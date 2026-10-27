Projetado pela incorporadora estatal Nakheel e construído pela empreiteira holandesa Van Oord, o arquipélago artificial exigiu técnicas avançadas de geotecnia marinha e compactação profunda para evitar o afundamento de edifícios sobre a areia do Golfo Pérsico.
Por que a areia do fundo do mar não cede sob o peso de prédios e avenidas?
Quando você pisa na areia molhada da praia, o pé afunda porque os grãos estão soltos, com água e ar preenchendo os vazios entre eles. Para construir prédios pesados sobre esse tipo de terreno, é necessário espremer a areia até que os grãos fiquem travados como um bloco sólido.
Na Palm Jumeirah, os engenheiros utilizaram a técnica de vibroflutuação profunda. Sondas metálicas pesadas perfuraram o aterro solto injetando água sob alta pressão enquanto vibravam em frequências específicas, força equivalente a sacudir uma caixa de cereais para acomodar o conteúdo. Isso reduziu o volume de vazios e aumentou a capacidade de suporte do solo de 50 kPa para mais de 200 kPa, prevenindo o afundamento estrutural.
Quais são as dimensões e os volumes de material utilizados na Palm Jumeirah?
A execução do aterro hidráulico exigiu a extração de material do leito marinho por navios dragas do tipo autotransportador de sucção, manipulando volumes gigantescos para formar o tronco e as 17 copas da palmeira.
Volume total de areia dragada: cerca de 120 milhões de m³ de areia marinha retirada do fundo do mar e lançada por jateamento mecânico sobre o leito costeiro.
- Massa de rochas do quebra-mar: mais de 7 milhões de toneladas de blocos de rocha extraídos de pedreiras nos Emirados Árabes Unidos.
- Extensão contínua do quebra-mar: barreira externa no formato de crescente com 11 km de comprimento e 200 metros de largura na base.
- Profundidade média do aterro: elevação do solo marinho de 10 metros abaixo do nível do mar até 4 metros acima da linha de maré alta.
- Precisão do posicionamento por satélite: utilização de sistema GPS diferencial com margem de erro inferior a 1 centímetro para navegação das dragas.
Como o quebra-mar de 11 km protege as ilhas contra a erosão das ondas?
O maior risco para uma ilha de areia é ser arrastada pelas correntes marítimas e por tempestades no oceano. Para evitar a erosão contínua, os engenheiros ergueram um quebra-mar circular de 11 km envolvente antes de lançar a areia das ilhas internas.
A estrutura funciona em camadas progressivas. A base é composta por areia e cascalho fino, coberta por uma camada intermediária de pedras menores e protegida externamente por blocos de rocha de até 6 toneladas cada. As fendas entre as rochas dissipam a energia das ondas sem quebrar a estrutura, reduzindo o impacto do mar contra as praias habitadas.
Quais normas técnicas de engenharia hidráulica e costeira orientam este tipo de obra?
Projetos de engenharia costeira e aterros marítimos seguem diretrizes internacionais rigorosas, como o manual técnico CIRIA Rock Manual da instituição britânica CIRIA, em conjunto com os padrões de projeto costeiro da norma BS 6349 da British Standards Institution.
No Brasil, a norma NBR 6122 da ABNT estabelece os critérios de projeto e execução de fundações profundas e melhoramento de solos, exigindo ensaios de penetração contínua para comprovar a densidade relativa da areia após processos de adensamento.
Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico ou especialista costeiro?
Obras executadas em áreas de marinha, aterros sobre solos moles ou contenções à beira-mar exigem a supervisão direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro costeiro.
Intervenções sem estudo prévio de dinâmica de marés e ensaios de capacidade de carga do solo podem gerar erosão acelerada das praias vizinhas e recalques estruturais graves em construções no entorno.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos de engordamento de praia, aterros costeiros e contenção marítima locais, recomenda-se a avaliação de um engenheiro geotécnico ou engenheiro costeiro, especialmente em cenários com risco de erosão marinha, liquefação do solo e impacto ambiental na zona costeira.