Como saber qual perfume a pessoa gosta: as pistas estão na rotina dela

Perfume é daqueles presentes que dão um friozinho na barriga. A pessoa não pode experimentar antes de ganhar, mas perguntar diretamente estraga a surpresa. A boa notícia é que dá para descobrir muita coisa prestando atenção, sem fazer pergunta nenhuma.

As pistas aparecem no dia a dia. A primeira é o perfume que a pessoa já usa, que costuma ficar à vista no banheiro, na penteadeira ou na bolsa. A segunda é o cheiro que fica no casaco ou no abraço. A terceira é a rotina: quem vive correndo entre trabalho e compromissos, quem adora sair à noite, quem gosta mesmo é de ficar em casa cuidando das plantas. Junte tudo isso ao momento que a pessoa está vivendo e você já sabe por onde começar.

A Mahogany , marca brasileira de perfumaria e cosméticos fundada em 1991, parte do mesmo princípio: primeiro a história de quem vai ganhar, depois a fragrância. Por isso, criou plataformas que ajudam nessa escolha. “Ninguém chega à loja pedindo um termo técnico. As pessoas contam que a filha vai se formar, que o irmão foi promovido, que a mãe merece um carinho depois de um ano complicado. As quatro plataformas funcionam como jornadas emocionais e olfativas que transformam essa conversa em escolha”, conta Mariella Camargo, gerente de Marketing e Trade Marketing da Mahogany.

Repare no banheiro e no abraço

O frasco que a pessoa já usa é a pista de ouro. Se der para dar uma espiadinha discreta, anote o nome. Se houver mais de um, anote todos, porque juntos eles mostram o que ela procura num perfume: leveza, frescor, um toque doce ou mais presença. E não precisa decorar nada técnico. Na loja, basta mostrar o nome ou explicar do seu jeito: mais floral, cítrico, amadeirado, docinho ou fresquinho.

Não deu para espiar? Chame um aliado. Um amigo próximo ou alguém da família pode descobrir o nome sem levantar suspeita, desde que o segredo fique bem guardado até a hora de abrir o pacote.

O momento também conta

Além do gosto, vale pensar no que a pessoa está vivendo. Na Mahogany, as quatro plataformas ajudam a traduzir o momento da pessoa e escolher o perfume certo. Status é para conquistas, como uma promoção ou uma formatura. Sedução combina com quem gosta de intensidade e sonha grande. Autenticidade fala de bem-estar e de reencontro consigo. Afeto é a dos presentes de carinho, como o da mãe ou o da avó.

E quando não tem pista nenhuma? Acontece, principalmente com quem a gente conhece pouco. Aí o momento vale mais que o gosto: o fim de ano, uma conquista ou um agradecimento, por exemplo. Perfumes mais leves e versáteis são a aposta mais tranquila.

Quer caprichar? Junte ao perfume um hidratante, um sabonete líquido, um óleo corporal ou produtos para cabelo e barba da mesma linha, que levam a fragrância preferida para o banho e para a pele. A coleção de kits de Natal da Mahogany deste ano saiu mais cedo, no ritmo do calendário das 20 mil consultoras da marca, que atendem clientes no bairro e em cidades vizinhas.

Na hora do teste

Com a história do presenteado em mente, a ida à loja fica bem mais rápida. As lojas da rede, em sua maioria operadas por franqueados no modelo de franquia da Mahogany , também servem de ponto de retirada para quem compra pelo site, que atende o país inteiro. Por lá, nada de borrifar no ar: dê tempo ao perfume. “A mesma fragrância pode se comportar de um jeito diferente em cada pele. Por isso recomendamos aplicar no pulso, esperar alguns minutos e só então decidir: o que fica depois desse tempo é o que vai acompanhar a pessoa ao longo do dia. Na pele hidratada, a fragrância costuma durar mais”, ensina Kátia Nunes, gerente de Desenvolvimento de Produtos e Inovação da Mahogany. Como quem testa não é quem vai ganhar, no caso do presente a melhor referência é a fita olfativa, avaliada não só no primeiro momento, mas também depois de alguns minutos.

No fim das contas, saber qual perfume a pessoa gosta é questão de reparar: no frasco, no abraço, na rotina e no momento. Com essas pistas, o presente deixa de ser aposta e vira prova de carinho.