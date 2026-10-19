Resumo executivo 🚇 Túnel imerso Módulos gigantes de concreto construídos em doca e afundados no leito do mar. ⏱️ Ganho de tempo Trajeto rodoviário de até 1 hora reduzido para menos de 5 minutos. 🚢 Canal livre Passagem abaixo do leito preserva a navegação dos navios no Porto de Santos. 🛣️ Conexão regional Integração viária direta com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni e o corredor da BR-101.

Primeira passagem subaquática da América Latina vai conectar Santos ao Guarujá com travessia de poucos minutos sem interromper o tráfego de grandes navios. A travessia entre Santos e Guarujá enfrenta gargalos diários dependentes de balsas e congestionamentos rodoviários, exigindo uma solução que não bloqueie o canal do maior porto da América Latina.

Por que construir um túnel no fundo do mar é mais viável do que escavar por baixo da terra?

Imagine construir blocos ocos de concreto em terra firme, flutuá-los até o local exato e afundá-los organizadamente como peças de brinquedo em uma trincheira aberta na areia. Em vez de usar perfuratrizes gigantescas debaixo da terra, essa técnica aproveita a flutuabilidade e a gravidade para posicionar a estrutura diretamente no leito do estuário.

Esse método é chamado de túnel imerso, no qual os elementos pré-moldados de concreto armado são vedados temporariamente, rebocados e submersos por lastro de água até repousarem em solo preparado. Essa solução reduz a profundidade necessária da obra quando comparada às tuneladoras convencionais, garantindo menor extensão de rampas de acesso e escavação reduzida. Por isso, a travessia se torna viável e mais rápida.

Os módulos de concreto serão fabricados fora do canal e transportados até o local de instalação do túnel. — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho da estrutura e quanto concreto será necessário para a obra?

O projeto orçado em R$ 6,8 bilhões exige dimensões colossais para comportar o tráfego rodoviário, transporte público, ciclovia e galerias técnicas de segurança no litoral paulista.

Capacidade de tráfego por sentido: três faixas de rolamento por sentido, totalizando 6 faixas para veículos leves, caminhões e transporte coletivo.

Extensão do trecho imerso: possui cerca de 870 metros submersos compostos por 6 módulos de concreto pré-moldado de grande porte.

possui cerca de 870 metros submersos compostos por 6 módulos de concreto pré-moldado de grande porte. Profundidade de assentamento: instalada a cerca de 21 metros de profundidade no canal para permitir a dragagem e o trânsito de navios cargueiros.

instalada a cerca de 21 metros de profundidade no canal para permitir a dragagem e o trânsito de navios cargueiros. Espaço para mobilidade ativa: galeria exclusiva para pedestres e ciclistas, isolada do tráfego veicular por barreiras de proteção.

galeria exclusiva para pedestres e ciclistas, isolada do tráfego veicular por barreiras de proteção. Conexão com a malha rodoviária: alças de acesso conectadas à Rodovia Cônego Domênico Rangoni, garantindo ligação direta ao corredor da BR-101.

Como os blocos de concreto são afundados e encaixados com precisão milimétrica sob a água?

Em uma doca seca em terra firme, os trabalhadores constroem os grandes blocos de concreto com extremidades vedadas por comportas provisórias de aço. Após inundar a doca, rebocadores transportam as peças flutuantes até o local exato da travessia no estuário.

Com apoio de guindastes flutuantes e sensores de posicionamento, os engenheiros enchem tanques internos de água para afundar o módulo de forma controlada sobre uma trincheira pré-dragada. Guarnições de borracha do tipo Gina selam as juntas entre os blocos, permitindo drenar a água interna e unir a estrutura em um tubo contínuo e impermeável. Assim, o caminho fica totalmente vedado e seguro.

Parâmetro de projeto Túnel escavado (Tuneladora/TBM) Túnel imerso (Blocos pré-moldados) 🏗️ Método construtivo Escavação profunda sob o leito rochoso Assentamento em trincheira dragada no fundo do mar 📏 Profundidade e rampas Exige rampas longas e maior profundidade de emboque Rampas curtas, menor extensão total do projeto 🚢 Impacto na navegação Nenhum impacto no canal durante as obras Interrupção temporária e programada da navegação

Como a engenharia planeja a montagem e a imersão dos módulos subaquáticos?

A execução de um túnel imerso exige controle rigoroso de topografia subaquática e apoio de mergulhadores e robôs operados remotamente. Cada módulo necessita de alinhamento milimétrico para resistir à pressão hidrostática exercida pelas correntes marítimas e pelas marés.

Após o acoplamento final de todos os blocos, uma camada grossa de enrocamento com pedras e areia cobre o topo do túnel. Essa proteção mecânica impede que âncoras de navios ou a erosão do fundo do mar causem danos estruturais às galerias de tráfego.

Abaixo, um vídeo do canal CNN Brasil que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia garantem a segurança das estruturas submersas?

A elaboração de projetos estruturais subaquáticos no Brasil segue diretrizes rígidas da ABNT NBR 6118 para projeto de estruturas de concreto e recomendações da associação internacional de túneis ITA-AITES. O concreto utilizado recebe aditivos especiais e cobrimento reforçado das armaduras de aço para resistir ao ataque químico dos íons de cloreto presentes na água do mar.

Além da resistência mecânica dos materiais, as normas exigem sistemas redundantes de exaustão de fumaça, saídas de emergência pressurizadas e bombeamento de drenagem contínua. Essas exigências normativas garantem vida útil superior a 100 anos para o complexo subaquático.

O planejamento estrutural e o levantamento topográfico são etapas essenciais para posicionar os módulos com precisão. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a presença de engenheiros geotécnicos e especialistas em estruturas marítimas é indispensável?

O planejamento de obras subaquáticas exige a atuação direta de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas marítimas para analisar a capacidade de carga do solo marinho e a dinâmica das marés. Sem o mapeamento geológico detalhado da camada de fundação, o peso dos blocos pode provocar assentamentos desiguais e trincas graves.

Diferente de obras viárias comuns em terra firme, intervenções no leito marítimo exigem simulações hidrodinâmicas computacionais para evitar erosão no fundo do estuário. A contratação de consultorias especializadas garante a estabilidade do empreendimento e a preservação do ecossistema costeiro.