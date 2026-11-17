Os Pilares do Sentido
Os quatro fundamentos da visão de Viktor Frankl para construir propósito e atravessar momentos difíceis.
Mesmo quando as circunstâncias fogem totalmente ao nosso controle, a capacidade humana de atribuir um significado ao que vivemos transforma o peso da dor em direção e resistência interior.
Qual é a origem do pensamento de Viktor Frankl sobre o sentido da vida?
Nascido em Viena em 1905, o psiquiatra e neurologista Viktor Frankl já estudava a prevenção do suicídio e a busca humana por propósito antes da Segunda Guerra Mundial. Preso durante anos em campos de concentração nazistas, incluindo Auschwitz, ele observou de perto como a preservação de um objetivo futuro ajudava prisioneiros a manterem a lucidez em condições extremas.
Após ser libertado em 1945, Frankl reuniu suas observações clínicas e experiências no livro Em Busca de Sentido (1946), obra fundadora da logoterapia. Nela, ele retoma a célebre ideia de Friedrich Nietzsche de que quem tem um “porquê” para viver consegue suportar quase qualquer “como”.
Como o propósito funciona na mente diante do sofrimento?
Na visão da logoterapia, a motivação mais profunda do ser humano não é apenas buscar prazer ou fugir do desconforto, mas encontrar significado na própria existência.
Quais sinais mostram que a falta de propósito está pesando na rotina?
Muitas vezes, o esgotamento que sentimos diante de problemas profissionais ou pessoais não vem apenas do excesso de tarefas, mas da desconexão com aquilo que realmente importa.
Por que ter propósito não significa romantizar a dor nem dispensar cuidados médicos?
Viktor Frankl nunca defendeu que devemos procurar sofrimento desnecessário para evoluir. Pelo contrário, ele ensinava que se uma dor pode ser evitada ou tratada, o caminho sensato é agir para removê-la; o sentido surge apenas quando enfrentamos uma perda ou limitação que não pode ser mudada.
Por isso, cultivar um propósito de vida caminha lado a lado com o cuidado clínico, mas não substitui psicoterapia ou tratamento psiquiátrico. Em quadros de tristeza profunda, ansiedade intensa ou desesperança persistente, buscar acompanhamento de um psicólogo ou médico psiquiatra é indispensável.
Como construir significado pessoal nos momentos difíceis do cotidiano?
Encontrar propósito não exige grandes revoluções imediatas, mas compromissos concretos que conectem suas ações diárias a algo maior do que o próprio medo.
Cuidar de um vínculo familiar, dedicar-se com integridade a um trabalho útil ou transformar uma experiência difícil em aprendizado para ajudar outras pessoas são formas reais de ancorar a mente na responsabilidade e na esperança ativa.📖 Leia também: Resiliência: como desenvolver a capacidade de superar adversidades
O que permanece quando escolhemos um sentido para seguir em frente?
A mensagem central de Viktor Frankl lembra que não somos apenas vítimas passivas das circunstâncias, mas autores das respostas que damos à vida. Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui avaliação ou acompanhamento psicológico e médico. Quando ancoramos nossos passos em um propósito genuíno, até os dias mais difíceis ganham direção e dignidade.