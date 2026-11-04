O que é catingueira, a erva do sertão que vai marcar a virada para 2027

Pouca gente já ouviu falar dela, mas a catingueira pode ganhar espaço nos rituais da próxima virada. A planta, típica do sertão nordestino, é a principal aposta da Santa Frescura , marca brasileira especializada em banhos energéticos, para o Ano-Novo de 2027.

Conheça a catingueira

A catingueira é uma espécie da Caatinga. De acordo com a Embrapa Semiárido (unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a catingueira-verdadeira é nativa e endêmica do bioma, ou seja, é própria desse ambiente, com ocorrência confirmada em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais.

A Caatinga, onde a planta cresce, ocupa 86,2 milhões de hectares, dos quais 51,8 milhões seguem cobertos por vegetação nativa, segundo dados de 2024 do MapBiomas. É uma paisagem conhecida pela resistência da vegetação, e foi justamente essa característica que chamou a atenção da marca.

Por que ela virou símbolo de recomeço

Por estar ligada ao sertão, a planta carrega uma simbologia de resistência, adaptação e continuidade. Para a Santa Frescura, isso se traduz na força necessária para começar uma nova etapa. A ideia é transformar a virada em um momento de preparação simbólica para o que se quer construir, em vez de ficar só no desejo de um ano diferente.

Onde a catingueira entra no banho

A erva é a base do Começos, banho lançado pela marca para a passagem de ano. A mistura leva 11 ervas no total, e entre elas estão também romã, laranja, anis e macela, plantas que aparecem em costumes populares ligados à prosperidade, à alegria, ao acolhimento e à conexão espiritual.

A proposta do Começos é oferecer uma experiência ligada ao simbolismo da virada, preservando a relação entre as plantas, seus aromas e os significados culturais associados a elas. Por isso, a mistura junta ervas já conhecidas do público a uma espécie que muita gente ainda vai descobrir.

Todo ano a Santa Frescura apresenta ervas que fogem das mais conhecidas e explica os fundamentos de cada uma no guia de ervas do site. A escolha da catingueira segue essa linha de mostrar outras plantas do repertório brasileiro, valorizando ingredientes nacionais e saberes ligados à biodiversidade do país.

Uma tradição que segue forte

Os rituais de virada continuam populares. Na passagem para 2026, uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) apontou que 40% de quem ia comemorar a data se dizia adepto de simpatias, e 41% pretendiam vestir branco.

Os banhos de ervas fazem parte dessa lista e de diferentes tradições brasileiras, das práticas populares às religiões de matriz africana, com conhecimentos que passam de uma geração para outra.

À frente da marca, que tem dez anos de mercado, estão Tais Amante e Andhy Oca, sacerdotes e sócios que trabalham com pesquisa de ingredientes, desenvolvimento de formulações e valorização dos saberes populares sobre as plantas.

Na virada de 2027, enquanto muita gente vai repetir o branco, o brinde à meia-noite e os pedidos para o ano que começa, a marca aposta que a catingueira pode conquistar um lugar nesse repertório de rituais.

Resumindo, a catingueira é uma planta nativa da Caatinga, ligada à ideia de resistência, que chega aos banhos de Ano-Novo como símbolo de recomeço para quem quer marcar a entrada em 2027.