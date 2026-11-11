Resumo executivo 🛠️ Parede diafragma circular Anel de contenção contínua com 140 metros de diâmetro que estabiliza o solo argiloso e evita desmoronamentos. 🎨 Cúpula de vidro de 30 metros Estrutura circular de 660 m² formada por 4.500 painéis de vidro colorido sob o cruzamento rodoviário. 🚇 Interseção de duas linhas Estação de transbordo a 27 metros de profundidade conectando os trilhos das linhas Vermelha e Laranja. 🏛️ Entradas com captação solar Quatro pavilhões de aço e vidro na superfície que direcionam a luz do sol para o saguão subterrâneo.

No centro urbano de Taiwan, o maior ponto de transbordo subterrâneo da cidade combina engenharia de contenção profunda com uma estrutura artística iluminada por luz natural.

Por que a contenção circular é a solução mais segura para escavações profundas no solo urbano?

Quando se escava um buraco muito fundo em terreno instável, a terra ao redor tenta empurrar as paredes para dentro com uma força gigantesca. Em vez de usar escora metálica travando o meio do canteiro, a engenharia optou por um anel subterrâneo de concreto armado chamado parede diafragma circular.

Esse anel trabalha sob compressão uniforme, aproveitando a resistência do concreto exatamente como o arco de uma ponte suporta peso. Por isso, a estrutura segura o empuxo do solo sem ceder um único centímetro, permitindo escavar 27 metros de profundidade com espaço interno total para as plataformas.

Estruturas de contenção são fundamentais para controlar a pressão do solo durante escavações profundas em áreas urbanas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões estruturais e métricas da estação Formosa Boulevard?

Relatórios técnicos da Kaohsiung Rapid Transit Corporation detalham como a geotecnia profunda e a caixilharia de precisão viabilizaram o ponto de encontro entre as linhas Vermelha e Laranja do metrô.

Diâmetro da parede diafragma de contenção: anel subterrâneo contínuo com 140 metros de diâmetro que delimita toda a área escavada da estação.

Profundidade total da escavação: atinge 27 metros abaixo do nível da rua, distribuída em três pavimentos subterrâneos.

atinge 27 metros abaixo do nível da rua, distribuída em três pavimentos subterrâneos. Diâmetro da cúpula de iluminação: estrutura metálica circular de 30 metros de diâmetro instalada no teto do saguão central.

estrutura metálica circular de 30 metros de diâmetro instalada no teto do saguão central. Área de cobertura em vidro: totaliza 660 metros quadrados revestidos por 4.500 painéis de vidro artesanal colorido.

totaliza 660 metros quadrados revestidos por 4.500 painéis de vidro artesanal colorido. Estruturas de acesso na superfície: quatro pavilhões verticais projetados pelo arquiteto Shin Takamatsu que protegem as escadas rolantes e captam luz natural.

Como a luz do sol chega ao saguão subterrâneo a quase 30 metros de profundidade?

A iluminação externa entra pelos pavilhões de vidro na superfície e chega até a cúpula central projetada pelo artista Narcissus Quagliata. Os painéis coloridos e a caixilharia de suporte refratam os raios solares, iluminando o saguão sem a necessidade de luz artificial durante o dia.

Além do conforto visual para os passageiros, esse sistema de iluminação reduz o consumo de energia dos refletores nos pavimentos inferiores. Assim, a iluminação funciona com alta eficiência contínua e mantém o ambiente fresco sob o solo.

Parâmetro de Projeto Escavação Retangular Tradicional Escavação Circular de Formosa Boulevard 🧱 Estabilização de Solo Exige tirantes e escoras metálicas internas cruzando o canteiro. Anel de concreto autoestável por compressão circular. 💡 Iluminação e Espaço Ambientes fechados e dependentes de iluminação artificial. Cúpula de 30 metros integrada com entrada de iluminação natural.

Qual norma técnica orienta a construção de contenções subterrâneas profundas?

O projeto e a execução da parece diafragma seguiram os parâmetros estipulados pela norma Eurocode 7 de engenharia geotécnica, além de diretrizes da ABNT NBR 6122 para projeto de fundações profundas e contenções.

Seguir essas normas internacionais garante que a estrutura suporte a pressão do lençol freático e as cargas do tráfego de veículos na superfície. Por isso, a parede impermeável impede deformações e vazamentos ao longo das décadas.

Os elementos de vidro formam padrões coloridos que transformam o teto do saguão em uma instalação artística monumental — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

A execução de escavações profundas em centros urbanos exige a supervisão direta de um engenheiro geotécnico e de um especialista em engenharia de fundações. Esses profissionais realizam sondagens de solo e calculam o empuxo exato da água.

Intervenções no subsolo sem o cálculo correto podem causar recalque de fundações e trincas nos prédios vizinhos. Não é um trabalho executado sem estudo rigoroso porque qualquer deslocamento de terra coloca a infraestrutura urbana em risco.