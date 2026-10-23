Resumo executivo 🧱 Resistência à compressão O concreto suporta forças pesadas de esmagamento no pilar sem sofrer deformação. ⛓️ Resistência à tração As barras de aço absorvem o estiramento nas vigas, evitando que a peça se parta ao meio. 🌡️ Dilatação equivalente Aço e concreto expandem no mesmo ritmo térmico, mantendo a peça unida no calor e no frio. 🛡️ Proteção contra corrosão A alcalinidade do cimento cria uma camada química que protege o aço interno contra ferrugem.

Descubra como o trabalho conjunto do concreto com o aço absorve forças de compressão e tração sem que a estrutura colapse sob cargas colossais. Construir edifícios com dezenas de andares exige vencer toneladas de peso vertical e rajadas laterais de vento sem romper os pilares da base.

Por que o concreto sozinho racharia sob o peso de um edifício alto?

Se você tentar dobrar um giz escolar, ele quebra facilmente ao meio em vez de esticar. O concreto comporta-se da mesma forma: suporta cargas gigantescas quando espremido, mas trinca ao sofrer qualquer esforço de estiramento provocado pelo vento ou pela flexão das vigas.

Para resolver essa limitação física, os engenheiros inserem barras de aço de alta resistência no interior da peça antes do lançamento do concreto. Enquanto o concreto classe C50 suporta 50 MPa de pressão à compressão, o aço tipo CA-50 resiste a 500 MPa à tração, criando a estrutura de concreto armado.

Em uma viga submetida à flexão, concreto e armadura contribuem de maneiras diferentes para resistir aos esforços internos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais dados técnicos definem a integração entre o aço e o concreto?

O dimensionamento seguro de colunas e lajes em grandes alturas segue parâmetros rigorosos estabelecidos por normas internacionais de engenharia estrutural.

Resistência característica do concreto (fck): atinge de 50 MPa a 80 MPa em edifícios altos, suportando a pressão exercida por dezenas de pavimentos sobre a fundação.

Limite de escoamento do aço (fyk): padronizado em 500 MPa para o aço CA-50, impedindo o estiramento plástico sob cargas acidentais.

padronizado em 500 MPa para o aço CA-50, impedindo o estiramento plástico sob cargas acidentais. Nervuras de aderência mecânica: sulcos salientes na superfície da barra de aço que cravam no concreto, garantindo a transferência direta de forças.

sulcos salientes na superfície da barra de aço que cravam no concreto, garantindo a transferência direta de forças. Coeficiente de dilatação térmica linear: fixado em aproximadamente 1,0 x 10^-5 por grau Celsius no concreto e 1,2 x 10^-5 no aço, evitando tensões internas.

fixado em aproximadamente 1,0 x 10^-5 por grau Celsius no concreto e 1,2 x 10^-5 no aço, evitando tensões internas. Cobrimento mínimo da armadura: espessura de concreto entre 25 mm e 40 mm que protege a armadura contra a ação do fogo e da umidade.

Como o aço e o concreto trabalham juntos durante uma tempestade?

Quando um vento forte atinge a fachada de um arranha-céu, o edifício inclina frações de grau para o lado oposto. Essa movimentação faz com que um lado da coluna seja comprimido contra o solo enquanto o outro lado tenta se esticar para cima.

Nesse momento, o concreto do lado espremido absorve a pressão, enquanto as barras de aço do lado esticado seguram a estrutura como cabos tencionados. Como a mistura líquida penetra entre as nervuras metálicas e endurece, os dois materiais agem como um único bloco sólido.

Sistema Estrutural Comportamento à Tração Aplicação Típica 🧱 Concreto Simples Baixíssimo (sofre ruptura frágil sob tensão). Calçadas, blocos de fundação e enchimentos sem flexão. 🏗️ Concreto Armado Absorvido pelas barras internas de aço CA-50. Vigas, pilares e lajes de prédios residenciais e comerciais. 🏙️ Estruturas Mistas Absorvido por perfis metálicos e concreto confinado. Arranha-céus de grande porte e pontes de grande vão.

Como as normas técnicas orientam os cálculos de estruturas de concreto?

O dimensionamento de peças sujeitas à flexão e compressão exige prever as deformações dos materiais e os limites de fissuração.

O vídeo a seguir apresenta os princípios fundamentais da revisão da norma de estruturas e mostra como as forças internas se distribuem na seção do pilar.

Abaixo, um vídeo do canal Juliano Demarche – Engenharia Estrutural que aprofunda o tema:

Qual norma regulamenta o projeto de estruturas de concreto no Brasil?

No Brasil, o dimensionamento dessas estruturas segue estritamente a norma ABNT NBR 6118 para concreto e a ABNT NBR 8800 para estruturas mistas de aço e concreto.

Esses códigos fixam coeficientes de segurança para os materiais e estabelecem o cobrimento necessário contra a umidade. Seguindo esses parâmetros, os engenheiros garantem vida útil projetada superior a 50 anos para a edificação.

As nervuras das barras de armadura contribuem para a aderência mecânica e a transferência de esforços entre o aço e o concreto — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para avaliar o concreto?

O aparecimento de fissuras em vigas, o descascamento do concreto ou manchas de ferrugem expostas exigem a vistoria técnica imediata de um engenheiro estrutural.

Intervenções sem cálculo prévio, como furos em vigas para tubulações ou remoção de pilares, podem interromper a transferência de forças entre o aço e o concreto. Não é um trabalho que você faz sem respaldo técnico porque a alteração incorreta compromete a estabilidade global do prédio.