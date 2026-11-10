Com 145 metros de altura, as duas torres em Abu Dhabi utilizam sombreadores automatizados que abrem e fecham acompanhando o movimento do sol. Projetadas pelo escritório de arquitetura Aedas em parceria com os engenheiros da Arup, as Al Bahar Towers enfrentam o clima desértico dos Emirados Árabes Unidos com uma envoltória inteligente.
Por que um prédio no deserto precisa dobrar sua própria fachada como um guarda-chuva?
Sabe quando você fecha as cortinas para impedir que a casa vire um forno no meio da tarde? Em prédios comerciais espelhados, o sol forte atravessa o vidro e aquece o ambiente, exigindo que os aparelhos de ar-condicionado trabalhem no limite. Nas torres de Abu Dhabi, a solução foi colocar essa cortina do lado de fora da estrutura. Isso se chama sombreamento cinético computadorizado.
Os atuadores elétricos funcionam como hastes articuladas de um guarda-chuva de alta precisão. Ao se desdobrarem diante do vidro, as telas de PTFE bloqueiam a radiação solar direta antes que ela esquente a fachada. Assim, o calor fica fora do edifício enquanto a luz natural entra sem ofuscar as salas de trabalho.
Quais são as dimensões e especificações técnicas da fachada cinética?
A engenharia das envoltórias inteligentes exigiu o desenvolvimento de componentes estruturais leves, capazes de resistir a tempestades de areia e ventos litorâneos sem travar.
Quantidade total de elementos móveis: 2.090 unidades cinéticas inspiradas nos elementos tradicionais mashrabiya, sendo 1.045 painéis instalados em cada uma das torres de 145 metros de altura.
- Material das membranas: malha de fibra de vidro revestida com PTFE (politetrafluoretileno), imune aos raios ultravioleta e com alta refletância térmica.
- Mecanismo de acionamento elétrico: atuadores lineares acionados por motores hidráulicos e elétricos integrados a um sistema de automação central.
- Desempenho de eficiência energética: redução de 50% no ganho de calor solar interno e economia anual estimada em 1.750 toneladas de emissões de CO₂.
- Afastamento estrutural da fachada: os painéis são fixados em subestruturas de aço inoxidável projetadas a 2 metros de distância do vidro, permitindo o fluxo contínuo de ar e a manutenção segura.
Como os painéis acompanham o sol durante o dia sem travar?
Sensores fotoelétricos instalados nas coberturas medem a intensidade da luz e a velocidade do vento em tempo real. Conforme o sol se desloca de leste a oeste ao longo do dia, o sistema central envia comandos aos motores para desdobrar gradualmente apenas os painéis expostos à luz direta.
Quando o sol avança e a fachada entra na sombra, os módulos se dobram novamente contra a estrutura metálica. E funciona! Ao entardecer, os painéis ficam completamente recolhidos, liberando a vista panorâmica da cidade sem consumir energia desnecessária.
Quais normas regulam fachadas cortina e sistemas cinéticos em edifícios?
Projetar envoltórias com partes móveis exige conformidade com padrões internacionais severos de segurança estrutural. O projeto das torres atende à norma europeia BS EN 13830, que especifica requisitos de estanqueidade à água e resistência às pressões de vento em fachadas-cortina.
Para o cálculo das forças aerodinâmicas sobre os painéis abertos, os engenheiros aplicaram a EN 1991-1-4 (Eurocode 1). No Brasil, projetos com esquadrias e barras de sombreamento seguem as diretrizes da ABNT NBR 10821, garantindo que o conjunto não sofra deformações ou solte peças durante tempestades.
Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em fachadas?
Desenvolver sistemas de sombreamento externos ou retrofit de fachadas comerciais exige a consultoria de um engenheiro de fachadas ou de um engenheiro especialista em automação predial. Apenas esses profissionais conseguem dimensionar as subestruturas de ancoragem e calcular os esforços nas vigas dos prédios.
Não é um trabalho que você faz sozinho porque a instalação incorreta de painéis externos pode causar arrancamentos pelo vento ou sobrecarregar as lajes. Além disso, a falta de manutenção nos atuadores pode travar os motores, gerando vazamentos e falhas de vedação.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de brises modernos, fachadas ventiladas ou sistemas de proteção solar em edifícios locais, recomenda-se a avaliação técnica de um engenheiro de fachadas ou consultor em envoltórias prediais, especialmente em contextos de risco de sobrecarga de vento, falha de ancoragem ou infiltração.