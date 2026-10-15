Resumo executivo 🌉 Construção simultânea Três viadutos gigantes sobre as rodovias M42, M6 Toll e M6 foram erguidos em um único programa concentrado. 🚜 Empurramento hidráulico A maior estrutura de 4.600 toneladas deslizou sobre o vão viário com suporte de macacos hidráulicos automatizados. ⏱️ Mitigação de impactos Sincronizar os trabalhos substituiu meses de bloqueios pontuais por poucas janelas operacionais integradas. 🛡️ Montagem em canteiro seguro A montagem prévia das estruturas ao lado das pistas eliminou riscos pesados diretamente acima do tráfego.

No entroncamento do projeto ferroviário de alta velocidade na Inglaterra, a engenharia civil sincronizou a construção de três grandes pontes viárias sobre o entroncamento rodoviário mais movimentado do país. As obras do trecho Delta Junction do projeto High Speed 2 exigiram cruzar três autoestradas de alto tráfego perto de Birmingham sem paralisar a malha rodoviária britânica.

Por que construir três viadutos ao mesmo tempo sobre as rodovias mais movimentadas da Inglaterra?

Você já enfrentou congestionamentos intermináveis provocados por obras em pontes que parecem nunca acabar? Quando uma rodovia precisa ser fechada repetidas vezes para a instalação de vigas, o impacto no trânsito regional e na economia é gigantesco.

Para evitar dezenas de paralisações isoladas ao longo de anos, a estatal HS2 Ltd em coordenação com a National Highways adotou o método de empurramento hidráulico incremental. As treliças de aço foram montadas em canteiros laterais e empurradas sobre os pilares, deslizando a uma taxa contínua sem interromper os veículos que passam por baixo.

A travessia twin-box da M42 utiliza 175 vigas pré-moldadas, com peças que chegam a aproximadamente 92 toneladas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e métricas dos viadutos construídos sobre a M42, M6 Toll e M6?

O programa de engenharia no entroncamento Delta Junction reúne métricas impressionantes de movimentação de carga e precisão estrutural para garantir a passagem da linha de alta velocidade.

Massa da maior estrutura empurrada: o viaduto metálico principal pesa 4.600 toneladas métricas, o equivalente a quase 10 vezes o peso de um avião comercial de grande porte carregado.

Extensão total do trecho em viaduto: as três estruturas combinadas somam mais de 1.200 metros de extensão contínua sobre as autoestradas M42 , M6 Toll e M6 .

as três estruturas combinadas somam mais de 1.200 metros de extensão contínua sobre as autoestradas , e . Velocidade de deslocamento hidráulico: os macacos hidráulicos de alta precisão deslocam os tabuleiros a uma taxa controlada de até 4 metros por hora.

os macacos hidráulicos de alta precisão deslocam os tabuleiros a uma taxa controlada de até 4 metros por hora. Vão livre das vigas principais: as aberturas centrais superam 90 metros de vão sem necessidade de pilares intermediários no canteiro central das rodovias.

as aberturas centrais superam 90 metros de vão sem necessidade de pilares intermediários no canteiro central das rodovias. Material estrutural empregado: utilização de viga mista de aço S355 de alta resistência com lajes superiores de concreto pré-moldado.

Como funciona a técnica de empurramento de pontes sobre rodovias em operação?

A montagem começa em um canteiro de preparação montado atrás dos pilares de apoio, totalmente fora do fluxo de veículos. As seções metálicas são soldadas e unidas em blocos contínuos sobre trilhos de guia equipados com placas de teflon e lubrificantes especiais.

Quando o bloco atinge a extensão necessária, macacos hidráulicos sincronizados por computador empurram a estrutura inteira em direção ao pilar do outro lado da rodovia. O processo avança milimetricamente durante a madrugada ou sob interrupções parciais programadas, eliminando o risco de quedas sobre as pistas operacionais.

Parâmetro logístico Método tradicional (guindastes) Empurramento simultâneo (HS2) 🚧 Interrupção de tráfego Dezenas de fechamentos noturnos por meses Janelas operacionais reduzidas e concentradas 🏗️ Área de montagem principal Diretamente sobre as pistas da rodovia Canteiro terraplenado ao lado do viaduto ⚙️ Risco de içamento suspenso Alto risco com cargas suspensas por guindastes Movimentação horizontal contínua e guiada

Quer ver como os viadutos da HS2 foram instalados sobre as autoestradas?

Acompanhar a movimentação de estruturas metálicas de milhares de toneladas deslizando sobre autoestradas movimentadas revela a alta tecnologia empregada pelo projeto ferroviário britânico.

O vídeo institucional registra o avanço gradual das vigas sobre as pistas da M42 e M6, mostrando a coordenação entre as equipes no solo e o controle automatizado.

Abaixo, um vídeo do HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de engenharia regem o lançamento de pontes sobre rodovias?

O projeto e o lançamento dessas pontes de grande vão obedecem rigorosamente aos Eurocódigos europeus, com destaque para a BS EN 1993 para estruturas de aço e a BS EN 1992 para estruturas de concreto. Além disso, as intervenções na malha viária seguem os manuais da National Highways, como o DMRB (Design Manual for Roads and Bridges).

Essas diretrizes exigem análises detalhadas de deflexão e fadiga durante as etapas intermediárias do empurramento, quando a estrutura atua como um balanço suspenso. Seguir essas normas garante que o viaduto suporte tanto o próprio peso durante o movimento quanto o tráfego de trens de alta velocidade por mais de 120 anos.

Em Water Orton, vãos completos foram montados ao lado da rodovia e transportados até a posição final por SPMTs — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para projetos de pontes e viadutos?

Projetos que envolvem travessias rodoviárias ou ferroviárias necessitam obrigatoriamente do acompanhamento de um engenheiro estrutural e de um engenheiro civil especializado em infraestrutura viária. Esses profissionais realizam os cálculos de capacidade de carga, estabilidade de pilares e planejamento logístico de içamento.

Intervenções em vias de tráfego intenso não devem ser executadas sem planejamento detalhado de engenharia, pois erros no dimensionamento de apoios ou no método construtivo podem causar colapsos e paralisações graves. Apenas especialistas habilitados garantem a segurança da obra e dos usuários da rodovia.