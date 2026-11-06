Um agricultor entrega um trator vendido em parcelas, mas o comprador deixa de pagar depois de começar a usar a máquina. Nessa situação fictícia, uma cláusula de reserva de domínio do trator pode determinar quem continua proprietário antes da quitação. A posse do equipamento e sua propriedade nem sempre mudam juntas.

Quem é dono do trator antes da última parcela?

Na venda com reserva de domínio, o artigo 521 do Código Civil permite ao vendedor conservar a propriedade de um bem móvel até o pagamento integral. O comprador pode receber a posse direta e utilizar o equipamento enquanto cumpre o contrato.

Isso não acontece em toda compra parcelada. A reserva exige cláusula expressa, e o artigo 524 estabelece a transferência da propriedade com a quitação, atribuindo ao comprador os riscos da coisa desde a entrega.

Venda parcelada de trator com reserva de domínio e prestações vencidas

O contrato precisa identificar a máquina

O artigo 522 determina que a cláusula seja escrita e registrada no domicílio do comprador para produzir efeitos contra terceiros. Já o artigo 523 exige que o objeto possa ser distinguido de bens semelhantes, condição especialmente relevante quando há vários tratores parecidos.

Marca, modelo, número de série e documentos que individualizam o trator ajudam a evitar dúvidas sobre qual máquina está abrangida. Fotografias e conversas informais podem ser úteis, mas não substituem os requisitos jurídicos previstos para esse negócio.

A seguir, veja os requisitos que tornam a reserva de domínio identificável no contrato e distinguem entrega da máquina de transferência da propriedade:

Trator identificável Marca e modelo ajudam na descrição. Número de série individualiza a máquina. Dúvida pode favorecer terceiro de boa-fé. Cláusula escrita A reserva precisa constar por escrito. O parcelamento não a cria sozinho. A propriedade se transfere na quitação. Efeito perante terceiros Registro é exigido no domicílio do comprador. Essa formalidade protege a oponibilidade. Fotos não substituem o registro. Posse e riscos O comprador recebe a máquina. O vendedor pode manter a propriedade. Riscos da coisa seguem a entrega.

O que o atraso autoriza o vendedor a fazer?

Uma prestação vencida não confere permissão para buscar o trator à força. A lei distingue a dívida, a comprovação da mora e a medida juridicamente adequada para recuperar o bem.

Contrato: localizar a cláusula e as parcelas realmente vencidas.

Mora: verificar a constituição formal exigida para executar a reserva.

Alternativas: analisar cobrança das prestações ou recuperação da posse.

Valores: conferir pagamentos anteriores e eventual depreciação da máquina.

Esses pontos ajudam a entender por que a inadimplência precisa ser tratada por meios legais, e não por retirada unilateral do equipamento.

Venda parcelada de trator com reserva de domínio e prestações vencidas

Cobrança e recuperação seguem caminhos distintos

Segundo o artigo 525, a execução da cláusula exige constituição do comprador em mora. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a notificação extrajudicial por Cartório de Títulos e Documentos pode comprovar essa situação, sem dispensar as demais etapas legais.

O artigo 526 permite ao vendedor optar por cobrar o devido ou buscar a recuperação da posse da coisa, conforme as condições pertinentes. Nenhuma dessas alternativas equivale a autorizar invasão de propriedade, ameaça ou reboque por iniciativa privada.

Compare três momentos do contrato para reconhecer a diferença entre posse, cobrança da dívida e recuperação legal do trator:

Posse, atraso e medidas legais na reserva de domínio Situação Direito ou obrigação Medida prevista Limite Parcelas em curso Comprador possui; vendedor conserva domínio Cumprir o pacto Entrega não é quitação Mora constituída Há parcelas inadimplidas Ação de cobrança possível Exige formalização legal Retomada da posse Vendedor busca recuperação Via judicial pertinente Acertar valores; sem retirada forçada

O comprador perde tudo o que já pagou?

Não necessariamente. Na recuperação do bem, o artigo 527 prevê que valores pagos possam ser retidos na medida necessária para cobrir depreciação, despesas e outros débitos; o excedente deve ser devolvido quando existente.

É diferente de uma dívida bancária com alienação fiduciária ou de outras garantias no agronegócio. A situação de crédito, a cláusula contratual e o regime legal precisam ser identificados antes de afirmar quem pode reaver a máquina.

Venda parcelada de trator com reserva de domínio e prestações vencidas

Usar a máquina não comprova a propriedade definitiva

No exemplo, o vendedor precisaria conferir a redação do contrato, sua regularidade e o atraso antes de escolher uma providência. O comprador, por sua vez, não pode tomar a entrega física como quitação da compra.

O cenário dialoga com dificuldades de crédito e recuperação judicial de produtores rurais, mas esses assuntos não substituem as regras específicas da reserva de domínio. É o pacto válido que define a distância entre posse e propriedade.