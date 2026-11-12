Como consultar pela placa se o seu carro tem recall pendente (e é de graça)
Dá para fazer pelo celular ou pelo computador, com a conta gov.br, em poucos minutos. Veja o passo a passo e o que fazer se aparecer uma convocação em aberto
Comprou um carro usado, mudou de endereço ou simplesmente não lembra de ter recebido carta da montadora? Vale gastar cinco minutos para consultar pela placa se o seu carro tem recall pendente. O serviço é oficial, gratuito e funciona tanto no celular quanto no computador. E a checagem ficou mais importante: com as regras atuais, recall esquecido pode travar o licenciamento do veículo.
Quem acompanha o assunto de perto é Luciano Jaccoud, cofundador e CMO da RepareCar, sistema de gestão para oficinas mecânicas. Para ele, a revisão na oficina é uma ótima hora para descobrir a pendência, porque é ali que alguém de olho treinado está com o carro em mãos. “Quando o recall aparece logo na abertura da ordem de serviço, a oficina avisa o cliente na hora. É um cuidado com a segurança dele e mais um motivo para ele voltar”, afirma.
Pelo celular
O caminho mais rápido é o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o mesmo onde fica o documento do carro e a carteira de motorista. Dentro dele, entre no menu Veículos e procure a opção Recall. A consulta pode ser feita pela placa ou pelo número do chassi e mostra as campanhas em aberto para aquele veículo. Se aparecer alguma, o aplicativo indica qual é a convocação, e aí é só procurar a montadora.
Pelo computador
No Portal de Serviços da Senatran, a opção se chama “Consultar Recall Pendente”. É preciso entrar com a conta gov.br, a mesma usada em outros serviços do governo. A busca cobre os recalls divulgados a partir de 2011. Se o seu carro é mais antigo e você quer conferir campanhas anteriores, o jeito é ir ao site da fabricante, que precisa deixar o aviso de cada recall fácil de achar, a no máximo dois cliques da página principal, durante cinco anos.
Apareceu recall? Veja o que fazer
Calma: o conserto não custa nada. O reparo é gratuito e o direito não vence: enquanto o defeito oferecer risco, o dono pode pedir o serviço, segundo orientação do Ministério da Justiça e da Senacon. Basta agendar numa concessionária da marca, de preferência levando o documento do carro.
Mas não vale deixar para depois. Desde abril de 2021, pela regra do Código de Trânsito, carro com recall anotado no documento só consegue o licenciamento depois do conserto comprovado. E, com a Resolução Contran nº 1.027/2026, publicada em agosto, o licenciamento passou a ser apenas digital, com a mesma exigência. Sem licenciamento em dia, o carro não pode rodar.
Pouca gente se lembra disso: a Senacon calcula que só 48,23% dos carros convocados no período de 2014 a 2018 foram reparados. Ou seja, mais da metade seguiu rodando com o defeito.
E se o carro for usado?
A pendência acompanha o veículo, e não o dono. Por isso, quem está comprando um usado deve fazer a consulta antes de fechar negócio, de preferência junto com o vendedor. Se houver recall em aberto, o conserto continua gratuito para o novo proprietário, mas é bom combinar quem vai levar o carro à concessionária e quando, para não atrasar a transferência nem o licenciamento.
Uma dica simples: faça a consulta uma vez por ano, perto da época do licenciamento. Assim dá tempo de agendar o reparo sem correria.
Na oficina, a ajuda pode vir sem você pedir. Em sistemas como o da RepareCar, quando o mecânico abre a ordem de serviço, a tela já avisa se o modelo tem recall em aberto com risco para o motorista. Aí é só confirmar pela placa e agendar.
Resumindo: para consultar recall pela placa, use o app Carteira Digital de Trânsito ou o Portal de Serviços da Senatran com sua conta gov.br. É de graça, leva poucos minutos e pode poupar dor de cabeça na hora de licenciar o carro.