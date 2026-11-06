Resumo executivo 🏔️ Ponto ferroviário mais alto do mundo Trilhos atingem a altitude recorde de 5.068 metros no Passo de Tanggula. ❄️ Desafio do permafrost instável Mais de 550 quilômetros de trecho construídos sobre solo congelado sujeito a degelo. 🌡️ Termossifões de refrigeração passiva Tubos metálicos com amônia mantêm a terra congelada até durante o verão. 🚂 Cabines pressurizadas com oxigênio Vagões especiais garantem o conforto dos passageiros na atmosfera rarefeita.

O trem mais alto do mundo atravessa o platô tibetano cruzando centenas de quilômetros de solo congelado e ar rarefeito sob condições climáticas extremas. Ligar a malha ferroviária chinesa à remota cidade de Lhasa exigiu superação técnica em um dos ambientes mais inóspitos do planeta, no Planalto Qinghai–Tibete.

Por que o chão sob os trilhos pode afundar quando a temperatura sobe?

Imagine construir uma estrada sobre um bloco de gelo coberto por terra: enquanto estiver frio, o solo permanece firme, mas no verão a camada superficial Derrete e vira um lamaçal instável. Na engenharia geotécnica, esse solo que permanece congelado por dois ou mais anos é chamado de permafrost.

Quando os trens pesados passam, o atrito e o calor do sol acumulado pelo pedregulho do Lastro podem derreter essa base congelada, provocando o afundamento dos trilhos. Para evitar o colapso da via, os engenheiros da estatal China Railway aplicaram tubos verticais de refrigeração conhecidos como termossifões, que funcionam sem gastar energia elétrica.

Aterros com rochas de granulometria grossa podem favorecer a circulação de ar e reduzir o aquecimento do terreno em determinadas condições. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as métricas e dados de engenharia da ferrovia Qinghai–Tibete?

A construção do trecho entre Golmud e Lhasa exigiu recordes de profundidade de fundações, estruturas de proteção térmica e adaptações atmosféricas inéditas na história da infraestrutura ferroviária mundial.

Extensão total da linha ferroviária: conecta Golmud a Lhasa ao longo de 1.142 quilômetros de extensão, sendo que 960 quilômetros estão localizados acima de 4.000 metros de altitude.

Ponto culminante da via: atinge a altitude de 5.068 metros no Passo de Tanggula, onde a pressão atmosférica cai para quase metade do nível do mar.

atinge a altitude de 5.068 metros no Passo de Tanggula, onde a pressão atmosférica cai para quase metade do nível do mar. Extensão sobre solo congelado: cruza 550 quilômetros contínuos de camada de permafrost altamente sensível a variações térmicas.

cruza 550 quilômetros contínuos de camada de altamente sensível a variações térmicas. Quantidade de tubos térmicos instalados: possui mais de 12.000 tubos de termossifão cravados nas margens da fiação para refrigeração passiva da base.

possui mais de 12.000 tubos de cravados nas margens da fiação para refrigeração passiva da base. Viadutos sobre o solo vulnerável: inclui 67 quilômetros de pontes elevadas assentadas sobre estacas profundas para evitar o contato direto com o terreno instável.

Como o sistema de refrigeração de pedras maciças funciona na prática?

Além dos tubos de amônia, a equipe técnica utilizou o método de aterro ventilado com blocos de rocha britada em camadas específicas. As pedras grandes deixam vãos vazios que funcionam como dutos de ventilação naturais sob os trilhos.

Durante o inverno, o ar denso e congelado entra pelos vãos das pedras e resfria as camadas mais profundas da terra. No verão, o ar quente e leve não consegue descer até o fundo do aterro, criando uma barreira isolante que preserva a rigidez do terreno e mantém a ferrovia totalmente estável.

Solução Construtiva Mecanismo de Ação Impacto na Estabilidade 🧪 Tubos termossifões com amônia Ciclo de evaporação e condensação passiva de gás Congela o subsolo durante variações sazonais 🪨 Camada de aterro com rocha porosa Convecção natural do ar frio pelos espaços vazios Impede a penetração do calor radiante no verão 🌉 Viadutos com estacas profundas Ancoragem direta na rocha sã abaixo da camada móvel Elimina o contato e a carga sobre a lama de degelo

Quais normas internacionais regem projetos ferroviários sobre permafrost?

Projetar vias de transporte sobre solos suscetíveis ao congelamento exige conformidade com diretrizes da ASCE (American Society of Civil Engineers) relativas à engenharia em regiões frias e com normativas da UIC (União Internacional de Caminhos de Ferro).

No Brasil, a norma ABNT NBR 7187 orienta o projeto de pontes e viadutos de concreto, enquanto a ABNT NBR 6122 define as regras para engenharia de fundações profundas em solos expansivos ou sujeitos a variações drásticas de umidade.

Viadutos e fundações profundas são algumas das soluções de engenharia utilizadas para atravessar terrenos geologicamente vulneráveis. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um engenheiro geotécnico para obras em solos instáveis?

Qualquer obra rodoviária, ferroviária ou predial construída sobre solos sensíveis à temperatura e umidade exige o laudo direto de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de infraestrutura de transportes.

Apenas ensaios de sondagem profunda, mapeamento térmico do solo e análises de deformação mecânica conseguem prever o comportamento da terra sob movimentação de cargas pesadas.