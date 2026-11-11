No centro urbano de Taiwan, o maior ponto de transbordo subterrâneo da cidade combina engenharia de contenção profunda com uma estrutura artística iluminada por luz natural.
Por que a contenção circular é a solução mais segura para escavações profundas no solo urbano?
Quando se escava um buraco muito fundo em terreno instável, a terra ao redor tenta empurrar as paredes para dentro com uma força gigantesca. Em vez de usar escora metálica travando o meio do canteiro, a engenharia optou por um anel subterrâneo de concreto armado chamado parede diafragma circular.
Esse anel trabalha sob compressão uniforme, aproveitando a resistência do concreto exatamente como o arco de uma ponte suporta peso. Por isso, a estrutura segura o empuxo do solo sem ceder um único centímetro, permitindo escavar 27 metros de profundidade com espaço interno total para as plataformas.
Quais são as dimensões estruturais e métricas da estação Formosa Boulevard?
Relatórios técnicos da Kaohsiung Rapid Transit Corporation detalham como a geotecnia profunda e a caixilharia de precisão viabilizaram o ponto de encontro entre as linhas Vermelha e Laranja do metrô.
Diâmetro da parede diafragma de contenção: anel subterrâneo contínuo com 140 metros de diâmetro que delimita toda a área escavada da estação.
- Profundidade total da escavação: atinge 27 metros abaixo do nível da rua, distribuída em três pavimentos subterrâneos.
- Diâmetro da cúpula de iluminação: estrutura metálica circular de 30 metros de diâmetro instalada no teto do saguão central.
- Área de cobertura em vidro: totaliza 660 metros quadrados revestidos por 4.500 painéis de vidro artesanal colorido.
- Estruturas de acesso na superfície: quatro pavilhões verticais projetados pelo arquiteto Shin Takamatsu que protegem as escadas rolantes e captam luz natural.
Como a luz do sol chega ao saguão subterrâneo a quase 30 metros de profundidade?
A iluminação externa entra pelos pavilhões de vidro na superfície e chega até a cúpula central projetada pelo artista Narcissus Quagliata. Os painéis coloridos e a caixilharia de suporte refratam os raios solares, iluminando o saguão sem a necessidade de luz artificial durante o dia.
Além do conforto visual para os passageiros, esse sistema de iluminação reduz o consumo de energia dos refletores nos pavimentos inferiores. Assim, a iluminação funciona com alta eficiência contínua e mantém o ambiente fresco sob o solo.
Qual norma técnica orienta a construção de contenções subterrâneas profundas?
O projeto e a execução da parece diafragma seguiram os parâmetros estipulados pela norma Eurocode 7 de engenharia geotécnica, além de diretrizes da ABNT NBR 6122 para projeto de fundações profundas e contenções.
Seguir essas normas internacionais garante que a estrutura suporte a pressão do lençol freático e as cargas do tráfego de veículos na superfície. Por isso, a parede impermeável impede deformações e vazamentos ao longo das décadas.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?
A execução de escavações profundas em centros urbanos exige a supervisão direta de um engenheiro geotécnico e de um especialista em engenharia de fundações. Esses profissionais realizam sondagens de solo e calculam o empuxo exato da água.
Intervenções no subsolo sem o cálculo correto podem causar recalque de fundações e trincas nos prédios vizinhos. Não é um trabalho executado sem estudo rigoroso porque qualquer deslocamento de terra coloca a infraestrutura urbana em risco.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de contenção e escavações profundas locais, recomenda-se a avaliação de um engenheiro geotécnico, especialmente em contextos de risco de rebaixamento de lençol freático, instabilidade de solo e escavações adjacentes a edifícios.