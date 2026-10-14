Resumo executivo 🌉 Três estruturas em paralelo Dois viadutos cruzam a junção M42/M6 Toll e um terceiro passa diretamente sobre a rodovia M6. 🏗️ Método de deslisamento controlado Vigas místicas montadas nas margens são empurradas milimetricamente sobre as pistas em operação. ⏱️ Redução de impacto viário O planejamento integrado evita interrupções prolongadas em estradas que recebem 160 mil veículos/dia. ⚙️ Estrutura composta híbrida Aço resistente a intempéries e tabuleiros de concreto pré-moldado garantem durabilidade centenária.

O avanço paralelo das obras sobre os entroncamentos de Warwickshire e West Midlands utiliza técnicas de empurramento e montagem pré-fabricada para transpor o corredor rodoviário sem interromper o tráfego. Construir pontes ferroviárias sobre o nó rodoviário mais movimentado do Reino Unido exigiu criar soluções estruturais que pudessem ser erguidas sem paralisar o tráfego terrestre.

Por que o método de empurramento pré-fabricado evita fechar a rodovia?

Erguer vigas sobre pistas movimentadas com guindastes convencionais exigiria fechar as faixas de rolamento por semanas. Para contornar esse obstáculo, os engenheiros constroem o viaduto inteiro em um canteiro lateral para depois empurrá-lo horizontalmente sobre os pilares centrais. Essa técnica construtiva é chamada de método de lançamento incremental com macacos hidráulicos.

A estrutura desliza sobre placas de teflon lubrificadas colocadas no topo dos pilares de apoio. A ponte avança em um ritmo contínuo enquanto os carros continuam trafegando com segurança metros abaixo. Assim, o risco de acidentes cai significativamente e o tempo de interrupção da pista é reduzido a poucas horas em horários de menor fluxo.

Os vãos dos viadutos Water Orton foram pré-montados ao lado da M42 e deslocados inteiros até a posição final com transportadores modulares autopropelidos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões dos viadutos sobre as rodovias M42 e M6?

A execução do programa é realizada pela concessionária pública HS2 Ltd em conjunto com o consórcio de engenharia Balfour Beatty VINCI, abrangendo três grandes obras de arte especiais no triângulo da M42 e M6.

Número de estruturas simultâneas: conta com três viadutos principais em construção coordenada no mesmo corredor rodoviário.

Extensão do viaduto M6 Connect: possui vãos de aço e concreto projetados para cruzar as pistas da autoestrada M6 com o mínimo de pilares centrais.

possui vãos de aço e concreto projetados para cruzar as pistas da autoestrada M6 com o mínimo de pilares centrais. Vãos livres sobre a M42/M6 Toll: utilizam treliças e vigas mistas de aço com vãos que superam 60 metros de distância entre apoios.

utilizam treliças e vigas mistas de aço com vãos que superam 60 metros de distância entre apoios. Volume de aço estrutural utilizado: soma milhares de toneladas de aço corten de alta resistência mecânica para dispensar pintura futura.

soma milhares de toneladas de aço corten de alta resistência mecânica para dispensar pintura futura. Volume diário de tráfego protegido: preserva o fluxo normal de mais de 160 mil veículos que utilizam o entroncamento diariamente.

Como funciona a montagem da estrutura mista na prática?

O processo começa com a cravação de estacas profundas de grande diâmetro no canteiro lateral para suportar os pilares definitivos. Em seguida, as vigas metálicas primárias são parafusadas no solo e recebem as placas do tabuleiro pré-moldado de concreto por cima.

Quando um trecho do tabuleiro fica pronto, macacos hidráulicos sincronizados empurram a travessia sobre os apoios. Esse ciclo de montagem e empurramento se repete até a ponte alcançar a outra margem da rodovia, garantindo precisão milimétrica ao se alinhar com a ferrovia.

Parâmetro Construtivo Construção com Cimbramento Convencional Lançamento Incremental da HS2 🚗 Impacto no tráfego Bloqueios contínuos de faixas por meses Operação normal mantida durante quase toda a obra 👷 Segurança dos operários Trabalho em altura diretamente sobre os carros Montagem em canteiro seguro ao nível do solo ⚙️ Precisão de alinhamento Ajuste manual de formas no alto dos pilares Controle a laser automatizado no empurramento

O que mostram as imagens oficiais sobre o avanço das obras?

Imagens registradas pelas equipes técnicas mostram o alinhamento das vigas metálicas sobre as pistas e o avanço dos pilares de concreto no trecho das rodovias M42 e M6. As gravações em vídeo detalham o deslocamento das estruturas até suas posições definitivas.

O acompanhamento visual comprova como a coordenação de canteiro permitiu erguer três obras de arte de grande porte simultaneamente sem paralisar o entroncamento viário mais denso do país.

Abaixo, um vídeo do canal oficial da HS2 Ltd que mostra a instalação das estruturas:

Quais normas técnicas de pontes e viadutos garantem a segurança da travessia?

Projetos de pontes ferroviárias de alta velocidade na Europa seguem os códigos internacionais BS EN 1991-2 (Eurocode 1) para ações de tráfego em pontes e BS EN 1994 (Eurocode 4) para estruturas mistas de aço e concreto. No Brasil, essas exigências são equivalentes às diretrizes da ABNT NBR 7187 e da ABNT NBR 8800.

Esses padrões estabelecem exigências rigorosas contra a fadiga do material e limitam as deformações da ponte sob a passagem de composições em alta velocidade. Isso evita vibrações excessivas que poderiam comprometer os trilhos e a segurança dos passageiros.

Cada vão de aproximadamente 45 metros foi preparado fora da pista antes de ser levado inteiro até seus apoios definitivos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário consultar um engenheiro projetista de estruturas de pontes?

A contratação de um engenheiro estrutural especializado é indispensável em qualquer obra que envolva grandes vãos livres ou intervenções sobre infraestruturas operacionais. Esse especialista calcula a distribuição de cargas, o comportamento do material sob variação térmica e os métodos seguros de montagem.

Içamento ou montagem de estruturas pesadas sem projeto executivo detalhado pode provocar deformações permanentes e riscos de colapso. O acompanhamento técnico qualificado assegura que a construção atinja a vida útil projetada sem falhas de desempenho.