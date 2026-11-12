Resumo executivo 🌉 Uma ponte de 1.175 metros

A estrutura conecta a ilha principal japonesa a Shimokamagari, na província de Hiroshima. 🏗️ Fundações adaptadas ao terreno

A maior parte dos apoios utiliza fundações diretas, enquanto um ponto com camada fraca recebeu estacas. 💨 Proteção contra vibrações

Amortecedores de massa ajudam a controlar oscilações das torres provocadas pelo vento. 🔩 Estrutura de aço e concreto

Cabos, torres e tabuleiro trabalham em conjunto para sustentar o tráfego sobre o canal marítimo.

Construir uma ligação rodoviária sobre o mar exige mais do que instalar pilares dentro da água: é necessário controlar vento, corrosão, fundações e grandes esforços estruturais. No Japão, a Ponte Akinada mostra como essas soluções permitem conectar ilhas e melhorar o transporte em regiões costeiras.

Como a Ponte Akinada consegue atravessar um canal marítimo sem pilares em toda a extensão?

Imagine atravessar um canal marítimo em uma estrada suspensa, com navios passando muito abaixo dos veículos. Essa é a função da Ponte Akinada, construída na província japonesa de Hiroshima.

A estrutura utiliza o sistema de ponte suspensa, no qual grandes cabos sustentam o tabuleiro e transferem os esforços para torres e ancoragens. Assim, é possível vencer um vão de 750 metros sem instalar pilares intermediários no canal.

Em uma ponte suspensa, os cabos principais recebem os esforços transmitidos pelos tirantes ligados ao tabuleiro. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os materiais utilizados na estrutura japonesa?

A Ponte Akinada foi projetada para atravessar o estreito de Meneko, conectando Kawajiri a Shimokamagari. Seus números ajudam a entender a escala da construção.

Comprimento total: são 1.175 metros, divididos em três vãos de 255, 750 e 170 metros. O vão central concentra a maior travessia sobre a água.

Altura das torres: aproximadamente 130 metros acima do nível do mar, conforme os dados divulgados pela administradora da ponte.

aproximadamente 130 metros acima do nível do mar, conforme os dados divulgados pela administradora da ponte. Largura: 12,7 metros na seção da ponte, incluindo as áreas destinadas ao tráfego e às passagens laterais.

12,7 metros na seção da ponte, incluindo as áreas destinadas ao tráfego e às passagens laterais. Concreto empregado: aproximadamente 65 mil metros cúbicos, utilizados em diferentes partes da estrutura.

aproximadamente 65 mil metros cúbicos, utilizados em diferentes partes da estrutura. Aço utilizado: aproximadamente 16 mil toneladas nas torres, no tabuleiro e nos cabos.

aproximadamente 16 mil toneladas nas torres, no tabuleiro e nos cabos. Cabos principais: cada cabo reúne milhares de fios de aço de alta resistência, responsáveis por sustentar o conjunto suspenso.

O tabuleiro fica a mais de 40 metros sobre a superfície do mar. Essa altura permite a passagem de grandes embarcações, incluindo cargueiros de aproximadamente 10 mil toneladas.

Por que o vento representa um risco para pontes suspensas?

Uma ponte suspensa é uma estrutura flexível. Quando o vento atinge suas torres e seu tabuleiro, pode provocar movimentos laterais e vibrações que precisam permanecer dentro de limites seguros.

Na Akinada, as torres têm aproximadamente 120 metros de altura estrutural, segundo o estudo técnico de controle de vibrações. Os engenheiros utilizaram dispositivos de amortecimento para reduzir os movimentos provocados pelo vento.

Inspeções periódicas ajudam a identificar sinais de corrosão e preservar os componentes metálicos de pontes marítimas. — Créditos: Imagem gerada por IA

Como o sal do mar pode comprometer o aço e o concreto da ponte?

O ambiente marítimo acelera processos de deterioração porque partículas de sal e umidade atingem as superfícies expostas. Esse fenômeno aumenta o risco de corrosão em componentes metálicos.

Quando o aço perde sua proteção, a corrosão pode reduzir a espessura das peças e comprometer sua capacidade resistente. No concreto armado, os cloretos podem alcançar as armaduras e iniciar a corrosão do aço interno.

Qual é a importância da Ponte Akinada para as ilhas japonesas?

A ponte integra o projeto Akinada Islands Connecting Bridges, uma rede planejada para conectar o continente japonês a diversas ilhas da região. O conjunto possui aproximadamente 5,3 quilômetros de extensão e oito pontes previstas no planejamento. A ligação melhora o acesso a serviços, facilita o transporte de mercadorias e amplia a circulação entre comunidades insulares.

A Akinada é a primeira grande ligação dessa rota a partir do continente e recebeu o prêmio Tanaka de engenharia civil, na categoria de obras, em 1999.

Quais cuidados mantêm uma ponte marítima segura durante décadas?

Uma ponte não termina sua vida útil quando os veículos começam a circular. A exposição constante ao vento, à umidade e aos agentes corrosivos exige inspeções e intervenções planejadas.

Engenheiros verificam cabos, juntas, revestimentos, torres, tabuleiro e fundações. Também acompanham deformações e possíveis alterações no comportamento estrutural.