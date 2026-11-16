Debaixo do paredão de concreto de 196 metros de altura, galerias escavadas diretamente no maciço rochoso do rio Paraná abrigam o coração energético da maior hidrelétrica do continente.
Como a água que desce por tubos gigantes faz um ímã girar e criar eletricidade?
Pense no dínamo de uma bicicleta antiga multiplicado por milhões de vezes. A água represada lá no alto despenca por tubos inclinados e empurra as pás de uma roda d’água metálica gigante, transformando a força da queda em giro contínuo.
Esse giro move um eixo central de 3,70 metros de diâmetro ligado ao rotor — um eletroímã de 16 metros que roda a 90 voltas por minuto dentro de bobinas de cobre refrigeradas a água. Esse fenômeno físico de indução eletromagnética converte energia mecânica em corrente elétrica na hora.
Quais são os números reais da casa de força e das galerias escavadas na rocha?
Construída entre 1975 e 1984 pela Itaipu Binacional, a usina exigiu detonar e remover mais de 32 milhões de metros cúbicos de rocha basáltica para abrir o canal de desvio e ancorar as fundações na pedra sã.
Casa de força principal: o salão subterrâneo e abrigado onde ficam as 20 unidades geradoras mede 968 metros de comprimento (quase um quilômetro em vão livre), 99 metros de largura e 112 metros de altura desde a base na rocha.
- Condutos forçados de aço: são 20 tubos externos que descem pela barragem com 10,5 metros de diâmetro interno e 142 metros de comprimento, conduzindo até 700 mil litros de água por segundo em cada unidade.
- Turbinas tipo Francis: cada rotor de turbina pesa cerca de 300 toneladas e tem 8,6 metros de diâmetro, instalado dentro de uma caixa espiral de aço na base rochosa da usina.
- Potência instalada total: as 20 unidades geram 700 megawatts (MW) cada uma, somando 14.000 MW — energia suficiente para suprir perto de 10% do consumo do Brasil e mais de 85% do Paraguai.
- Galerias de drenagem e inspeção: dezenas de túneis internos percorrem o interior da barragem e da fundação na rocha abaixo da cota 40 metros, monitorando cada milímetro de pressão da água.
Como os engenheiros evitam que a rocha ceda ou que os túneis alaguem?
Mesmo uma pedra maciça como o basalto tem pequenas fissuras por onde a água do reservatório tenta passar sob pressão enorme. Em vez de tapar tudo e deixar a pressão estourar a parede, os engenheiros furaram drenos profundos na rocha para dar um caminho controlado às goteiras.
Essa água infiltrada escorre por canaletas até poços inferiores e é bombeada de volta ao rio 24 horas por dia, enquanto sistemas de ventilação forçada renovam o ar e retiram o calor gerado pelas 20 máquinas no subsolo.
O que existe dentro das galerias fechadas e dentro de uma turbina seca?
Na visita turística comum, o público conhece o mirante externo e o topo da barragem, mas apenas equipes técnicas entram nos túneis abaixo do leito do rio e nas caixas espirais quando uma máquina para para manutenção.
Lá dentro, instrumentos como pêndulos invertidos ancorados na rocha e alongâmetros medem qualquer movimento milimétrico da estrutura provocado pela variação de temperatura entre o verão e o inverno.
Abaixo, um vídeo do Manual do Mundo que aprofunda o tema:
Quais normas e protocolos garantem a segurança de uma barragem escavada na rocha?
No Brasil, a segurança de grandes estruturas hidrelétricas segue a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010), fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além das diretrizes do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) e da norma técnica ABNT NBR 13028.
Em Itaipu, mais de 2.400 instrumentos geotécnicos e estruturais leem pressão de água, fissuras na pedra e inclinação dos blocos todos os dias, garantindo que o complexo opere por décadas sem risco para a população de Foz do Iguaçu.
Quando é obrigatório envolver engenheiros geotécnicos e de barragens em obras subterrâneas?
Qualquer escavação em rocha, túnel hidráulico ou muro de contenção junto a rios exige acompanhamento direto de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro civil especialista em barragens e obras subterrâneas.
Não é um tipo de obra que aceita improviso porque a pressão oculta da água subterrânea pode empurrar blocos de pedra e desestabilizar taludes inteiros se não houver drenagem e tirantes dimensionados por cálculo estrutural.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro geotécnico ou engenheiro civil especialista em obras subterrâneas e barragens, especialmente em contextos de risco de infiltração sob pressão, instabilidade de maciços rochosos ou comprometimento estrutural.