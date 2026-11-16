Resumo executivo 🧠 Quem foi John Dewey? Filósofo e pedagogo norte-americano (1859–1952), um dos principais nomes do pragmatismo e da educação ativa. 🛠️ O que significa aprender fazendo? Para Dewey, o conhecimento só se consolida quando o estudante testa hipóteses em situações reais e observa os resultados. 🎓 Impacto no ensino técnico e profissional Inspirou oficinas, laboratórios, estágios e a aprendizagem baseada em problemas para formar profissionais capazes de decidir. 🇧🇷 Influência no Brasil Suas ideias chegaram ao país com Anísio Teixeira e o movimento da Escola Nova, moldando escolas técnicas e públicas.

Passar meses decorando manuais ou fórmulas no quadro e travar diante do primeiro problema real no trabalho ou na oficina expõe uma falha antiga do ensino tradicional: separar o pensamento da ação prática.

Por que decorar teoria sem praticar não prepara ninguém para problemas reais?

Ninguém aprende a andar de bicicleta nem a ajustar um motor apenas lendo um manual sentado na cadeira. Quando o cérebro recebe informações desligadas da prática, ele apenas arquiva palavras temporárias que desaparecem diante do primeiro imprevisto.

No pragmatismo — corrente filosófica desenvolvida por John Dewey ao lado de Charles Sanders Peirce e William James —, o pensamento funciona como uma ferramenta para orientar a ação. Para Dewey, só existe aprendizado verdadeiro quando a pessoa age sobre o ambiente, observa as consequências do que fez e ajusta sua estratégia.

Na aprendizagem pela experiência, os estudantes investigam problemas e testam soluções em atividades concretas — Créditos: Imagem gerada por IA

Como funcionam as 5 etapas do pensamento reflexivo propostas por John Dewey?

Na obra Como Pensamos (1910), John Dewey descreveu que o aprendizado pela experiência não é tentativa aleatória sem método, mas um processo estruturado de investigação. Ele dividiu a resolução de problemas em cinco passos encadeados:

Encontro com um obstáculo real: O processo começa quando uma situação cotidiana ou técnica interrompe a rotina e exige uma resposta que o hábito automático não resolve. Identificação e definição do problema: Antes de agir por impulso, o estudante ou profissional observa os fatos, coleta dados e delimita exatamente o que está falhando. Formulação de hipóteses de solução: Com base em conhecimentos anteriores e na observação do contexto, surgem ideias possíveis para explicar a causa e corrigir o defeito. Raciocínio e comparação das consequências: O indivíduo analisa mentalmente o que deve acontecer se aplicar cada hipótese, descartando caminhos inviáveis antes de gastar tempo ou material. Teste prático e verificação dos resultados: A hipótese escolhida é colocada à prova na realidade; se funcionar, vira conhecimento consolidado, e se falhar, alimenta um novo ciclo de ajuste.

De que maneira a filosofia de Dewey moldou o ensino técnico e a formação profissional?

Na tradicional Escola Laboratório da Universidade de Chicago, fundada por John Dewey em 1896, os alunos aprendiam matemática, ciências e história cozinhando, tecendo e construindo ferramentas. Ele defendia que o trabalho manual e técnico não era inferior ao estudo intelectual, mas o próprio terreno onde a inteligência se desenvolve.

Esse princípio sustenta diretamente os cursos técnicos, as oficinas profissionalizantes, os laboratórios de engenharia e a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). Em vez de treinar o trabalhador apenas para repetir comandos mecânicos, a formação inspirada em Dewey ensina a diagnosticar falhas, adaptar ferramentas e tomar decisões autônomas no canteiro, na indústria ou no escritório.

Critério Educacional Ensino Tradicional Passivo Educação pela Experiência (Dewey) 📚 Papel do Estudante Ouve, copia e memoriza respostas prontas Investiga, testa hipóteses e constrói soluções 👩‍🏫 Papel do Professor Transmissor único de regras e fórmulas Orientador que cria desafios reais e media dúvidas ⚙️ Visão sobre o Erro Falha punida com perda de nota na prova Dado técnico para corrigir a rota e refinar o método 🏭 Preparo Profissional Dificuldade diante de problemas fora do roteiro Autonomia para diagnosticar e resolver imprevistos

Como a experiência prática transforma estudantes em pesquisadores ativos?

Quando uma turma sai da carteira para medir temperaturas em diferentes pontos do pátio ou testar circuitos em bancada, a teoria ganha sentido imediato. Os próprios alunos comparam resultados, questionam diferenças e descobrem por que uma solução funciona melhor que outra.

No Brasil, o educador Anísio Teixeira — aluno de Dewey na Universidade de Columbia — trouxe essa filosofia para reformar o ensino público e técnico a partir da década de 1930, defendendo que escola e trabalho devem caminhar juntos.

Abaixo, um vídeo da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) que aprofunda o tema:

Qual é o alerta de John Dewey sobre experiências desorganizadas ou sem reflexão?

Em seu livro Experiência e Educação (1938), John Dewey advertiu que nem toda atividade prática educa: repetir uma tarefa mecanicamente sem entender o porquê cria apenas rotina cega, e não aprendizado. Para ser educativa, a experiência precisa ter continuidade com o que já se sabe e gerar reflexão crítica sobre os resultados.

Na formação profissional, isso significa que colocar um aprendiz na oficina sem orientação teórica é tão falho quanto mantê-lo apenas lendo apostilas. O domínio técnico nasce justamente do encontro entre a teoria que explica o mecanismo e a prática que testa sua eficiência.

O pensamento reflexivo envolve identificar problemas, formular hipóteses e verificar os resultados de uma solução — Créditos: Imagem gerada por IA

Como aplicar o aprendizado pela experiência na sua rotina de estudos ou trabalho?

Seja ao aprender uma nova ferramenta digital, estudar uma norma técnica ou assumir uma função profissional, evite acumular horas passivas de leitura antes de colocar a mão na massa. Transforme cada conceito estudado em um pequeno experimento prático, anotando o que funcionou e o que precisa de ajuste.

Quando o estudo se apoia em problemas reais e verificação constante, o conhecimento deixa de ser decoreba frágil e se transforma em habilidade duradoura para resolver desafios no dia a dia.