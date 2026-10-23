Murilo Quintas aposta em estratégia para facilitar o crédito imobiliário

A compra de um imóvel representa uma das decisões financeiras mais importantes na vida de muitas pessoas. No entanto, entre a escolha da propriedade e a assinatura do contrato, existe um caminho que envolve análises bancárias, documentação, condições de financiamento e decisões que podem impactar o orçamento por muitos anos.

É nesse cenário que atua a MB Crédito Imobiliário, empresa sediada em Vitória, com filiais em Vila Velha, Serra e Linhares, no Espírito Santo, fundada pelo empresário Murilo Quintas.

Com uma proposta que vai além da intermediação de financiamentos, a MB trabalha para identificar as alternativas de crédito mais adequadas à realidade de cada cliente, oferecendo orientação especializada e acompanhamento durante as diferentes etapas da operação.

A empresa mantém relacionamento com os principais bancos do país, permitindo avaliar propostas e comparar condições de financiamento. Mais do que encontrar uma taxa atrativa, a proposta é estruturar uma operação que considere o perfil financeiro, os objetivos e o planejamento de quem deseja adquirir um imóvel.

Uma empresa que nasceu para enxergar além da compra do imóvel

A origem da MB Crédito Imobiliário está diretamente ligada à trajetória profissional de seu fundador, Murilo Quintas.

Antes de empreender, Murilo iniciou sua carreira no meio jurídico e migrou para o setor financeiro, onde adquiriu experiência com operações financeiras e passou a observar de perto as dificuldades enfrentadas por pessoas que desejavam financiar um imóvel.

Foi nesse ambiente que identificou uma oportunidade: muitos compradores tinham o objetivo de conquistar a casa própria, mas não possuíam o conhecimento necessário para avaliar as possibilidades de financiamento disponíveis ou compreender as exigências das instituições financeiras.

Essa percepção deu origem à MB Crédito Imobiliário, fundada com o propósito de oferecer um atendimento especializado, técnico e direcionado às necessidades reais de cada comprador.

“A conquista de um imóvel, na maioria dos casos, representa o sonho de alguém”, afirma Murilo Quintas.

A declaração resume a filosofia que orienta sua atuação. Para o empresário, o financiamento não deve ser tratado apenas como uma operação bancária, mas como parte de uma decisão que envolve planejamento, expectativas e, frequentemente, a realização de um projeto familiar.

Foi a partir dessa visão que Murilo estruturou um modelo de negócio no qual o crédito deixa de ser analisado exclusivamente pela taxa de juros e passa a ser tratado como uma ferramenta estratégica para a aquisição do imóvel.

Uma equipe especializada para cada etapa do processo

Um dos diferenciais da MB Crédito Imobiliário está na estrutura de atendimento formada por profissionais especializados, que atuam de maneira integrada para orientar os clientes durante o processo de financiamento.

A equipe reúne conhecimento técnico sobre operações de crédito, exigências bancárias, documentação e procedimentos relacionados à aquisição imobiliária. Essa atuação permite que as particularidades de cada negociação sejam avaliadas com atenção, proporcionando mais clareza e organização ao comprador.

Em vez de concentrar o atendimento apenas na apresentação de propostas financeiras, a MB busca oferecer uma estrutura capaz de atender às diferentes necessidades que surgem ao longo da operação.

Essa combinação entre especialização técnica e atendimento personalizado permite que a empresa acompanhe clientes com diferentes perfis e demandas, oferecendo suporte compatível com a complexidade de cada processo.

Do primeiro atendimento à conclusão da compra

Outro diferencial da MB é a proposta de acompanhar o cliente durante toda a jornada de financiamento, desde a análise inicial de crédito até as etapas finais necessárias à concretização da compra.

O trabalho começa com a compreensão do perfil financeiro do comprador e a identificação das possibilidades disponíveis no mercado. A partir disso, a equipe auxilia na organização documental, no relacionamento com as instituições financeiras e no acompanhamento das exigências envolvidas na operação.

