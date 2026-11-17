Quem passou pela CASACOR Ribeirão Preto 2025 encontrou uma combinação diferente: tecnologia de modelagem 3D e obras de um artista plástico no mesmo lugar. A ideia foi da TECC , empresa de soluções tecnológicas para arquitetura, construção e indústria, que levou à mostra o SketchUp e as criações do artista Marcelo Vallini, conhecido por retratar carros e relógios de luxo.

O software é usado por profissionais da construção civil, da arquitetura e do design de interiores para modelar projetos em 3D. Na mostra, ele dividiu espaço com obras cheias de cor, cultura pop e referências ao universo da velocidade.

Arte fora da galeria

Por trás da parceria está a empresária Camila Sarantopoulos, proprietária da TECC. Apaixonada por arte, ela já tinha comandado uma exposição de Romero Britto no hotel da família, em Ribeirão Preto, e saiu da experiência convencida de que a arte pode ir além das galerias e aproximar marcas e pessoas.

“Sempre fui apaixonada por arte e acredito que ela tem um poder extraordinário de despertar emoções e criar conexões. A tecnologia oferece as ferramentas para transformar ideias em realidade, mas é a arte que inspira as pessoas a criar. Quando unimos esses dois universos, deixamos de apresentar apenas um produto e passamos a construir uma experiência que desperta identificação e desejo”, conta Camila.

Foi com essa ideia que ela contratou Vallini para duas colaborações relacionadas ao SketchUp. A escolha teve um motivo: aproximar a tecnologia de quem tem a criatividade, a estética e a expressão visual como parte do trabalho, caso de arquitetos e designers de interiores.

Como a arte muda um ambiente

Na CASACOR, Vallini montou um ambiente com várias de suas obras. A presença das criações transformou o espaço em uma experiência estética, com mais personalidade, emoção e valor percebido, e mostrou na prática o efeito da arte em um ambiente de arquitetura e design.

O artista conhece bem esse universo. Tem formação em arquitetura e artes plásticas e trabalhou como restaurador de carros clássicos e de luxo na oficina do pai, onde aprendeu a observar formas, proporções e curvas. Suas séries já reinterpretaram Porsche, Mercedes-Benz, Ferrari e relógios TAG Heuer.

Um pedaço da mostra para levar

A colaboração não ficou só nas paredes. A TECC criou meias com estampas assinadas por Vallini, um jeito de o público levar para casa um pouco do que viu. A proposta era que as pessoas conhecessem o SketchUp por uma experiência que pudessem admirar, lembrar e carregar consigo.

Para Camila, é aí que está a graça da colaboração. “Eu acredito que a arte cria motivos para desejar. Uma pessoa pode não precisar de mais uma meia, de mais um objeto ou de mais um acessório. Mas, quando aquilo carrega uma história, uma identidade e uma criação artística com a qual ela se identifica, o desejo muda completamente. É essa conexão que torna uma colaboração especial”, diz a empresária.

A parceria, aliás, começou um ano antes, em 2024, no evento Inspire 3D (Conexão e Criação), que marcou a estreia da exposição Porsche Art Work na PB Arts Gallery, também em Ribeirão Preto, cidade onde o artista tem obras em um hotel de luxo.

A mostra, uma das principais de arquitetura, design e decoração do país, reuniu assim três universos que têm a criatividade em comum: a tecnologia do SketchUp, a visão da TECC e a identidade artística de Vallini.

Na CASACOR, a resposta ficou à vista: obras de arte dão personalidade e emoção a um ambiente, e a TECC usou essa força para apresentar o SketchUp a quem projeta espaços.