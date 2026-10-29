Com 2.460 metros de extensão e pilonos que superam a altura da Torre Eiffel, a ponte estaiada no sul da França desafiou os ventos de 200 km/h do vale do Rio Tarn.
Por que os engenheiros empurraram a ponte pelo ar em vez de montar por baixo?
Montar uma estrutura tradicional exige erguer torres e andaimes apoiados no chão ao longo de todo o percurso. Em um vale com mais de 200 metros de profundidade, construir escoramentos temporários no solo seria inviável pelo custo e pela instabilidade do terreno.
A construtora Eiffage e o projetista Michel Virlogeux escolheram o método de lançamento incremental. A pista foi fabricada em módulos em solo firme nas duas pontas e empurrada milímetro a milímetro sobre os pilares, unindo-se exatamente no meio do vale acima do rio.
Quais são os números e dados técnicos reais do Viaduto de Millau?
A precisão do projeto exigiu margens de tolerância milimétricas no alinhamento das seções de aço durante a movimentação sobre os pilares de concreto.
Peso total do tabuleiro metálico: a estrutura da pista utiliza 36.000 toneladas de aço de alta resistência S355 fabricado pela montadora industrial de estruturas metálicas.
- Altura máxima da estrutura: alcança 343 metros do solo ao topo do pilono P2, superando a Torre Eiffel em 19 metros.
- Extensão dos vãos principais: cada vão entre os pilares permanentes mede 342 metros de distância livre.
- Velocidade de empurramento hidráulico: os macacos deslocavam a pista a uma velocidade média de 9 metros por hora sobre roletes articulados.
- Quantidade de pilares de concreto: conta com 7 pilares de concreto C60/75 fundados sobre estacas escavadas de 15 metros na rocha.
Como funciona a mecânica dos empurradores hidráulicos no topo dos pilares?
Cada pilar de concreto recebeu um par de dispositivos hidráulicos batizados de tradutores no topo. Esses equipamentos levantavam a pista de aço alguns milímetros, empurravam a estrutura para a frente e a apoiavam suavemente de volta na superfície do pilar.
Para evitar que a ponta da pista caísse pelo próprio peso antes de alcançar o pilar seguinte, a equipe instalou torres temporárias de apoio de aço e cabos guias no topo do tabuleiro. Assim, o vão de 342 metros foi reduzido para 171 metros durante o lançamento, mantendo a estrutura nivelada.
Quais normas técnicas orientam o projeto e a segurança de pontes estaiadas?
A concepção e o dimensionamento do Viaduto de Millau seguiram os conjuntos de normas europeias Eurocode 2 para estruturas de concreto e Eurocode 3 para estruturas de aço.
No Brasil, projetos semelhantes de pontes e viadutos rodoviários seguem a ABNT NBR 7187 e diretrizes do DNIT, que exigem análises dinâmicas de carga móvel, efeitos de fadiga nos cabos e ensaios aerodinâmicos em túnel de vento.
Quando consultar um engenheiro especialista em estruturas de pontes?
O projeto de pontes, viadutos e travessias de grandes vãos exige a contratação e avaliação direta de um engenheiro estrutural ou engenheiro calculista especialista em pontes.
O dimensionamento de métodos construtivos como o lançamento incremental envolve análises complexas de flexão temporária e fadiga do material. Um erro na distribuição de cargas durante o empurramento pode causar a queda da estrutura antes mesmo da inauguração.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de pontes, viadutos ou estruturas metálicas de grande vão, recomenda-se a avaliação de um engenheiro estrutural ou consultor de estruturas, especialmente em contextos de risco de instabilidade por vento, deformação de tabuleiro e colapso por carga móvel.