A estrutura de atendimento também contempla assessoria jurídica, oferecendo suporte especializado para questões legais relacionadas ao processo de aquisição imobiliária.

Dessa forma, a MB busca centralizar o acompanhamento das diferentes etapas em uma mesma estrutura, reduzindo a necessidade de o cliente procurar orientações isoladas para cada demanda que surge durante a negociação.

O objetivo é proporcionar uma experiência mais completa, organizada, transparente e segura, na qual o comprador tenha acesso ao suporte necessário para compreender as decisões e avançar em cada fase do financiamento.

Análise personalizada para identificar possibilidades reais

A metodologia da MB Crédito Imobiliário tem como ponto de partida a compreensão da realidade de cada cliente.

Antes de apresentar uma proposta de financiamento, a empresa considera fatores como renda, capacidade de pagamento, disponibilidade de entrada, histórico financeiro e características do imóvel desejado.

Essa avaliação permite identificar alternativas compatíveis com as condições do comprador, considerando não apenas a possibilidade de aprovação bancária, mas também a sustentabilidade financeira da operação ao longo dos anos.

Para a MB, entender o que o cliente deseja é o primeiro passo para identificar o que ele realmente precisa.

Na prática, isso significa reconhecer que nem sempre o financiamento inicialmente imaginado pelo comprador representa a alternativa mais adequada ao seu momento financeiro.

Por meio da comparação entre diferentes instituições e modalidades de crédito, a empresa procura apresentar cenários que permitam decisões mais conscientes, considerando prazos, parcelas, custos e condições contratuais.

O serviço de assessoria de crédito é oferecido gratuitamente ao cliente, permitindo que ele tenha acesso à orientação especializada sem precisar percorrer individualmente diferentes instituições em busca de propostas.

Mais de 5 mil clientes atendidos e taxa de aprovação superior a 95%

A metodologia desenvolvida pela MB Crédito Imobiliário também se reflete nos indicadores apresentados pela empresa.

Segundo dados divulgados pela própria MB, são mais de 5 mil clientes atendidos e uma taxa de aprovação superior a 95% nos processos acompanhados pela assessoria.

Para Murilo Quintas, esses resultados representam a consolidação de um modelo de atendimento que combina análise técnica, conhecimento do mercado financeiro e acompanhamento próximo do cliente.

Os indicadores também evidenciam a importância de contar com profissionais preparados para avaliar as particularidades de cada operação e orientar os compradores diante das exigências do mercado imobiliário.

Mais do que números, a trajetória da empresa reúne histórias de pessoas que encontraram no planejamento financeiro um caminho para avançar na aquisição de seu imóvel.

Um propósito que vai além do valor do imóvel

Embora atue em um mercado diretamente relacionado a valores, taxas e condições financeiras, a MB Crédito Imobiliário mantém uma característica que Murilo considera essencial: compreender a importância individual de cada conquista.

A empresa atende diferentes perfis de compradores, desde famílias interessadas em adquirir o primeiro imóvel por meio do programa Minha Casa, Minha Vida até clientes que buscam propriedades de alto padrão.

Para o fundador, as diferenças de renda ou de valor do imóvel não alteram o compromisso com a qualidade do atendimento.

Sediada em Vitória, a MB também estende sua atuação a clientes de outras regiões do Brasil, levando seu modelo de assessoria a diferentes mercados.

Ao combinar planejamento financeiro, equipe especializada, suporte jurídico e acompanhamento em todas as etapas, a empresa busca consolidar uma atuação que vai além da obtenção de crédito.

É justamente nessa relação entre conhecimento técnico e compreensão das necessidades humanas que Murilo Quintas sustenta o posicionamento da MB Crédito Imobiliário: mais do que viabilizar financiamentos, contribuir para que decisões financeiras bem orientadas se transformem em conquistas concretas.