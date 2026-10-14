O avanço paralelo das obras sobre os entroncamentos de Warwickshire e West Midlands utiliza técnicas de empurramento e montagem pré-fabricada para transpor o corredor rodoviário sem interromper o tráfego. Construir pontes ferroviárias sobre o nó rodoviário mais movimentado do Reino Unido exigiu criar soluções estruturais que pudessem ser erguidas sem paralisar o tráfego terrestre.
Por que o método de empurramento pré-fabricado evita fechar a rodovia?
Erguer vigas sobre pistas movimentadas com guindastes convencionais exigiria fechar as faixas de rolamento por semanas. Para contornar esse obstáculo, os engenheiros constroem o viaduto inteiro em um canteiro lateral para depois empurrá-lo horizontalmente sobre os pilares centrais. Essa técnica construtiva é chamada de método de lançamento incremental com macacos hidráulicos.
A estrutura desliza sobre placas de teflon lubrificadas colocadas no topo dos pilares de apoio. A ponte avança em um ritmo contínuo enquanto os carros continuam trafegando com segurança metros abaixo. Assim, o risco de acidentes cai significativamente e o tempo de interrupção da pista é reduzido a poucas horas em horários de menor fluxo.
Quais são as dimensões dos viadutos sobre as rodovias M42 e M6?
A execução do programa é realizada pela concessionária pública HS2 Ltd em conjunto com o consórcio de engenharia Balfour Beatty VINCI, abrangendo três grandes obras de arte especiais no triângulo da M42 e M6.
Número de estruturas simultâneas: conta com três viadutos principais em construção coordenada no mesmo corredor rodoviário.
- Extensão do viaduto M6 Connect: possui vãos de aço e concreto projetados para cruzar as pistas da autoestrada M6 com o mínimo de pilares centrais.
- Vãos livres sobre a M42/M6 Toll: utilizam treliças e vigas mistas de aço com vãos que superam 60 metros de distância entre apoios.
- Volume de aço estrutural utilizado: soma milhares de toneladas de aço corten de alta resistência mecânica para dispensar pintura futura.
- Volume diário de tráfego protegido: preserva o fluxo normal de mais de 160 mil veículos que utilizam o entroncamento diariamente.
Como funciona a montagem da estrutura mista na prática?
O processo começa com a cravação de estacas profundas de grande diâmetro no canteiro lateral para suportar os pilares definitivos. Em seguida, as vigas metálicas primárias são parafusadas no solo e recebem as placas do tabuleiro pré-moldado de concreto por cima.
Quando um trecho do tabuleiro fica pronto, macacos hidráulicos sincronizados empurram a travessia sobre os apoios. Esse ciclo de montagem e empurramento se repete até a ponte alcançar a outra margem da rodovia, garantindo precisão milimétrica ao se alinhar com a ferrovia.
O que mostram as imagens oficiais sobre o avanço das obras?
Imagens registradas pelas equipes técnicas mostram o alinhamento das vigas metálicas sobre as pistas e o avanço dos pilares de concreto no trecho das rodovias M42 e M6. As gravações em vídeo detalham o deslocamento das estruturas até suas posições definitivas.
O acompanhamento visual comprova como a coordenação de canteiro permitiu erguer três obras de arte de grande porte simultaneamente sem paralisar o entroncamento viário mais denso do país.
Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que mostra a instalação das estruturas:
Quais normas técnicas de pontes e viadutos garantem a segurança da travessia?
Projetos de pontes ferroviárias de alta velocidade na Europa seguem os códigos internacionais BS EN 1991-2 (Eurocode 1) para ações de tráfego em pontes e BS EN 1994 (Eurocode 4) para estruturas mistas de aço e concreto. No Brasil, essas exigências são equivalentes às diretrizes da ABNT NBR 7187 e da ABNT NBR 8800.
Esses padrões estabelecem exigências rigorosas contra a fadiga do material e limitam as deformações da ponte sob a passagem de composições em alta velocidade. Isso evita vibrações excessivas que poderiam comprometer os trilhos e a segurança dos passageiros.
Quando é necessário consultar um engenheiro projetista de estruturas de pontes?
A contratação de um engenheiro estrutural especializado é indispensável em qualquer obra que envolva grandes vãos livres ou intervenções sobre infraestruturas operacionais. Esse especialista calcula a distribuição de cargas, o comportamento do material sob variação térmica e os métodos seguros de montagem.
Içamento ou montagem de estruturas pesadas sem projeto executivo detalhado pode provocar deformações permanentes e riscos de colapso. O acompanhamento técnico qualificado assegura que a construção atinja a vida útil projetada sem falhas de desempenho.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais locais similares, recomenda-se avaliação de engenheiro civil ou especialista em estruturas de pontes, especialmente em contextos de risco de deformação, sobrecarga viária ou comprometimento estrutural.