Como consultar pela placa se o seu carro tem recall pendente (e é de graça)

Comprou um carro usado, mudou de endereço ou simplesmente não lembra de ter recebido carta da montadora? Vale gastar cinco minutos para consultar pela placa se o seu carro tem recall pendente. O serviço é oficial, gratuito e funciona tanto no celular quanto no computador. E a checagem ficou mais importante: com as regras atuais, recall esquecido pode travar o licenciamento do veículo.

Quem acompanha o assunto de perto é Luciano Jaccoud, cofundador e CMO da RepareCar , sistema de gestão para oficinas mecânicas. Para ele, a revisão na oficina é uma ótima hora para descobrir a pendência, porque é ali que alguém de olho treinado está com o carro em mãos. “Quando o recall aparece logo na abertura da ordem de serviço, a oficina avisa o cliente na hora. É um cuidado com a segurança dele e mais um motivo para ele voltar”, afirma.

Pelo celular

O caminho mais rápido é o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o mesmo onde fica o documento do carro e a carteira de motorista. Dentro dele, entre no menu Veículos e procure a opção Recall. A consulta pode ser feita pela placa ou pelo número do chassi e mostra as campanhas em aberto para aquele veículo. Se aparecer alguma, o aplicativo indica qual é a convocação, e aí é só procurar a montadora.

Pelo computador

No Portal de Serviços da Senatran, a opção se chama “Consultar Recall Pendente”. É preciso entrar com a conta gov.br, a mesma usada em outros serviços do governo. A busca cobre os recalls divulgados a partir de 2011. Se o seu carro é mais antigo e você quer conferir campanhas anteriores, o jeito é ir ao site da fabricante, que precisa deixar o aviso de cada recall fácil de achar, a no máximo dois cliques da página principal, durante cinco anos.

Apareceu recall? Veja o que fazer

Calma: o conserto não custa nada. O reparo é gratuito e o direito não vence: enquanto o defeito oferecer risco, o dono pode pedir o serviço, segundo orientação do Ministério da Justiça e da Senacon. Basta agendar numa concessionária da marca, de preferência levando o documento do carro.

Mas não vale deixar para depois. Desde abril de 2021, pela regra do Código de Trânsito, carro com recall anotado no documento só consegue o licenciamento depois do conserto comprovado. E, com a Resolução Contran nº 1.027/2026, publicada em agosto, o licenciamento passou a ser apenas digital, com a mesma exigência. Sem licenciamento em dia, o carro não pode rodar.

Pouca gente se lembra disso: a Senacon calcula que só 48,23% dos carros convocados no período de 2014 a 2018 foram reparados. Ou seja, mais da metade seguiu rodando com o defeito.

E se o carro for usado?

A pendência acompanha o veículo, e não o dono. Por isso, quem está comprando um usado deve fazer a consulta antes de fechar negócio, de preferência junto com o vendedor. Se houver recall em aberto, o conserto continua gratuito para o novo proprietário, mas é bom combinar quem vai levar o carro à concessionária e quando, para não atrasar a transferência nem o licenciamento.

Uma dica simples: faça a consulta uma vez por ano, perto da época do licenciamento. Assim dá tempo de agendar o reparo sem correria.

Na oficina, a ajuda pode vir sem você pedir. Em sistemas como o da RepareCar, quando o mecânico abre a ordem de serviço, a tela já avisa se o modelo tem recall em aberto com risco para o motorista. Aí é só confirmar pela placa e agendar.

Resumindo: para consultar recall pela placa, use o app Carteira Digital de Trânsito ou o Portal de Serviços da Senatran com sua conta gov.br. É de graça, leva poucos minutos e pode poupar dor de cabeça na hora de licenciar o carro.