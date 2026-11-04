Resumo executivo ⚡ Circuito magnético supercondutor 1.232 ímãs dipolos principais geram campos de 8,3 Tesla para curvar a trajetória dos feixes. ❄️ Resfriamento criogênico extremo 120 toneladas de hélio superfluido mantêm a estrutura a 1,9 Kelvin (-271,25 °C). 🚇 Túnel profundo circular de 27 km Escavado entre 50 e 175 metros de profundidade para isolar o sistema de vibrações da superfície. 🌌 Vácuo ultra-alto de isolamento Tubos mantidos sob pressão de 10⁻¹³ atm evitam que as partículas colidam com moléculas de ar.

Operando a 100 metros abaixo da terra, a maior máquina do planeta utiliza temperaturas mais frias que o espaço sideral para guiar prótons em velocidades próximas à da luz.

Por que os ímãs do acelerador precisam funcionar perto do zero absoluto?

Imagine tentar segurar um carro de corrida em uma curva fechada usando apenas fios de fita adesiva. Se a força de atrito não for forte o bastante, o veículo sai da pista na primeira virada. No Large Hadron Collider acontece o mesmo quando prótons giram quase à velocidade da luz: sem campos magnéticos gigantescos, os feixes escapam e destroem as paredes do tubo.

Para gerar essa força extrema de 8,3 Tesla sem derreter os cabos elétricos por aquecimento, a engenharia resfria o sistema com hélio superfluido a 1,9 Kelvin (-271,25 °C). Nessa temperatura, a liga de Nióbio-Titânio atinge o estado de supercondutividade. A resistência elétrica cai a zero, permitindo que correntes de 11.850 amperes fluam sem perder energia.

Os ímãs supercondutores ajudam a manter os feixes de partículas em trajetórias controladas dentro do acelerador. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões técnicas e a capacidade do anel do LHC?

A montagem da infraestrutura criogênica exigiu componentes fabricados sob tolerâncias micrométricas antes do posicionamento final nos galpões subterrâneos do CERN.

Comprimento total do anel circular: possui 26.659 metros de extensão contínua alojados em um túnel de 3,8 metros de diâmetro interno.

Massa total de ímãs dipolos supercondutores: 1.232 unidades principais de 15 metros de comprimento, cada uma pesando cerca de 35 toneladas métricas.

1.232 unidades principais de 15 metros de comprimento, cada uma pesando cerca de 35 toneladas métricas. Volume do fluido de refrigeração: utiliza cerca de 120 toneladas de hélio superfluido mantidas em circuito fechado pressurizado.

utiliza cerca de 120 toneladas de mantidas em circuito fechado pressurizado. Intensidade do campo magnético principal: alcança 8,3 Tesla em regime nominal, superando em mais de 100.000 vezes o campo magnético da Terra.

alcança 8,3 Tesla em regime nominal, superando em mais de 100.000 vezes o campo magnético da Terra. Profundidade de instalação do túnel: varia de 50 a 175 metros abaixo do solo, inclinado em 1,4% para otimizar a escavação em rocha calcária.

Como o sistema de hélio superfluido circula sem travar os feixes?

Quando o hélio líquido comum é resfriado abaixo de 2,17 Kelvin, ele se transforma no estado conhecido como Hélio II ou líquido superfluido. Nessa fase física, o fluido perde toda a sua viscosidade e adquire uma condutividade térmica centenas de vezes maior que a do cobre puro.

Essa propriedade permite que o líquido penetre nos menores poros dos cabos de Nióbio-Titânio, removendo qualquer calor gerado instantaneamente. Bombas de sucção criogênica mantêm a pressão de operação em 16 milibares, garantindo que o resfriamento permaneça estável sem interromper a circulação dos feixes.

Parâmetro Técnico Resfriamento Convencional (4,5 K) Hélio Superfluido LHC (1,9 K) 🌡️ Estado físico do fluido Líquido ebulição normal com viscosidade padrão Superfluido com viscosidade zero (Hélio II) ⚡ Campo magnético máximo Limitado a 5,0 – 6,0 Tesla em ligas de NbTi Alcança 8,3 Tesla com alta densidade de corrente ❄️ Condutividade térmica Limitada por bolhas de ebulição no metal Ultra-alta remoção de calor sem bolhas gasosas

O que o CERN e o LHC revelam sobre a física de partículas?

O funcionamento dos dipolos supercondutores exige uma infraestrutura integrada de refrigeração e isolamento a vácuo. O controle milimétrico do feixe de partículas impede colisões indesejadas contra as paredes do acelerador.

As instalações da organização europeia demonstram a escala dos compressores criogênicos operando em contínuo no subterrâneo.

Abaixo, um vídeo do canal oficial do CERN que aprofunda a engenharia da máquina:

Quais normas de engenharia regem a criogenia de alta pressão?

O dimensionamento das tubulações e criostatos seguiu os padrões internacionais de vasos de pressão ASME B31.3 e as diretrizes estritas da norma ISO 21010 para equipamentos criogênicos. O projeto estrutural atendeu aos critérios rigorosos do código de segurança do próprio CERN Safety Code.

Essas diretrizes exigem sistemas de alívio de pressão redundantes para o caso de um “quench” — quando um ímã perde repentinamente a supercondutividade e aquece o hélio. Válvulas de alívio de grande capacidade descarregam a expansão do gás com segurança em milissegundos.

O sistema criogênico utiliza hélio para manter os ímãs supercondutores do LHC próximos de –271 °C. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando um projeto exige a consultoria de um engenheiro criogênico?

Sempre que uma instalação envolve fluidos liquefeitos a temperaturas ultrabaixas, vácuo de alta intensidade ou tubulações de supercondutores, o suporte de um engenheiro criogênico e de um especialista em sistemas de vácuo é indispensável. Eles calculam o isolamento térmico e a contração dos materiais.

Construir redes de distribuição de gases liquefeitos sem analisar a dilatação diferencial pode provocar fraturas frágeis nos tubos e vazamentos perigosos. A consultoria especializada garante a escolha das ligas metálicas adequadas e a segurança da operação.