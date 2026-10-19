O barulho cadenciado do pingo batendo na cuba durante a noite tira o sono de qualquer morador e deixa uma mancha amarelada no inox ou na louça do banheiro. Apertar a manivela com mais força não resolve o pingo contínuo e ainda corre o risco de espanar a rosca interna do metal sanitário. A solução definitiva começa identificando se o vazamento vem do bico ou da haste da torneira.
Por que a torneira continua pingando mesmo quando fechada até o fim?
Pense na vedação interna da torneira como uma rolha de borracha pressionada contra a saída de água. Quando essa pecinha resseca ou fica deformada com os anos, a água sob pressão encontra pequenas frestas para escapar em forma de gotas contínuas.
Nas torneiras tradicionais, a carrapeta de borracha se desgasta pelo atrito constante contra a sede de latão do corpo da peça. Já nas torneiras modernas de 1/4 de volta, o desgaste ocorre nos discos cerâmicos internos, que perdem o alinhamento de vedação estanque.
Quais são os sinais que indicam a origem exata do vazamento na torneira?
Dados técnicos divulgados pela Sabesp apontam que uma torneira gotejando de forma lenta desperdiça 46 litros por dia, enquanto um fiapo de água contínuo pode superar 130 litros diários. Perceber a posição exata de onde a água escorre evita comprar a peça de reposição errada.
Se a gota sai pelo bico principal, o defeito está na borrachinha de vedação interna da haste. Caso a água escorra pelo pé da torneira sobre a bancada ou pela manivela ao abrir, a falha vem dos anéis de vedação o-ring ressecados ou da falta de fita veda-rosca na conexão da parede.
Como medir a perda de água e fazer o teste do copo em casa?
Antes de abrir o encanamento, estimar a quantidade exata de água desperdiçada ajuda a entender a urgência do conserto. O método mais prático usa um copo medidor comum de 200 ml e o cronômetro do celular.
Com os números do teste em mãos, siga o passo a passo simples para calcular o impacto no seu consumo mensal e preparar as ferramentas necessárias para a manutenção preventiva do reparo:
- Posicione um copo de 200 ml exatamente debaixo da torneira fechada com vazamento.
- Acione o cronômetro no momento em que a primeira gota cair e marque quantos minutos leva para encher.
- Divida 288 pela quantidade de minutos obtida para descobrir quantos litros a torneira perde em 24 horas.
- Multiplique o valor diário por 30 para obter a perda mensal total em litros na fatura.
|Situação do Pingo
|Volume Desperdiçado
|Ação Recomendada
|💧 Gotejamento lento (20 pingos/min)
|46 litros/dia (1.380 L/mês)
|Trocar a borracha de vedação interna (carrapeta).
|💦 Gotejamento rápido (60 pingos/min)
|138 litros/dia (4.140 L/mês)
|Substituir o cartucho cerâmico de 1/4 de volta completo.
|🚿 Fiapo de água contínuo
|200+ litros/dia (6.000 L/mês)
|Refazer o assentamento da carrapeta ou trocar o reparo.
Como trocar a borrachinha do reparo de forma simples sem danificar o acabamento?
Para realizar a substituição da vedação em casa, comece fechando o registro geral de água do cômodo para evitar jorros indesejados. Retire a tampinha protetora da manivela com uma ponta fina e desparafuse o volante principal.
Com o castelo exposto, use uma chave inglesa para desenroscar o reparo antigo no sentido anti-horário. Encaixe a vedação nova de borracha macia ou substitua o cartucho inteiro antes de remontar os componentes sem forçar o aperto.
Abaixo, um vídeo do canal Perguntas e Respostas (YouTube) que aprofunda o tema:
O que dizem as normas técnicas de instalações prediais sobre a vedação das torneiras?
A norma **NBR 5626** da ABNT, que estabelece os requisitos para sistemas de água fria e quente em edifícios, determina que todos os metais sanitários devem garantir estanqueidade total sob pressões operacionais normais. Vedações desgastadas que causam vazamentos reduzem a eficiência hídrica da edificação.
Além do impacto ambiental e financeiro, a pressão excessiva da rede sem uma válvula redutora de pressão instalada pode acelerar o desgaste prematuro dos anéis de vedação. Manter a pressão adequada preserva as guarnições de borracha por até 5 anos sem necessidade de reparo.
Quando é o momento certo de chamar um encanador profissional?
Caso a troca do reparo não estanque o pingo ou o corpo de metal da torneira apresente rachaduras invisíveis por onde a água escorre, chame um encanador qualificado. O profissional possui ferramentas para retificar a sede corroída do metal dentro da parede.
A intervenção profissional especializada também é indispensável se o registro geral do cômodo estiver travado ou espanado. Tentar consertar a rosca do ponto de água na parede sem o conhecimento correto pode causar o rompimento da tubulação de PVC ou cobre.
Aviso de segurança: Este conteúdo é estritamente informativo. Antes de iniciar qualquer reparo hidráulico, feche sempre o registro geral de água do imóvel. Se houver dúvida sobre o estado das tubulações embutidas na parede, consulte um encanador profissional habilitado.