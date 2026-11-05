Resumo executivo 🌊 Barragem de gravidade em concreto 2.335 metros de extensão e 181 metros de altura ancorados diretamente em fundação de granito maciço. ⚡ Capacidade geradora recorde 22.500 MW de potência total acionados por 32 turbinas Francis gigantescas de 700 MW cada. 🚤 Transposição hidráulica de navios Eclusa dupla de cinco estágios e elevador vertical que superam desnível de 113 metros de água. ⚠️ Controle de cheias e impacto social Reservatório de 39,3 bilhões de m³ que previne inundações, mas exigiu a relocação de 1,3 milhão de pessoas.

Construída sobre o Rio Yangtzé pela China Three Gorges Corporation, a maior hidrelétrica do planeta transforma a força bruta de um gigante hídrico em energia limpa para milhões de pessoas.

Como uma parede de concreto segura o empuxo de 39,3 bilhões de metros cúbicos de água?

Quando você tenta segurar a porta de um cômodo alagado, percebe a força da água empurrando a superfície. Em uma barragem de gravidade, não existem escoras laterais; é a própria massa da estrutura que esmaga o solo para gerar o atrito de base que impede o tombamento.

A usina utiliza 28 milhões de m³ de concreto denso — volume equivalente a duas dezenas de pirâmides de Gizé — para suportar uma pressão de 1,7 megapascal na base. Esse peso absurdo trava a estrutura contra a rocha granítica, resistindo a vazões de cheia de até 110.000 m³/s sem deslizar.

A água atravessa o rotor da turbina Francis e transfere energia hidráulica para o eixo mecânico. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões reais e a capacidade instalada de Três Gargantas?

Os dados operacionais divulgados pela China Three Gorges Corporation demonstram a escala inédita da usina tanto na geração de energia limpa quanto na logística de navegação fluvial no centro da China.

Capacidade instalada total: atinge 22.500 MW de potência nominal, gerados por 32 turbinas hidráulicas de 700 MW mais duas unidades auxiliares de 50 MW.

Volume útil do reservatório: armazena até 39,3 bilhões de m³ de água ao atingir a cota máxima de 175 metros em relação ao nível do mar.

armazena até 39,3 bilhões de m³ de água ao atingir a cota máxima de 175 metros em relação ao nível do mar. Extensão da crista da barragem: soma 2.335 metros de comprimento contínuo com altura de 181 metros medida desde a fundação.

soma 2.335 metros de comprimento contínuo com altura de 181 metros medida desde a fundação. Consumo de aço estrutural: emprega 463.000 toneladas de armações metálicas, quantidade suficiente para construir 64 edifícios como a Torre Eiffel.

emprega 463.000 toneladas de armações metálicas, quantidade suficiente para construir 64 edifícios como a Torre Eiffel. Deslocamento populacional: inundou 13 cidades e centenas de vilarejos, exigindo a reacomodação de 1,3 milhão de habitantes.

Como o reservatório controla enchentes e permite a passagem de navios?

Durante a época de chuvas fortes, os descarregadores de fundo abrem para regular a altura do reservatório e absorver picos de vazão. Para garantir que comboios de carga continuem subindo o rio, a engenharia construiu uma eclusa dupla de cinco estágios que funciona como uma escada aquática mecânica.

As embarcações sobem ou descem um desnível de 113 metros em cerca de quatro horas por meio de comportas hidráulicas automatizadas. Assim, o fluxo de navios comerciais no Rio Yangtzé aumentou cinco vezes enquanto os riscos de alagamento das cidades a jusante caíram drasticamente.

Usina Hidrelétrica Capacidade Instalada (MW) Volume do Reservatório (m³) 🏗️ Três Gargantas (China) 22.500 MW 39,3 bilhões de m³ ⚡ Itaipu (Brasil / Paraguai) 14.000 MW 29,0 bilhões de m³ 💧 Guri (Venezuela) 10.235 MW 135,0 bilhões de m³

Como a engenharia chinesa ergueu o maior paredão hidráulico do mundo?

A concretagem exigiu sistemas de refrigeração industrial com gelo moído na mistura de cimento para evitar trincas por calor de hidratação. O desvio do Rio Yangtzé foi concluído com ensecadeiras gigantescas antes do início das fundações profundas.

A montagem das rotores de 400 toneladas das turbinas requereu pontes rolantes de altíssima precisão dentro da casa de força subterrânea. Esse processo garantiu alinhamento milimétrico contra vibrações excessivas durante a rotação.

Abaixo, um vídeo do canal MegaBuilds que aprofunda o tema:

Quais normas e padrões internacionais garantem a segurança da barragem?

A segurança de grandes estruturas hidráulicas segue diretrizes internacionais da ICOLD (Comissão Internacional de Grandes Barragens) e especificações equivalentes às diretrizes brasileiras da ABNT NBR 6118 para concreto de grande massa. O monitoramento contínuo utiliza milhares de sensores piezométricos cravados no granito.

O cumprimento dessas normas previne a percolação excessiva e o fenômeno de piping, no qual a água escava galerias internas no solo sob a fundação. Assim, a estrutura permanece estável mesmo sob a ação de terremotos induzidos pelo peso do reservatório.

O reservatório de Três Gargantas também influencia a navegação e o controle do fluxo do Rio Yangtzé. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto hidráulico exige parecer de um engenheiro geotécnico?

Qualquer obra que envolva contenção de água, escavações de grande porte ou estabilização de encostas exige a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um especialista em estruturas hidráulicas. Tentar conter o fluxo de água sem dimensionar a pressão poropressórica gera infiltrações severas e risco de ruptura.

Projetos de barragens e barramentos não aceitam soluções empíricas sem ensaios de permeabilidade e sondagem de solo. Apenas um consultor especializado consegue projetar vertedouros e filtros de transição adequados para evitar desastres ambientais e materiais.