Ao olhar para o chão do boxe durante o banho, você percebe linhas escuras e encardidas entre os pisos de cerâmica que não saem por nada, mesmo esfregando com sabão em pó durante a faxina do fim de semana.
Por que o bicarbonato e a água sanitária estragam o rejunte do banheiro?
Limpar o rejunte com água sanitária pura é como usar uma lixa grossa para tirar sujeira de um móvel de madeira: a manchas somem na hora, mas a superfície fica cheia de pequenos buracos. O produto alcalino forte reage com o cimento da junta e faz a massa esfarelar aos poucos.
O bicarbonato de sódio atua como um abrasivo mecânico pesado que desgasta a vedação entre os azulejos, enquanto o hipoclorito de sódio descola os polímeros do rejunte cimentício. Com a perda do selamento mineral, os poros da massa aumentam e passam a absorver o dobro de umidade e bolor em poucas semanas.
Quais produtos de limpeza destroem os pisos e revestimentos do box?
Produtos químicos agressivos como ácido muriático, soda cáustica e limpa-alumínio retiram o brilho das cerâmicas e corroem o esmalte das peças. Segundo orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14992), a limpeza de juntas revestidas deve preservar a integridade química da argamassa de rejuntamento.
Misturar cloro com vinagre ou amônia libera gases tóxicos que queimam as vias respiratórias e mancham permanentemente as torneiras cromadas do banheiro. O uso contínuo desses corrosivos cria frestas invisíveis na junta por onde a água infiltra até atingir a laje do vizinho.
Como desencardir as juntas do piso usando apenas detergente neutro e vinagre?
Remover a crosta escura do piso sem danificar o acabamento exige misturar partes iguais de água morna e vinagre de álcool com algumas gotas de detergente neutro. A temperatura morna da água derrete a gordura de condicionador, enquanto o ácido acético desfaz os sais minerais estagnados.
Aplique a solução diretamente nas linhas e siga o passo a passo com materiais simples para limpar os sulcos sem desgastar o material:
- Borrife a mistura de vinagre morno: Aplique a solução diluída em 50% de água morna sobre o rejunte seco e deixe agir por 15 minutos.
- Esfregue com escova de nylon macia: Faça movimentos circulares usando uma escova de dentes antiga ou escova própria para juntas sem fazer pressão excessiva.
- Enxágue com água limpa: Remova todo o caldo escuro liberado pelas cerdas utilizando o chuveirinho em água corrente.
- Seque o piso com pano de microfibra: Elimine o excesso de umidade do chão para evitar a formação imediata de novos focos de fungos.
|Método de Limpeza
|Efeito no Rejunte
|Resultado Prático
|🧪 Água sanitária pura
|Dissolve a liga mineral e aumenta os poros da massa
|Clareia rápido, mas volta a encardir em poucos dias
|🧽 Pasta de bicarbonato
|Atrito abrasivo que desgasta a proteção da junta
|Remove a sujeira rasteira, mas risca cerâmicas polidas
|✨ Vinagre morno com detergente
|Desfaz gorduras corporais sem reagir com o cimento
|Limpeza segura que mantém a vedação intacta
Onde acompanhar o passo a passo seguro para higienizar pisos e rejungamentos?
Adoção de métodos suaves na rotina de higiene do banheiro previne a necessidade de reformas precoces para troca de pisos soltos. Entender a química dos produtos evita que reações indesejadas manchem as peças sanitárias.
Profissionais da área de organização e conservação predial mostram na prática como aplicar soluções diluídas com o mínimo esforço físico. As técnicas adequadas garantem um ambiente limpo e livre de proliferação fungada.
Abaixo, um vídeo do canal Hoje em Dia (YouTube) com o Dr. Bactéria que aprofunda o tema:
O que dizem as pesquisas oficiais sobre a limpeza de superfícies porosas?
Diretrizes sobre sanificação publicadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) destacam que desinfetantes clorados devem ser usados com moderação em materiais minerais absorventes. O acúmulo de resíduos químicos altera o pH do ambiente e acelera o descolamento de rejuntes sintéticos e cimentícios.
Manter a ventilação constante no banheiro após o banho reduz a umidade relativa do ar para níveis abaixo de 60%. Essa simples troca de ar impede a germinação de esporos de mofo sem a necessidade de esfregar o chão com corrosivos diários.
Quando é necessário chamar um azulejista ou profissional de impermeabilização?
Se o rejunte estiver caindo em pedaços, esfarelando ao toque ou apresentando vazamentos no teto do andar inferior, chame um azulejista profissional ou um especialista em impermeabilização. Tentar cobrir buracos com nova camada de massa sobre a sujeira antiga prende o mofo na estrutura.
A raspagem completa das vedações antigas e a aplicação de rejunte epóxi em áreas molhadas devem ser feitas com ferramentas apropriadas para não rascar as bordas das cerâmicas. O serviço especializado reestabelece a estanqueidade do banheiro e previne danos estruturais graves.📖 Leia também: Como limpar o box de vidro temperado em casa usando vinagre morno e detergente para eliminar manchas de calcario
Fazer a limpeza leve com vinagre morno a cada 15 dias mantém as juntas do banheiro claras e preserva o rejunte por muito mais tempo.
Nota de segurança: Este artigo possui caráter informativo; nunca misture vinagre com água sanitária ou outros produtos clorados, pois a reação química gera vapores tóxicos prejudiciais à saúde.