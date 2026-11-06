Capturada nas profundezas congeladas do Lago Ontário, a água gelada resfria mais de 100 edifícios no centro urbano canadense sem utilizar compressores elétricos convencionais.
Por que a água do fundo do lago permanece gelada até no verão?
Você já percebeu que a água no fundo de uma piscina funda fica mais fria que a da superfície? Em grandes corpos d’água como o Lago Ontário, a água atinge sua densidade máxima perto de 4°C e afunda, criando uma camada profunda permanentemente gelada, insensível ao calor do verão.
O sistema de Deep Lake Water Cooling aproveita essa reserva térmica natural operada pela Enwave Energy Corporation. Tubos captam essa água fria e transferem seu gelo para o circuito urbano por trocadores de calor de placas, sem que a água do lago se misture com o sistema predial, reduzindo a necessidade de compressores de refrigeração.
Quais são as dimensões da rede de resfriamento de Toronto?
O projeto de climatização distrital de Toronto é a maior infraestrutura de resfriamento com água profunda do planeta, utilizando materiais de alta durabilidade para suportar a pressão e o ambiente subaquático.
Profundidade de captação no Lago Ontário: os tubos de tomada d’água atingem 83 metros de profundidade, estendendo-se por 5 quilômetros a partir da margem para alcançar a camada térmica estável.
- Diâmetro das tubulações submersas: utiliza três tubos de PEAD (polietileno de alta densidade) com 1,6 metro de diâmetro interno.
- Redução no consumo de eletricidade: garante até 90% de economia energética em comparação com sistemas convencionais de chillers de compressão de vapor.
- Capacidade de atendimento urbano: abastece mais de 100 edifícios no centro financeiro de Toronto, cobrindo cerca de 5 milhões de metros quadrados.
- Redução de emissões de carbono: evita a emissão anual de mais de 40.000 toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera urbana.
Como a troca de calor resfria os prédios na prática?
A água captada a 4°C chega à estação de bombeamento John Street Pumping Station, onde passa por enormes trocadores de calor compostos por placas de titânio. Ali, a água do lago absorve o calor do circuito predial fechado e segue para a rede de tratamento de água potável da cidade de Toronto.
Enquanto isso, a água do circuito fechado da cidade, agora resfriada a cerca de 6°C, é bombeada pelas ruas centrais até as torres de escritórios. O sistema funciona em ciclo contínuo e silencioso, eliminando a necessidade de torres de resfriamento no topo dos arranha-céus.
Quais normas técnicas orientam projetos de climatização distrital?
Projetar redes de resfriamento distrital exige conformidade com padrões internacionais de eficiência energética como a ASHRAE 90.1 (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) e diretrizes de tubulações termoplásticas da ASTM F714 para tubos de polietileno de alta densidade.
No Brasil, a norma ABNT NBR 16401 rege as instalações de ar-condicionado e sistemas centrais, enquanto a ABNT NBR 15575 estabelece requisitos de desempenho térmico e eficiência energética para edificações.
Quando consultar um especialista em engenharia de climatização e hidráulica?
A implantação de sistemas de refrigeração centralizada, geotermia ou troca térmica com fontes hídricas requer a consultoria direta de um engenheiro mecânico especialista em HVAC e de um engenheiro de infraestrutura hídrica.
Esses profissionais realizam simulações de mecânica dos fluidos, modelagem termodinâmica e estudos de viabilidade ambiental indispensáveis para evitar falhas de vazamento ou dimensionamento incorreto.
Avaliar a viabilidade de resfriamento com fontes naturais sem projetos rigorosos pode resultar em sobrecarga de bombas, contaminação hídrica e prejuízos financeiros significativos.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de climatização distrital, sistemas hidráulicos centrais ou eficiência energética em grande escala, recomenda-se a avaliação de um engenheiro mecânico especialista em HVAC ou consultor em eficiência energética credenciado, especialmente em cenários com risco de vazamento, falha de estanqueidade ou impacto ambiental hídrico.