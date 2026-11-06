Resumo executivo 🌊 Captação profunda e contínua Tubulações submersas buscam água naturalmente mantida a 4°C no fundo do lago. ⚡ Eficiência energética extrema Corta em até 90% a eletricidade gasta em relação a chillers mecânicos. 🔄 Circuito fechado de troca térmica Trocadores de calor a placas isolam a água do lago da rede predial. 🏢 Escala distrital urbana Atende torres comerciais, hospitais e complexos governamentais em Toronto.

Capturada nas profundezas congeladas do Lago Ontário, a água gelada resfria mais de 100 edifícios no centro urbano canadense sem utilizar compressores elétricos convencionais.

Por que a água do fundo do lago permanece gelada até no verão?

Você já percebeu que a água no fundo de uma piscina funda fica mais fria que a da superfície? Em grandes corpos d’água como o Lago Ontário, a água atinge sua densidade máxima perto de 4°C e afunda, criando uma camada profunda permanentemente gelada, insensível ao calor do verão.

O sistema de Deep Lake Water Cooling aproveita essa reserva térmica natural operada pela Enwave Energy Corporation. Tubos captam essa água fria e transferem seu gelo para o circuito urbano por trocadores de calor de placas, sem que a água do lago se misture com o sistema predial, reduzindo a necessidade de compressores de refrigeração.

Tubulações instaladas no Lago Ontário captam água profunda para alimentar o sistema de resfriamento distrital de Toronto. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões da rede de resfriamento de Toronto?

O projeto de climatização distrital de Toronto é a maior infraestrutura de resfriamento com água profunda do planeta, utilizando materiais de alta durabilidade para suportar a pressão e o ambiente subaquático.

Profundidade de captação no Lago Ontário: os tubos de tomada d’água atingem 83 metros de profundidade, estendendo-se por 5 quilômetros a partir da margem para alcançar a camada térmica estável.

Diâmetro das tubulações submersas: utiliza três tubos de PEAD (polietileno de alta densidade) com 1,6 metro de diâmetro interno.

utiliza três tubos de (polietileno de alta densidade) com 1,6 metro de diâmetro interno. Redução no consumo de eletricidade: garante até 90% de economia energética em comparação com sistemas convencionais de chillers de compressão de vapor.

garante até 90% de economia energética em comparação com sistemas convencionais de chillers de compressão de vapor. Capacidade de atendimento urbano: abastece mais de 100 edifícios no centro financeiro de Toronto, cobrindo cerca de 5 milhões de metros quadrados.

abastece mais de 100 edifícios no centro financeiro de Toronto, cobrindo cerca de 5 milhões de metros quadrados. Redução de emissões de carbono: evita a emissão anual de mais de 40.000 toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera urbana.

Como a troca de calor resfria os prédios na prática?

A água captada a 4°C chega à estação de bombeamento John Street Pumping Station, onde passa por enormes trocadores de calor compostos por placas de titânio. Ali, a água do lago absorve o calor do circuito predial fechado e segue para a rede de tratamento de água potável da cidade de Toronto.

Enquanto isso, a água do circuito fechado da cidade, agora resfriada a cerca de 6°C, é bombeada pelas ruas centrais até as torres de escritórios. O sistema funciona em ciclo contínuo e silencioso, eliminando a necessidade de torres de resfriamento no topo dos arranha-céus.

Parâmetro Chillers Convencionais Deep Lake Water Cooling (Enwave) ⚡ Fonte de energia principal Eletricidade intensiva em compressores Inércia térmica natural da água profunda 🏙️ Impacto nos topos dos prédios Exige grandes torres de resfriamento e barulho Libera espaço de cobertura e elimina ruído 💧 Consumo de água potável Evaporação contínua em torres de resfriamento Zero desperdício (integra-se à rede da cidade)

Quais normas técnicas orientam projetos de climatização distrital?

Projetar redes de resfriamento distrital exige conformidade com padrões internacionais de eficiência energética como a ASHRAE 90.1 (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) e diretrizes de tubulações termoplásticas da ASTM F714 para tubos de polietileno de alta densidade.

No Brasil, a norma ABNT NBR 16401 rege as instalações de ar-condicionado e sistemas centrais, enquanto a ABNT NBR 15575 estabelece requisitos de desempenho térmico e eficiência energética para edificações.

O resfriamento distrital pode reduzir a dependência de grandes equipamentos convencionais de refrigeração instalados individualmente nos edifícios. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um especialista em engenharia de climatização e hidráulica?

A implantação de sistemas de refrigeração centralizada, geotermia ou troca térmica com fontes hídricas requer a consultoria direta de um engenheiro mecânico especialista em HVAC e de um engenheiro de infraestrutura hídrica.

Esses profissionais realizam simulações de mecânica dos fluidos, modelagem termodinâmica e estudos de viabilidade ambiental indispensáveis para evitar falhas de vazamento ou dimensionamento incorreto.

Avaliar a viabilidade de resfriamento com fontes naturais sem projetos rigorosos pode resultar em sobrecarga de bombas, contaminação hídrica e prejuízos financeiros significativos.