca térmica seguem a Diretiva-Quadro da Água da União Europeia (2000/60/CE) e licenças ambientais rigorosas que limitam a elevação térmica da descarga a poucos graus Celsius.

No Brasil, sistemas de climatização central e captação hídrica obedecem à ABNT NBR 16401 (Instalações de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitários) e às resoluções do CONAMA sobre lançamento térmico em corpos hídricos, exigindo monitoramento contínuo por sensores de vazão e temperatura.

Redes subterrâneas transportam água gelada até os edifícios, onde equipamentos de ventilação ajudam a controlar a temperatura interna. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando contratar um engenheiro mecânico ou especialista em eficiência térmica?

Empreendimentos comerciais, hospitais, indústrias ou condomínios interessados em reduzir gastos com ar-condicionado usando água subterrânea ou sistemas geotérmicos devem contratar um engenheiro mecânico especialista em sistemas HVAC-R e um hidrogeólogo registrados no sistema CREA.

Projetos de troca térmica com fontes naturais não podem ser improvisados porque a escolha errada do metal dos trocadores provoca corrosão rápida, incrustações minerais nos tubos e risco de contaminação cruzada entre o reservatório natural e a rede predial.