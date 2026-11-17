Resumo executivo 💧 O que é o Sistema Cantareira? Um complexo hidráulico operado pela Sabesp que reúne 6 reservatórios principais entre Minas Gerais e São Paulo para abastecer cerca de 7,5 milhões de pessoas. ⛰️ Como a água cruza as montanhas? Por meio de 48 quilômetros de túneis subterrâneos e canais que conduzem o fluxo por gravidade entre os reservatórios até a estação elevatória. ⚙️ Como ela vence o desnível da serra? Bombas de grande porte na Estação Elevatória Santa Inês empurram a água por 120 metros de altura até a estação de tratamento no Guaraú. 🛡️ Por que importa para a cidade? Permite transferir água de bacias distantes e interligar represas vizinhas, reduzindo o risco de colapso no abastecimento durante estiagens severas.

Para cruzar bacias hidrográficas e subir a Serra da Cantareira, o maior sistema produtor da Grande São Paulo combina represas interligadas, túneis escavados em rocha e bombas gigantes.

Por que a água precisa atravessar túneis e ser bombeada morro acima?

Imagine tentar levar água de um vale fundo até uma caixa-d’água instalada no alto de um morro do outro lado da serra. Como os rios Jaguari e Jacareí ficam em uma bacia hidrográfica mais baixa e separada por cadeias montanhosas, a água não chegaria sozinha às torneiras paulistanas.

A solução de engenharia foi criar uma transposição hidráulica em dois estágios: primeiro, túneis escavados na rocha ligam represas em cascata aproveitando a gravidade; depois, uma estação de recalque vence o degrau topográfico da Serra da Cantareira. Assim, o volume captado ganha altitude suficiente para seguir tratado por gravidade até os bairros.

A Estação Elevatória Santa Inês utiliza conjuntos motobomba para vencer o desnível entre os reservatórios e a parte alta da serra. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e as estruturas principais do Sistema Cantareira?

Projetado nos anos 1960 e inaugurado em etapas a partir de 1973 pela Sabesp com fiscalização da SP Águas (antigo DAEE), o complexo opera como um sistema integrado de vasos comunicantes. Os dados técnicos mostram a escala necessária para manter a vazão:

Conjunto de 6 reservatórios principais: as represas Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro e Águas Claras somam volume útil aproximado de 982 bilhões de litros (982 milhões de m³) em operação normal.

Extensão de túneis e canais: são cerca de 48 quilômetros de túneis subterrâneos escavados sob as serras para interligar os reservatórios sem precisar bombear a água nesse primeiro trajeto.

são cerca de 48 quilômetros de túneis subterrâneos escavados sob as serras para interligar os reservatórios sem precisar bombear a água nesse primeiro trajeto. Estação Elevatória Santa Inês: equipada com conjuntos motobombas de alta potência, eleva a água em 120 metros de altura até o reservatório de Águas Claras , no topo da serra.

equipada com conjuntos motobombas de alta potência, eleva a água em 120 metros de altura até o reservatório de , no topo da serra. Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaraú: localizada na zona norte de São Paulo, tem capacidade para tratar até 33 mil litros de água por segundo (33 m³/s) antes da distribuição.

localizada na zona norte de São Paulo, tem capacidade para tratar até 33 mil litros de água por segundo (33 m³/s) antes da distribuição. Interligação Jaguari–Atibainha: inaugurada em 2018 com quase 20 quilômetros entre túnel e adutoras de aço, permite trocar água nos dois sentidos com a bacia do Rio Paraíba do Sul.

Como a água faz o caminho completo da represa até a torneira?

O percurso começa nos reservatórios de cabeceira na Serra da Mantiqueira, onde comportas regulam a passagem da água das represas Jaguari e Jacareí para Cachoeira e Atibainha. De lá, um túnel de 11 quilômetros leva o fluxo até a represa Paiva Castro, em Mairiporã.

Na saída da Paiva Castro, a água entra na Estação Elevatória Santa Inês e sobe até o reservatório Águas Claras, que funciona como pulmão de segurança operacional. Em seguida, desce por adutoras até a ETA Guaraú para filtração e desinfecção antes de entrar na rede urbana.

Etapa do Percurso Estrutura Hidráulica Função no Sistema 🏞️ 1. Captação e acúmulo Represas Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha Armazenar chuvas das serras e regular vazões 🚇 2. Transposição por gravidade Túneis subterrâneos até Paiva Castro Cruzar divisores de água sem consumo elétrico ⚡ 3. Elevação e tratamento Estação Santa Inês, Águas Claras e ETA Guaraú Vencer 120 m de altura e tornar a água potável

Como a interligação entre represas reforça a segurança hídrica de São Paulo?

Após a crise hídrica de 2014–2015, a engenharia hidráulica paulista ampliou a redundância do sistema conectando a represa Jaguari (no Vale do Paraíba) à represa Atibainha (no Cantareira). Com quase 20 quilômetros de túneis e adutoras de aço, a obra permite transferir água nos dois sentidos conforme o nível de chuvas em cada bacia.

O registro técnico oficial da Sabesp mostra os bastidores da escavação em rocha e da montagem das estações de bombeamento dessa interligação.

Abaixo, um vídeo do Sabesp que aprofunda o tema:

Quais normas e órgãos regulam a operação de adutoras e represas no Brasil?

O dimensionamento de adutoras e estações elevatórias de abastecimento público segue a norma ABNT NBR 12215 (projeto de adutora de água para abastecimento público) e a ABNT NBR 12214 (projeto de sistema de bombeamento). Já a outorga e o controle de vazões entre bacias são fiscalizados pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) e pela SP Águas.

Essas normas evitam golpes de pressão nas tubulações de aço e garantem que a retirada de água não comprometa os rios a jusante das barragens.

Depois de percorrer o sistema hidráulico, a água passa por tratamento antes de ser distribuída à população. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um engenheiro hidráulico ou especialista em sistemas de abastecimento?

Condomínios horizontais, indústrias ou loteamentos que precisam captar, reservar ou bombear grandes volumes de água exigem projeto de um engenheiro civil especialista em hidráulica e saneamento. Problemas como perda constante de pressão na rede, ruídos de golpe de aríete nas tubulações ou dimensionamento incorreto de bombas pedem cálculo técnico especializado.

Não é um trabalho que você faz sozinho porque instalar bombas sem calcular perda de carga e pressão estática pode romper tubulações e desperdiçar energia elétrica. Apenas profissionais habilitados garantem segurança hidráulica e conformidade ambiental.