Resumo executivo 🏗️ Plataforma de aço contínua Uma megaestrutura de 8 mil toneladas de aço que une três edifícios distintos a 200 metros de altura. 📐 Balanço recorde sem apoios Um trecho de 67 metros de extensão projetado no ar que se projeta além da última torre de sustentação. ⚙️ Juntas de expansão dinâmicas Conexões móveis que permitem que as torres oscilem individualmente sem rachar a plataforma. 🚀 Içamento em megablocos Montagem prévia no solo e elevação por macacos hidráulicos de treliças gigantescas de aço.

Erguer um parque suspenso do tamanho de três campos de futebol no topo de arranha-céus exige compensar o movimento natural dos prédios contra rajadas de vento e acomodações do solo.

Por que o SkyPark não se rompe quando os três prédios balançam com o vento?

Imagine três pessoas segurando juntas uma grande prancha de madeira sobre as cabeças: se uma delas der um passo para o lado, a prancha racha ou cai se estiver colada rigidamente aos braços. Para evitar o colapso, a engenharia precisou dar liberdade para que as torres balancem de forma independente sem estressar o aço.

A solução foi apoiar a cobertura sobre juntas de dilatação personalizadas e rolamentos multidirecionais de alta capacidade. Esse sistema absorve as movimentações por flexão e vibração induzidas pelos ventos marítimos, permitindo deflexões de até 500 milímetros entre os edifícios sem transferir cargas destrutivas para a plataforma.

A extremidade do SkyPark apresenta um balanço estrutural de aproximadamente 67 metros — Créditos: Imagem gerada por IA.

Qual é a métrica exata dos materiais e dimensões do SkyPark?

Os relatórios técnicos de montagem divulgados pela construtora JFE Engineering detalham a magnitude das especificações operacionais envolvidas na elevação deste complexo estrutural:

Massa estrutural total de 8.000 toneladas de aço: peso equivalente a mais de 500 ônibus urbanos de dois andares concentrados a 200 metros acima do solo.

Balanço livre de 67 metros: a maior projeção em balanço suspenso sem colunas de apoio do mundo na extremidade da Torre 3.

a maior projeção em balanço suspenso sem colunas de apoio do mundo na extremidade da Torre 3. Comprimento total de 340 metros: extensão longitudinal superior à altura da própria Torre Eiffel deitada sobre os edifícios.

extensão longitudinal superior à altura da própria Torre Eiffel deitada sobre os edifícios. Divisão em 14 módulos de treliça pesada: segmentos pré-fabricados no solo para otimizar o cronograma de içamento por macacos hidráulicos.

segmentos pré-fabricados no solo para otimizar o cronograma de içamento por macacos hidráulicos. Piscina de borda infinita com 150 metros: volume hidráulico de 1.400 metros cúbicos apoiado sobre macacos de nivelamento automatizados.

Como funcionou a operação de içamento dos blocos de aço a 200 metros de altura?

Tentar erguer milhares de barras de aço peça por peça no topo de prédios altos é extremamente perigoso e lento por causa das ventanias frequentes na baía. A equipe de construção resolveu esse gargalo montando os enormes esqueletos de aço no chão primeiro, para depois subi-los prontos.

Utilizando a técnica de içamento por cabo macaco (strand jacking), potentes pistões hidráulicos elevaram módulos de até 1.400 toneladas a uma velocidade contínua de 4 metros por hora. A precisão milimétrica impediu torções no aço estrutural de alta resistência durante as subidas diurnas.

Parâmetro Construtivo Método Convencional em Altura Método Aplicado (SkyPark JFE) 🏗️ Logística de Montagem Montagem peça a peça com guindastes de torre Pré-montagem em solo e içamento em macroblocos 🔄 Conexão Estrutural Vinculação rígida contínua por solda direta Juntas deslizantes de dilatação e niveladores ⏱️ Segurança Operacional Alta exposição dos operários a ventos de altitude Trabalho concentrado no solo com controle fabril

Quais normas regulamentam o projeto de estruturas metálicas em grande balanço?

O dimensionamento de elementos em aço sob tensões extremas segue padrões internacionais como o Eurocode 3 e a norma norte-americana ANSI/AISC 360, além das especificações locais da Building and Construction Authority (BCA) de Singapura.

Essas diretrizes exigem verificações rigorosas de fadiga do material, vibração induzida por vento e estados limites de serviço, garantindo que mesmo sob ventos tempestivos a deformação permaneça rigorosamente dentro das margens de segurança estrutural.

: A estrutura metálica do SkyPark foi montada com grandes segmentos de aço içados até o topo das torres — Créditos: Imagem gerada por IA.

Quando é necessário consultar um engenheiro especialista em estruturas metálicas?

Qualquer projeto que envolva grandes vãos livres, marquises em balanço ou reforço estrutural em edificações existentes exige a consultoria direta de um engenheiro estrutural especializado em estruturas de aço.

Dimensionar apoios sem a devida análise de cargas dinâmicas e de deformação elástica pode resultar em trincas graves na alvenaria ou no colapso repentino dos pontos de fixação da obra.