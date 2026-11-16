Resumo executivo ⛰️ O que existe no subsolo? Um salão de máquinas de quase 1 km de comprimento e galerias internas encaixadas na rocha basáltica de Itaipu Binacional. 🌊 Como a energia é gerada? Tubos gigantes conduzem a água em queda para girar 20 turbinas de 300 toneladas acopladas aos geradores elétricos. 🛡️ Por que importa? Garante 14.000 MW de potência instalada para abastecer milhões de casas no Brasil e no Paraguai com segurança estrutural. 🔧 Como evitar alagamentos lá embaixo? Drenos na pedra captam infiltrações naturais e bombas jogam essa água de volta para o rio sem parar.

Debaixo do paredão de concreto de 196 metros de altura, galerias escavadas diretamente no maciço rochoso do rio Paraná abrigam o coração energético da maior hidrelétrica do continente.

Como a água que desce por tubos gigantes faz um ímã girar e criar eletricidade?

Pense no dínamo de uma bicicleta antiga multiplicado por milhões de vezes. A água represada lá no alto despenca por tubos inclinados e empurra as pás de uma roda d’água metálica gigante, transformando a força da queda em giro contínuo.

Esse giro move um eixo central de 3,70 metros de diâmetro ligado ao rotor — um eletroímã de 16 metros que roda a 90 voltas por minuto dentro de bobinas de cobre refrigeradas a água. Esse fenômeno físico de indução eletromagnética converte energia mecânica em corrente elétrica na hora.

A água conduzida pelos condutos movimenta as turbinas, que transferem energia mecânica aos geradores — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números reais da casa de força e das galerias escavadas na rocha?

Construída entre 1975 e 1984 pela Itaipu Binacional, a usina exigiu detonar e remover mais de 32 milhões de metros cúbicos de rocha basáltica para abrir o canal de desvio e ancorar as fundações na pedra sã.

Casa de força principal: o salão subterrâneo e abrigado onde ficam as 20 unidades geradoras mede 968 metros de comprimento (quase um quilômetro em vão livre), 99 metros de largura e 112 metros de altura desde a base na rocha.

Condutos forçados de aço: são 20 tubos externos que descem pela barragem com 10,5 metros de diâmetro interno e 142 metros de comprimento, conduzindo até 700 mil litros de água por segundo em cada unidade.

são 20 tubos externos que descem pela barragem com 10,5 metros de diâmetro interno e 142 metros de comprimento, conduzindo até 700 mil litros de água por segundo em cada unidade. Turbinas tipo Francis: cada rotor de turbina pesa cerca de 300 toneladas e tem 8,6 metros de diâmetro, instalado dentro de uma caixa espiral de aço na base rochosa da usina.

cada rotor de turbina pesa cerca de 300 toneladas e tem 8,6 metros de diâmetro, instalado dentro de uma caixa espiral de aço na base rochosa da usina. Potência instalada total: as 20 unidades geram 700 megawatts (MW) cada uma, somando 14.000 MW — energia suficiente para suprir perto de 10% do consumo do Brasil e mais de 85% do Paraguai.

as 20 unidades geram 700 megawatts (MW) cada uma, somando 14.000 MW — energia suficiente para suprir perto de 10% do consumo do Brasil e mais de 85% do Paraguai. Galerias de drenagem e inspeção: dezenas de túneis internos percorrem o interior da barragem e da fundação na rocha abaixo da cota 40 metros, monitorando cada milímetro de pressão da água.

Como os engenheiros evitam que a rocha ceda ou que os túneis alaguem?

Mesmo uma pedra maciça como o basalto tem pequenas fissuras por onde a água do reservatório tenta passar sob pressão enorme. Em vez de tapar tudo e deixar a pressão estourar a parede, os engenheiros furaram drenos profundos na rocha para dar um caminho controlado às goteiras.

Essa água infiltrada escorre por canaletas até poços inferiores e é bombeada de volta ao rio 24 horas por dia, enquanto sistemas de ventilação forçada renovam o ar e retiram o calor gerado pelas 20 máquinas no subsolo.

Desafio Subterrâneo Solução de Engenharia Resultado na Operação 💧 Infiltração na Rocha Cortina de drenos e bombas contínuas Alivia a subpressão e mantém os túneis secos ⚡ Falta de Espaço Elétrico Subestação blindada isolada a gás SF6 Reduz em 10 vezes a área necessária na rocha 🌡️ Calor dos Geradores Barras ocas de cobre com água interna Evita superaquecimento sem parar as máquinas 📏 Movimento Estrutural 137 blocos independentes com pêndulos Mede dilatações térmicas com precisão de mícron

O que existe dentro das galerias fechadas e dentro de uma turbina seca?

Na visita turística comum, o público conhece o mirante externo e o topo da barragem, mas apenas equipes técnicas entram nos túneis abaixo do leito do rio e nas caixas espirais quando uma máquina para para manutenção.

Lá dentro, instrumentos como pêndulos invertidos ancorados na rocha e alongâmetros medem qualquer movimento milimétrico da estrutura provocado pela variação de temperatura entre o verão e o inverno.

Abaixo, um vídeo do Manual do Mundo que aprofunda o tema:

Quais normas e protocolos garantem a segurança de uma barragem escavada na rocha?

No Brasil, a segurança de grandes estruturas hidrelétricas segue a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010), fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além das diretrizes do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) e da norma técnica ABNT NBR 13028.

Em Itaipu, mais de 2.400 instrumentos geotécnicos e estruturais leem pressão de água, fissuras na pedra e inclinação dos blocos todos os dias, garantindo que o complexo opere por décadas sem risco para a população de Foz do Iguaçu.

Sistemas de drenagem recolhem a água que atravessa fissuras da rocha e ajudam a controlar a pressão na fundação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é obrigatório envolver engenheiros geotécnicos e de barragens em obras subterrâneas?

Qualquer escavação em rocha, túnel hidráulico ou muro de contenção junto a rios exige acompanhamento direto de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em barragens e obras subterrâneas.

Não é um tipo de obra que aceita improviso porque a pressão oculta da água subterrânea pode empurrar blocos de pedra e desestabilizar taludes inteiros se não houver drenagem e tirantes dimensionados por cálculo estrutural.