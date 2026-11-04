Como saber qual perfume a pessoa gosta: as pistas estão na rotina dela
O frasco no banheiro, o cheiro que fica no abraço e até o jeito de passar o fim de semana dizem muito sobre o perfume que vai agradar. Depois, é só contar essa história na loja
Perfume é daqueles presentes que dão um friozinho na barriga. A pessoa não pode experimentar antes de ganhar, mas perguntar diretamente estraga a surpresa. A boa notícia é que dá para descobrir muita coisa prestando atenção, sem fazer pergunta nenhuma.
As pistas aparecem no dia a dia. A primeira é o perfume que a pessoa já usa, que costuma ficar à vista no banheiro, na penteadeira ou na bolsa. A segunda é o cheiro que fica no casaco ou no abraço. A terceira é a rotina: quem vive correndo entre trabalho e compromissos, quem adora sair à noite, quem gosta mesmo é de ficar em casa cuidando das plantas. Junte tudo isso ao momento que a pessoa está vivendo e você já sabe por onde começar.
A Mahogany, marca brasileira de perfumaria e cosméticos fundada em 1991, parte do mesmo princípio: primeiro a história de quem vai ganhar, depois a fragrância. Por isso, criou plataformas que ajudam nessa escolha. “Ninguém chega à loja pedindo um termo técnico. As pessoas contam que a filha vai se formar, que o irmão foi promovido, que a mãe merece um carinho depois de um ano complicado. As quatro plataformas funcionam como jornadas emocionais e olfativas que transformam essa conversa em escolha”, conta Mariella Camargo, gerente de Marketing e Trade Marketing da Mahogany.
Repare no banheiro e no abraço
O frasco que a pessoa já usa é a pista de ouro. Se der para dar uma espiadinha discreta, anote o nome. Se houver mais de um, anote todos, porque juntos eles mostram o que ela procura num perfume: leveza, frescor, um toque doce ou mais presença. E não precisa decorar nada técnico. Na loja, basta mostrar o nome ou explicar do seu jeito: mais floral, cítrico, amadeirado, docinho ou fresquinho.
Não deu para espiar? Chame um aliado. Um amigo próximo ou alguém da família pode descobrir o nome sem levantar suspeita, desde que o segredo fique bem guardado até a hora de abrir o pacote.
O momento também conta
Além do gosto, vale pensar no que a pessoa está vivendo. Na Mahogany, as quatro plataformas ajudam a traduzir o momento da pessoa e escolher o perfume certo. Status é para conquistas, como uma promoção ou uma formatura. Sedução combina com quem gosta de intensidade e sonha grande. Autenticidade fala de bem-estar e de reencontro consigo. Afeto é a dos presentes de carinho, como o da mãe ou o da avó.
E quando não tem pista nenhuma? Acontece, principalmente com quem a gente conhece pouco. Aí o momento vale mais que o gosto: o fim de ano, uma conquista ou um agradecimento, por exemplo. Perfumes mais leves e versáteis são a aposta mais tranquila.
Quer caprichar? Junte ao perfume um hidratante, um sabonete líquido, um óleo corporal ou produtos para cabelo e barba da mesma linha, que levam a fragrância preferida para o banho e para a pele. A coleção de kits de Natal da Mahogany deste ano saiu mais cedo, no ritmo do calendário das 20 mil consultoras da marca, que atendem clientes no bairro e em cidades vizinhas.
Na hora do teste
Com a história do presenteado em mente, a ida à loja fica bem mais rápida. As lojas da rede, em sua maioria operadas por franqueados no modelo de franquia da Mahogany, também servem de ponto de retirada para quem compra pelo site, que atende o país inteiro. Por lá, nada de borrifar no ar: dê tempo ao perfume. “A mesma fragrância pode se comportar de um jeito diferente em cada pele. Por isso recomendamos aplicar no pulso, esperar alguns minutos e só então decidir: o que fica depois desse tempo é o que vai acompanhar a pessoa ao longo do dia. Na pele hidratada, a fragrância costuma durar mais”, ensina Kátia Nunes, gerente de Desenvolvimento de Produtos e Inovação da Mahogany. Como quem testa não é quem vai ganhar, no caso do presente a melhor referência é a fita olfativa, avaliada não só no primeiro momento, mas também depois de alguns minutos.
No fim das contas, saber qual perfume a pessoa gosta é questão de reparar: no frasco, no abraço, na rotina e no momento. Com essas pistas, o presente deixa de ser aposta e vira prova de carinho.