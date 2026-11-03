Resumo executivo 🚇 Rota subterrânea contínua Ligação direta de 34,6 quilômetros entre Frutigen e Raron sem subir a montanha. 🚆 Capacidade de tráfego misto Projetado para operar com 80 trens de carga e 50 trens de passageiros por dia. ⚡ Velocidade nos Alpes Permite que trens de passageiros alcancem até 200 km/h sob os maciços rochosos. 🏔️ Perfil de rampa suave Reduz a altitude máxima do trajeto para 828 metros acima do nível do mar.

A solução subterrânea que cortou os Alpes suíços com 34,6 quilômetros de trilhos para transportar passageiros e cargas em alta velocidade.

Por que o túnel plano permite transportar mais carga sem aumentar os motores?

Quando uma locomotiva sobe uma montanha íngreme, ela gasta quase toda a força tentando vencer a gravidade. No Túnel de Base de Lötschberg, os trilhos foram assentados em um perfil retilíneo que atravessa a rocha, funcionando como uma ferrovia de planície.

A inclinação máxima caiu de 27 por mil na linha histórica para apenas 13 por mil no túnel subterrâneo. Por isso, um único trem de carga transporta até 4.000 toneladas de mercadorias sem precisar de locomotivas auxiliares de empurre.

A redução das inclinações facilita a circulação de composições ferroviárias de carga — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e a capacidade operacional da estrutura?

A operação diária acompanhada pela UVEK exige métricas rigorosas de segurança, ventilação e controle de tráfego para manter a linha em pleno funcionamento.

Capacidade diária de tráfego misto: opera com até 80 trens de carga e 50 trens de passageiros a cada 24 horas, totalizando 130 composições diárias.

Extensão total da galeria principal: possui 34,6 quilômetros de comprimento conectando o portal de Frutigen ao portal de Raron .

possui 34,6 quilômetros de comprimento conectando o portal de ao portal de . Velocidade operacional máxima: trens de passageiros transitam a até 200 km/h, reduzindo o tempo de viagem entre Berna e o cantão de Valais.

trens de passageiros transitam a até 200 km/h, reduzindo o tempo de viagem entre Berna e o cantão de Valais. Altitude máxima do trajeto: atinge o ponto mais alto a 828 metros acima do nível do mar, contra os 1.240 metros da rota histórica de montanha.

atinge o ponto mais alto a 828 metros acima do nível do mar, contra os 1.240 metros da rota histórica de montanha. Sistema de sinalização ferroviária: utiliza o padrão internacional ETCS Nível 2 para controlar a distância entre os trens sem necessidade de sinais luminosos na via.

Como funciona a ventilação e o escape de emergência no interior da montanha?

Dentro de um tubo subterrâneo com dezenas de quilômetros, o ar quente gerado pelos freios e motores precisa circular de forma controlada. Exaustores de alta potência empurram o ar fresco através de galerias paralelas e mantêm a pressão estável durante a passagem das composições.

Se ocorrer algum incidente, saídas de emergência conectadas por travessões pressurizados a cada 333 metros conduzem os passageiros a locais seguros. Assim, a fumaça é isolada e as equipes de resgate acessam o trecho sem interceptar os trilhos ativos.

Rota Ferroviária Linha Histórica de Montanha Túnel de Base de Lötschberg 🏔️ Altitude máxima 1.240 metros de altitude 828 metros de altitude ⏱️ Velocidade máxima 80 km/h em trechos íngremes 200 km/h em via subterrânea 🚂 Carga por trem Restrita com suporte de empurre Até 4.000 toneladas contínuas

Quais normas técnicas garantem a segurança de túneis de alta velocidade?

As diretrizes operacionais do projeto seguem as especificações da UVEK e os regulamentos técnicos da TSI (Especificações Técnicas de Interoperabilidade da União Europeia). Além disso, os métodos construtivos de escavação e contenção rochosa respeitam as normas da ABNT NBR 15645 para execução de obras subterrâneas.

Esses parâmetros determinam a espessura do revestimento de concreto projetado e os testes de fadiga dos trilhos sob cargas de impacto dinâmico. Seguir esses padrões impede deslocamentos da rocha e garante a integridade da galeria por mais de 100 anos.

A galeria subterrânea abriga trilhos e equipamentos necessários à circulação dos trens — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico especializado?

Escavações profundas, contenção de encostas e obras de infraestrutura subterrânea exigem o acompanhamento de um engenheiro geotécnico ou especialista em túneis. Apenas esse profissional pode analisar o comportamento do solo e projetar os sistemas de suporte adequados.

Tentar realizar perfurações ou escavações sem um estudo de sondagem e monitoramento estrutural pode causar desmoronamentos ou danos irreversíveis ao terreno. Todo projeto dessa complexidade exige responsabilidade técnica registrada no CREA.